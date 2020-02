Des signes et des signes pour sauver les enfants

Les experts Mercedes Guzmán, Gisselle Spaillat et Elimar Azuaje ont discuté des conséquences de l’intimidation dans les écoles avec la journaliste María Alejandra Bastidas. Comment attaquer le “Intimidation mortelle »?, Comment aider? Et pourquoi font-ils de l’intimidation? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles ont répondu les experts. À cette occasion, certains signes d’attaquer l’intimidation ont été libérés.

Un Intimidation mortelle C’est devenu une terrible épidémie incontrôlée qui se propage dans l’école sans contrôle.

Le suicide de Antonio Alberto Estrada, 12 ans, en raison de l’intimidation constante dans une école de la ville du Colorado aux États-Unis, a déclenché les alertes.

Mundo Mami met en évidence certains signes et recommandations pour arrêter ce «virus» qui court au galop sans crainte ni pudeur à la maison à l’école.

Dans ce dernier environnement, les faits les plus éhontés et humiliants contre la stabilité émotionnelle d’un enfant vulnérable sont mis en évidence.

Des chiffres effrayants montrent les terribles dégâts qui causent la Intimidation mortelle dans la masse infantile dans le collège, également couvert par les nouvelles technologies.

Et c’est que 24 millions d’enfants et d’adolescents dans le monde sont affectés verbalement et physiquement par des personnes irresponsables sans valeurs et qui ne mesurent pas les conséquences qui, avec ce type de comportement, reproduisent un Intimidation mortelle plus fortement à l’école.

Ce n’est pas une fiction, c’est une dure réalité ce qui se passe dans les écoles du monde sous les yeux des directeurs et des enseignants, qui préfèrent dans certains cas se cacher comme Intimidation mortelle Il infecte les salles de classe, sans prendre de mesures correctives.

Dans ce contexte, un panel de femmes a rejoint leurs voix pour analyser la propagation des Intimidation mortelle à l’école, à travers la section Mami World of Hispanic World.

Les experts découvrent quelques signes et recommandations dans le but d’agir à temps contre ce phénomène pour sauver leurs enfants et ainsi empêcher un autre décès, comme celui de l’enfant Antonio Alberto Estrada, de retourner dans une famille aux États-Unis.

Pendant la transmission de Monde de maman, la journaliste modérée et exceptionnelle María Alejandra Bastidas a analysé avec le Les experts Mercedes Guzmán, Gisselle Spaillat et Eliminate Azuaje les armes puissantes que les parents devraient utiliser contre lui Intimidation mortelle, considéré comme une épidémie dans le collège.

Comment attaquer l’intimidation mortelle?

«Maman ou papa, je suis victime de l’intimidation à l’école” Il s’agit d’une fresque que la plupart des enfants cachent des représailles, de la peur, de la peur ou de l’insécurité.

Désormais, les parents doivent savoir comment attaquer Intimidation mortelle que l’enfant est affecté à l’école.

A propos, Mercedes Guzman, Expert dans le traitement de l’enfant extérieur aux États-Unis, défend la thèse selon laquelle le croire et savoir écouter les enfants sont les étapes fondamentales pour connaître un possible Intimidation mortelle excessive, produite par un autre élève à plusieurs reprises.

Parfois, les parents diminuent leur attention à l’enfant en termes de leurs comportements et comportements, en raison du stress au travail, de l’agitation quotidienne à la maison.

Voilà pourquoi l’expert Mercedes Guzman allumer une lumière jaune, “il est urgent que tous les parents s’arrêtent à ce qu’ils font pour écouter leurs enfants.”

Cela aidera l’enfant à exprimer, du plus profond de son cœur, un possible Intimidation mortelle , afin qu’ensemble ils soient confrontés à la situation, Mercedes Guzman.

Une autre arme pour attaquer l’intimidation mortelle à l’école

Pour sa part, Gisselle Spaillat, Psychothérapeute latine, recommande aux parents, en plus de “savoir écouter”, projeter la confiance avec leur enfant.

“Si nous ne faisons pas confiance à l’enfant, il ne dira jamais pourquoi il est triste ou affligé”, a-t-il dit. Gisselle Spaillat, dans la diffusion de Facebook Live.

Pour Gisselle Spaillat, les parents doivent donner de l’amour pour assurer la sécurité de leurs enfants et ainsi l’intimidation à l’école.

Il existe un autre moyen de détecter un éventuel l’intimidation, car l’expert Gisselle Spaillat efface certains signes que l’enfant peut présenter après avoir été victime de l’intimidation à l’école.

«Je ne veux pas aller à l’école» ou «Je ne veux pas aller à l’école demain» sont quelques-unes des expressions que les enfants répètent le plus quand l’intimidation à l’école touché le plus profond de l’être.

Les pleurs, l’isolement et les faibles notes sont d’autres des signes les plus récurrents qui ne peuvent être négligés.

«Il leur suffit d’observer le comportement de l’enfant pour réagir et le protéger contre Intimidation mortelle », Précise l’expert.

Comment aider à détecter l’intimidation mortelle?

Comment dire à une mère que sa fille ou sa fille fait face à une l’intimidation à l’école?

C’est une préoccupation soulevée par une mère, qui a l’intention d’aider une autre mère à réaliser problème que l’enfant vit à l’école.

Les experts soutiennent que ce type de problème doit être traité avec une extrême prudence et trouver le moyen le plus approprié d’émettre l’alerte, car il y a des mères qui se fâchent lorsque des étrangers s’impliquent dans le problème.

Le spécialiste extérieur du traitement de l’enfant, Mercedes Guzman, recommande d’écrire une note à la mère de l’enfant qui est maltraité à l’école, exprimant qu’il est très important de se concentrer sur l’attention à son enfant et d’agir le plus tôt possible pour neutraliser Intimidation mortelle.

Pour sa part, Gisselle Spaillat, il soutient qu’une interaction peut être établie avant un changement notable dans l’attitude de l’enfant, afin qu’il puisse réaliser le problème existant.

“Si ça vous frappe, frappez-le en retour”

“S’il te frappe, frappe-le en retour” est une réponse que les parents donnent quand l’enfant prétend qu’un camarade de classe l’a frappé

Par rapport à cela, Gisselle Spaillat, soutient qu’il s’agit d’un type de défense physique qui peut être utilisé lorsque l’attaque se produit une deuxième fois, pour générer du respect en soi.

Mais d’autres ont peur de procéder avec cette façon de réagir à un Intimidation mortelle parce qu’ils seront suspendus des cours juste pour se défendre ou pour se méfier de la réaction parentale.

Cependant, il y a des parents qui acceptent d’appliquer la défense physique dans un tel cas qui est extrêmement nécessaire, car ils doivent parler à l’enfant et expliquer qu’à certaines occasions, ils doivent exécuter des pratiques de défense.

Une autre option: le déplacer vers outro college

Si la mère de «Toñito» avait changé d’école, l’enfant hispanique, attaqué vilement par un autre élève de l’école, serait heureux et souriant de la vie.

Voilà pourquoi, l’une des alternatives pour arrêter la constante Intimidation mortelle contre un mineur, c’est de le réinstaller dans une autre école, où il se sent protégé et gai.

Cependant, les experts lancent une critique sévère du système éducatif américain.

Pour Mercedes Guzmán et Gisselle Spaillat, les écoles échouent quand il s’agit d’arrêter la l’intimidation à l’école dans les salles de classe, sur le court ou dans la salle à manger.

«Vous devez prendre des mesures contre cette personne qui encourage L’intimidation de manière constante », a élevé les spécialistes.

Pourquoi font-ils de l’intimidation?

Il est un enfant agressif, est impoli envers les autres, reçoit un mauvais exemple et se moque des autres, sont certains des signes qui alertent les parents qui forment un enfant Intimidation

L’intimidation du garçon est cette personne qui intimide, insulte et bat son camarade de classe à l’écolePourquoi le fait-il?

Pour clarifier ce point, Mercedes Guzman note que le enfant Intimidation Il adopte le comportement agressif qu’il a appris et observé du cœur de la maison au milieu de combats, de discussions et d’agressions intra-familiales, et de mauvaises amitiés.

“Cette colère accumulée l’expulse à l’école et attaque ses camarades de classe sans compassion”, a expliqué l’expert, lors de sa participation au programme. Monde de maman.

Après avoir détecté ces signaux d’un tyran de l’école, il est nécessaire de corriger ce type de comportement dans le temps afin que la stabilité émotionnelle des autres camarades de classe ne soit pas affectée.

Recommandations vitales pour les parents afin d’éviter l’intimidation mortelle

Savoir écouter l’enfant depuis l’enfance.Apprenez-leur à faire preuve de compassion et à soutenir les autres. Inculquez la valeur du respect des autres. Offrez confiance et sécurité. Manifestez avec vous des gens forts et intelligents.Impliquez-vous à l’école pour apprendre comment votre enfant se développe dans l’environnement éducatif. Inclure l’enfant dans des plans sportifs qui offrent une discipline et une défense comme le karaté.

Après les avertissements, il est temps de parler et de trouver des solutions efficaces contre Intimidation mortelle que chaque fois qu’il se développe et génère de la tristesse dans tous les coins du monde.