Des scientifiques sculptent des coquilles de nanoparticules avec de la lumière

Pour la première fois, les chercheurs ont utilisé la lumière pour contrôler la forme des nanoparticules et créer des coquilles creuses de taille micron à partir de cristaux d’oxyde cuivreux (cuivre et oxygène). De telles particules pourraient avoir des applications futures comme catalyseur à faible coût pour aider à extraire l’excès de dioxyde de carbone de l’air, un moyen d’améliorer l’imagerie microscopique et plus encore, explique Bryce Sadtler, chimiste à l’Université de Washington à St. Louis et auteur principal d’une étude sur la nouvelle méthode, publiée en octobre dernier dans Chemistry of Materials.

Le processus de creusage implique la lumière visible, une solution alcaline et une source de tension, explique Sadtler. L’illumination d’un microcristal d’oxyde cuivreux excite ses électrons, qui se joignent aux ions cuivre pour former des atomes de cuivre réguliers. N’étant plus liés à l’oxygène, ces atomes sont libres de sauter à la surface des particules et de former un revêtement de cuivre métallique qui protège les parties du cristal sous-jacent de la solution.

Crédits: Chu Qin

La structure du cristal détermine laquelle de ses faces est protégée et laquelle se dissout: la composition atomique de certaines faces permet aux électrons de s’exciter plus facilement, amenant des atomes métalliques à la surface. Mais les visages non protégés se dissolvent rapidement, façonnant le cristal le long de lignes géométriques nettes. «Un diamant ne peut être [easily] couper un certain nombre de façons »pour des raisons similaires, dit Sadtler. Les diamants se cassent le plus facilement en ligne avec des rangées d’atomes dans leur structure cristalline.

Stephen Maldonado, chimiste à l’Université du Michigan, qui n’était pas impliqué dans l’étude, a déclaré que les résultats du groupe “pourraient être potentiellement utiles en termes de conception de catalyseurs pour une efficacité élevée … la réduction du CO2, ou autre chose”.

La grande surface et la forme spécifique des cristaux évidés pourraient également être utiles au-delà de faciliter une réaction de capture de carbone, dit Sadtler. En imagerie microscopique, par exemple, les méthodes existantes sont excellentes pour identifier les matériaux solides et cristallins, mais elles ont du mal à identifier les molécules biologiques. Selon Sadtler, des structures évidées similaires pourraient entourer des molécules organiques, peut-être dans des échantillons de sang ou d’urine, et augmenter le signal de la matière difficile à détecter. Les chercheurs étudient également différents matériaux qui interagissent fortement avec la lumière, tels que les oxydes de fer et de manganèse, qui sont prometteurs pour la technologie des piles à combustible à hydrogène.