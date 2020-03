Des taches jaune vif aident certaines araignées tisserandes orbes à attirer leur prochain repas

De nombreuses araignées tisserandes orbes arborent des rayures ou des taches jaunâtres sur

leurs dessous, et pour une bonne raison. Cette couleur jaune tente les abeilles et

vole dans une toile d’araignée, suggère une nouvelle étude.

Les araignées tisserandes orbes tirent leur nom du fait qu’elles tournent et s’assoient

toiles circulaires (SN: 8/8/17). Mais

ces araignées et leurs couleurs vives sont un paradoxe. Pourquoi un prédateur qui compte

sur la furtivité pour son prochain repas look si visible? Les scientifiques ont émis l’hypothèse

que les couleurs vives sur les araignées tisserandes orbes pourraient servir à avertir les prédateurs, à

se fondre dans la végétation ou pour attirer des proies.

Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont examiné si les colorations jaunes

sur une espèce d’araignée tisserand orbe d’or (Nephila pilipes) attirer leur

insectes volants en proie. Trouvé à travers l’Asie, cette araignée se trouve sur sa journée Web et

nuit avec sa face inférieure – tachetée et rayée de jaune sur noir – face ouverte

espace. L’équipe a trouvé plus de 250 femelles sauvages de N. pilipes dans la nature.

Ils ont retiré chaque femelle et ont laissé sa toile vide ou l’ont remplacée par un carton

araignée. Ces modèles en carton avaient des bandes de papier de couleur jaune, bleue ou noire

collé sur eux.

Après près de 1800 heures d’enregistrement vidéo du faux

arachnides, l’équipe a constaté que pendant la journée, le modèle à rayures jaunes

qui ressemblait à un vrai N. pilipes attiré

plus de deux fois plus d’insectes, y compris les abeilles et les mouches, que tout autre faux

araignée ou web vide. De plus, la couleur jaune fonctionnait aussi bien la nuit

attirant les papillons de nuit, les scientifiques rapportent en ligne le 11 février dans Functional Ecology.

L’équipe a ensuite parcouru les bases de données zoologiques en ligne pour les associations

entre les marques jaunes et l’attraction des proies chez les araignées tisserandes orbes. Des dizaines de sondages

d’espèces apparentées éloignées a révélé que les rayures ou taches jaunes étaient plus

susceptibles d’avoir évolué dans des araignées tisserandes orbes qui sont assis sur leurs toiles en plein air,

des espaces lumineux, où les appâts visuels peuvent être plus efficaces.

La recherche «renforce que la couleur jaune attire les insectes»,

dit Nathalia Ximenes, écologiste comportementale à l’Université de São

Paulo au Brésil qui étudie la coloration chez les araignées tisserandes orbes mais n’était pas

impliqués dans le travail. Les scientifiques ne savent pas encore pourquoi les insectes sont attirés par

jaune sur les araignées tisserandes orbes. Peut-être que la proie confond une araignée avec

fleur mouchetée de jaune, hypothèse appuyée par le fait que la plupart des proies

attirés par les pollinisateurs.

Comprendre la fonction des motifs de couleur chez les animaux est un

question fondamentale pour les biologistes évolutionnistes, dit le co-auteur de l’étude Mark

Elgar, biologiste évolutionniste à l’Université de Melbourne en Australie. En train d’étudier

Les colorations animales, dit-il, peuvent également éclairer les applications pratiques. Il cite

un exemple de la façon dont l’intérêt d’un membre de l’équipe pour les couleurs animales a

la recherche de la réflexion de la lumière avec des «opportunités appliquées intéressantes» dans

stockage d’Energie.