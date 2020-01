Des spécialistes français examineront la boîte noire de l’avion abattu par l’Iran

Une équipe de spécialistes français examinera la boîte noire de l’avion ukrainien abattu par l’Iran, a confirmé le président français Emmanuel Macron après une conversation téléphonique avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Macron a également confirmé à Zelensky l’ouverture d’une procédure officielle concernant l’enquête internationale sur la démolition, comme le rapporte le bureau de presse de la présidence ukrainienne dans un communiqué recueilli par «The Guardian».

Le président iranien, Hassan Rohani d’abord, et les gardiens de la révolution de l’armée iranienne plus tard, ont confirmé que l’avion avait été détruit par un projectile lancé par les forces iraniennes et a assumé l’entière responsabilité de la tragédie.

Parmi les 176 morts du vol PS752, il y avait 82 Iraniens, 63 Canadiens, 11 Ukrainiens, 10 Suédois, 4 Afghans, 3 Allemands et le même nombre de citoyens britanniques. L’avion, un Boeing 737, s’est écrasé après 06h00 (heure locale) le 8 janvier, “quelques minutes après” le décollage.

Aujourd’hui, le commandant de la Force aérospatiale du Corps des gardiens de la révolution, le général Amir Ali Hajizadeh, a assumé la pleine responsabilité de la démolition de l’avion ukrainien samedi. «Je souhaite que je sois mort et que cet incident ne se soit pas produit. Du Corps des gardiens de la révolution iraniens, nous acceptons toute responsabilité et je suis prêt à exécuter toute décision adoptée par l’establishment (clérical) », a-t-il déclaré aux médias et à travers un discours publié dans l’agence de presse iranienne Mehr.

Le général a tenté de justifier la situation et a détaillé sa version de la chaîne des événements, par laquelle Il dit que les forces iraniennes ont envoyé un message à l’appareil avant de tirer. “Nous n’avons pas reçu de réponse dans les dix secondes qui ont suivi, nous avons donc décidé de la retirer”, a-t-il déclaré.

Selon l’explication du général, l’un des opérateurs iraniens de défense aérienne avait reçu des informations selon lesquelles un missile de croisière avait été lancé contre l’Iran au cours des dernières minutes. En conséquence, “il a confondu l’avion avec un missile et, n’ayant reçu aucune réponse, peut-être parce que les communications étaient bloquées, il a décidé d’ouvrir le feu”, a-t-il ajouté.

«C’était un missile à courte portée qui a explosé à côté de l’avion. C’est la raison pour laquelle l’avion a continué à voler pendant un moment “, a déclaré l’armée, avant de déclarer que le Boeing 737 de la compagnie Ukraine International Airlines” a explosé lorsqu’il a touché le sol “.

Enfin, le général a expliqué qu’il avait tenté de convaincre les autorités de déclarer une zone d’exclusion aérienne avant le début de l’hostilité, mais sa demande a été rejetée après “de multiples considérations”.