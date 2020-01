Des scientifiques résolvent un mystère mortel de la tuberculose

En 2005 et 2006, 53 patients qui se sont enregistrés dans un hôpital rural d’Afrique du Sud se sont révélés être infectés par une tuberculose ultrarésistante (TB XDR). La bactérie s’est révélée imperméable aux antibiotiques, tuant finalement 52 des patients.

Cette épidémie à Tugela Ferry, dans la province du KwaZulu-Natal, était la plus importante jamais signalée pour la tuberculose XDR – et la souche primaire impliquée représente actuellement près de 80 pour cent de ces infections dans la province. De nouvelles recherches racontent enfin l’histoire complète de l’origine de la souche mortelle. Comme indiqué en octobre dernier dans les Actes de la National Academy of Sciences USA, il a en fait émergé à 250 miles de distance, plus d’une décennie avant le premier cas enregistré. Les chercheurs derrière le document disent que l’ensemble d’outils multidisciplinaires qu’ils ont utilisé pour trouver son origine pourrait aider à identifier rapidement d’autres agents pathogènes résistants aux médicaments, à mesure qu’ils émergent, et à les empêcher de se propager.

«L’essentiel est que cette souche, comme de nombreux autres agents pathogènes, a pris du temps à se développer», explique Barun Mathema, épidémiologiste à l’Université Columbia et auteur principal du document. “Mais si vous avez l’œil sur le ballon, vous pouvez saisir ces mutations et agir.”

Mathema et ses collègues ont séquencé plus de 300 génomes de TB de patients infectés au KwaZulu-Natal, principalement de 2011 à 2014, et ont découvert que 78% des échantillons étaient génétiquement liés à la souche Tugela Ferry. La reconstruction phylogénétique (une méthode statistique utilisée pour déduire l’histoire évolutive) a révélé quand les mutations de la souche sont apparues et se sont développées, et les scientifiques ont construit des modèles 3D des structures protéiques de la bactérie pour découvrir comment chaque mutation a aidé le pathogène à développer une résistance et à s’adapter. Ils ont appris que la souche avait acquis trois mutations importantes et inhabituelles, la première au début des années 80 et la dernière vers 1993. Au milieu des années 90, l’épidémie de VIH en Afrique du Sud – qui a créé une population dont le système immunitaire était compromis – a aidé la souche à se propager. Les chercheurs ont examiné la répartition géographique des échantillons à partir des données GPS associées et ont utilisé la génétique des populations et la modélisation géospatiale pour déterminer comment les changements génétiques se propageaient d’un endroit à l’autre. Ils ont constaté que la souche provenait loin de Tugela Ferry et a migré via des itinéraires de voyage populaires. «Tous ces facteurs se sont réunis pour en faire une épidémie explosive», explique Mathema.

La résistance aux médicaments est un problème croissant dans le monde entier. Mathema ajoute que l’application du séquençage du génome entier en temps réel à des échantillons prélevés sur des patients, combinée à une approche analytique à plusieurs volets semblable à celle appliquée ici, pourrait aider les chercheurs à détecter des mutations inquiétantes avant qu’elles ne deviennent des urgences. Les agences de santé publique à Londres, à New York et ailleurs effectuent déjà le séquençage du génome entier à petite échelle, mais un manque de financement, d’expertise et de capacité présente des obstacles pour élargir cette vision.

«Beaucoup de gens sur le terrain conviennent que c’est là que les choses devraient aller», explique Maha Farhat, chercheuse en informatique biomédicale à la Harvard Medical School et médecin en soins pulmonaires et en soins intensifs, qui n’a pas participé à la recherche. «Mais cela impliquerait que les agences de santé publique investissent dans ces outils.»