Des signes de cognition humaine moderne ont été trouvés dans une grotte indonésienne

Imaginer des choses qui n’existent pas dans la nature et les tisser dans des récits sont des signatures uniques de la psyché humaine. Ces capacités sont très évidentes dans le premier exemple d’art narratif, qui a été récemment découvert dans une grotte sur l’île indonésienne de Sulawesi. Dans ces images récemment signalées, un ou plusieurs humains de l’époque du Pléistocène sur cette île d’Asie du Sud-Est dépeignaient une scène contenant plusieurs personnages qui semblent être des personnes. Mais mystérieusement, certains de ces «humains» ont des museaux, un autre a une queue et encore un autre a un bec d’oiseau. Les hybrides humains-animaux n’ont dû vivre que dans l’imagination de leurs créateurs. Loin d’une copie littérale du monde naturel, ils offrent une fenêtre sur l’esprit créatif des artistes préhistoriques. Le mélange inventif des formes des images révèle un raisonnement étonnamment moderne et une imagination narrative sophistiquée. À 44 000 ans, ce sont les plus anciennes peintures rupestres connues réalisées par des humains modernes

La disposition des personnages et la présence d’étranges formes humaines suggèrent que les artistes véhiculaient une histoire. Mais si ces peintures représentent un récit, qu’est-ce que cela signifie? Les individus qui ressemblent à des gens portent ce qui semble être des armes ou, dans certains cas, des cordes. Ils entourent un groupe d’animaux, qui comprend des porcs et une espèce de buffle nain, suggérant qu’ils chassent ces créatures. Cette scène pourrait-elle être une représentation littérale d’une chasse, avec des humains portant des peaux d’animaux ou des masques pour le camouflage? Sinon, pourrait-il s’agir d’un enregistrement d’une stratégie de chasse? Est-il possible que les chasseurs portent des costumes d’animaux afin d’imiter les forces de ces créatures? Les auteurs de l’étude décrivant la découverte rejettent l’idée qu’il s’agit d’une représentation littérale des chasseurs en tenue de camouflage, car en tant que grands humains, ils ne pourraient pas se cacher comme de petits oiseaux. Au lieu de cela, les chercheurs écrivent que, très probablement, les peintures «ne peuvent pas se rapporter à des expériences humaines dans le monde réel» mais expriment plutôt un récit spirituel ou chamanique. La fusion des formes humaines et animales suggère un sentiment d’affinité indissoluble avec le monde animal. Quoi qu’il en soit, le sens que l’équipe a trouvé dans ces peintures n’est pas tant une histoire spécifique véhiculée par la peinture que le fait qu’il y ait eu une tentative de transmettre une telle histoire – et la preuve que l’œuvre d’art fournit à quel point ces récits sont fondamentaux pour le comportement cognitif de l’espèce humaine.

Le récit est une caractéristique essentielle de la cognition humaine. Le récit autobiographique, qui relie les événements et les expériences de la vie, est fondamental dans le sentiment de soi d’un individu; il représente le «moi en tant que conteur». Mais le récit, comme l’a écrit Brian Boyd, spécialiste de la littérature et du théâtre, «nous permet [to go] au-delà des limites de notre vie »pour bénéficier de l’expérience des autres, réelle ou imaginaire. Cette capacité humaine confère la connaissance d’une expérience sans entraîner le risque qui lui est associé, offrant ainsi à notre espèce un énorme avantage sélectif. Mais même cet avantage est modeste, comparé à la capacité d’aller au-delà du simple mimétisme de ce qui est à portée de main et de négocier un univers imaginaire sans lien avec les limites du monde naturel.

Sulawesi se trouve à l’est de Bornéo et au nord-ouest de l’Australie, et c’est un site particulièrement riche pour l’art ancien. Plus de 240 grottes avec des peintures murales ont été identifiées sur l’île. Les chercheurs qui ont annoncé la découverte récente y ont décrit une peinture rupestre vieille de 35 000 ans représentant un babirusa, ou cerf de porc. Ils ont également signalé quelques exemples d’art portable à Sulawesi datant de 20 000 ans, y compris des gravures d’un anoa (un bœuf sauvage parfois appelé un buffle nain) et d’un motif sunburst sur des plaquettes de la taille de grandes pièces de monnaie. La grotte contenant le plus ancien art ancien qu’ils ont décrit est appelée Leang Bulu ’Sipong 4. Découverte en 2017, elle présente un mur de 15 pieds de large avec des dessins ocre rouge monochromatique. Les dépôts minéraux de l’eau s’infiltrant dans la grotte qui recouvrent plusieurs des figures ont été pris pour la datation radiométrique des images. Alors que de nombreuses peintures rupestres préhistoriques ont déjà été découvertes en Europe, les nouvelles découvertes en Asie du Sud-Est démontrent que la narration artistique est une entreprise humaine universelle.

Les humains préhistoriques étaient des artistes si enthousiastes qu’ils ont pu soutenir un vaste commerce à longue distance de l’âge de pierre de pigments naturels il y a 300 000 ans. La première preuve de l’art rupestre est un pochoir à main vieux de 64 000 ans fabriqué par un Néandertal dans la grotte de Maltravieso à Cáceres, en Espagne. En Europe, il existe également de nombreux exemples d’art rupestre figuratif plus élaboré avec des représentations littérales d’animaux et d’humains. De telles représentations d’animaux caractérisent les peintures de la grotte Chauvet âgées de 35 000 à 30 000 ans dans le sud de la France, celles d’un âge similaire qui ont été trouvées dans la grotte de Coliboaia en Roumanie et les célèbres images de la grotte de Lascaux vieilles de 20 000 ans dans le sud-ouest de la France. Lascaux a été décrite comme la «Chapelle Sixtine de la préhistoire» en raison de sa beauté à couper le souffle. Il diffère des sites de Coliboaia et Chauvet car, en plus des représentations littérales, il a un premier exemple d’art narratif plus énigmatique: la représentation d’une figure à tête d’oiseau connue sous le nom de «l’homme aux oiseaux de Lascaux». Cette image est similaire à l’art narratif de Sulawesi. Mais par comparaison, ce dernier est antérieur aux peintures de Lascaux de 24 000 ans.

Comme l’homme-oiseau de Lascaux, les figures mi-humaines, mi-animales représentées dans la grotte de Sulawesi sont appelées thérianthropes. Il existe des exemples célèbres de ces hybrides dans la grotte des Trois-Frères en France, près de sa frontière avec l’Espagne. Les images vieilles de 15 000 ans comprennent un dessin du “Sorcier”, une figure humaine avec les caractéristiques d’une variété d’animaux ou peut-être un humain portant une coiffe avec des bois et des peaux d’animaux. Ces images sont associées à la métamorphose et à la transformation. Ils ont trouvé leur chemin dans la mythologie dans des personnages familiers tels que Daphné, Io et Ganymède, ainsi que dans des personnages folkloriques courants tels que le loup-garou. Pendant ce temps, des figures humaines à tête d’oiseau se trouvent dans des artefacts culturels d’anciennes civilisations aussi éloignées que les Aztèques du Mexique et celles de la Mésopotamie.

La pensée humaine moderne nous permet de catégoriser le monde qui nous entoure et de combiner ses caractéristiques en de nouvelles inventions. Lorsque ces caractéristiques impliquent des animaux, de nouvelles créatures illusoires émergent dans l’imagination qui n’existent pas dans la nature. Ces personnages deviennent la source de récits, où ils se comportent conformément à leurs attributs nouvellement fusionnés. Ainsi, pour prendre un exemple de l’histoire, la divinité égyptienne Horus a été représentée comme un homme à tête de faucon. Reprenant l’habitat natif du faucon, il était considéré comme le dieu du ciel. Les peintures de Sulawesi indiquent une tentative de ce type de raisonnement symbolique.

Ces images évocatrices, cachées jusqu’à présent dans une grotte indonésienne, sont une exploration combinatoire d’un monde imaginaire, mélangeant une forme humaine avec la tête d’un oiseau ou la queue d’une bête. Les artistes sulawesi qui ont composé les images nous ont laissé le premier exemple de la combinaison innovante de caractéristiques et de leurs significations symboliques qui sont devenues le cœur de la culture humaine. La peinture montre la pensée moderne à l’œuvre dans une grotte préhistorique.