Des tests rapides et portables sont mis en ligne pour freiner la pandémie de coronavirus

Le succès extraordinaire de Singapour, de Taïwan et de Hong Kong pour limiter l’impact du coronavirus-2 du syndrome respiratoire aigu soudain (SRAS-CoV-2) montre qu’il est possible de mettre en place une réponse efficace à une épidémie en investissant massivement dans la préparation à une pandémie. Malgré leur proximité avec la Chine, ces trois régions ont réussi à maintenir un faible nombre de cas et de décès. En tirant des leçons des précédentes épidémies de coronavirus où ces territoires ont subi le plus gros du fardeau, ils ont pu déployer rapidement des tests étendus, les combiner avec la surveillance numérique pour suivre les mouvements des individus et imposer des quarantaines strictes dans les cas suspects, en plus de constituer de grands stocks de dispositifs de protection individuelle équipement.

Dans le reste du monde, la plupart des pays ne sont pas du tout préparés à l’attaque du virus. En conséquence, de nombreux systèmes de santé ont été confrontés à une transmission communautaire avant que des tests adéquats ne soient mis en place pour permettre l’isolement et le suivi. Malgré les mesures et les tactiques d’isolement souvent draconiennes des autorités de santé publique, nombre d’entre elles ont été prises au dépourvu lors de la validation, de la mise en œuvre et de la distribution des tests de diagnostic du SRAS-CoV-2 et lors de la mise en place de tests décentralisés au point de service Maintenant, cette image commence à changer, avec les premières livraisons de ces tests (tableau 1). Qui plus est, la crise actuelle pourrait être un moment décisif pour les diagnostics basés sur la technologie CRISPR – le premier test de diagnostic basé sur la technologie d’édition de gènes CRISPR pourrait ne prendre que quelques semaines. Cependant, pour arrêter la propagation du virus, il faudra un effort considérable pour augmenter la production de tests POC faciles à utiliser, puis pour les déployer largement.

Jusqu’à présent, la réponse de première ligne à l’épidémie de SRAS-CoV-2 a été le test de réaction en chaîne par polymérase (PCR). La PCR est l’étalon-or pour diagnostiquer un agent infectieux, et elle a l’avantage que les amorces nécessaires pour de tels tests peuvent être produites avec une vitesse relative dès que la séquence virale est connue. Les premiers tests quantitatifs de PCR basés sur la transcriptase inverse (RT-PCR) pour détecter le SRAS-CoV2 ont été conçus et distribués en janvier par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), peu après l’identification du virus. Le protocole de test est cependant complexe et coûteux, et est principalement adapté aux grands laboratoires de diagnostic centralisés. Les tests durent généralement de 4 à 6 heures, mais l’exigence logistique pour expédier des échantillons cliniques signifie que le délai d’exécution est de 24 heures au mieux. Aux États-Unis, les Centers for Disease Controls des États-Unis ont choisi de développer leur propre test plutôt que d’adopter le test de l’OMS. Faire glisser les pieds par la Food and Drug Administration des États-Unis en autorisant les laboratoires de santé publique ou hospitaliers à exécuter les tests, un problème dans l’un des réactifs utilisés dans le test de RT-PCR initial développé et distribué par les Centers for Disease Controls début février, et une pénurie de réactifs d’extraction d’ARN a encore retardé le déploiement des tests à l’échelle nationale.

Malgré ces lacunes, la RT-PCR multiplexe, qui teste simultanément plusieurs séquences cibles, restera l’épine dorsale des tests, en particulier dans les laboratoires centralisés. De grands fournisseurs tels que Roche Diagnostics, Thermo Fisher Scientific, Qiagen (qui sera bientôt acquis par Thermo Fisher) et Quest Diagnostics augmentent la capacité d’effectuer de tels tests en déployant des systèmes et services de test automatisés SARS-CoV-2.

Des tests POC sont également nécessaires pour accélérer la prise de décisions cliniques et alléger une partie de la charge de travail des laboratoires de tests centralisés. Les tests POC rapides à utiliser au niveau communautaire ont été identifiés par un groupe d’experts de l’OMS réuni à Genève le mois dernier comme la première des huit priorités de recherche. La Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND), un organisme à but non lucratif basé à Genève qui soutient le développement et la fourniture de diagnostics aux pays à faible revenu, contribue à cet effort en invitant les développeurs de tests à soumettre leurs produits pour une évaluation indépendante. Il a reçu 220 soumissions, qui sont en cours d’évaluation, et les fabricants éligibles seront contactés d’ici la fin de ce mois. FIND a également compilé une longue liste de développeurs de diagnostics SARS-CoV-2, dominée par des sociétés développant des tests de détection d’acide nucléique ou des immunoessais basés sur la PCR. L’École de santé publique Saw Swee Hock de l’Université nationale de Singapour suit également de près le développement des diagnostics, tant dans les entreprises commerciales que dans les laboratoires universitaires.

Les dosages immunologiques peuvent fournir des informations historiques sur l’exposition virale, ainsi que des preuves diagnostiques. Ils exploitent la reconnaissance anticorps-antigène, soit en utilisant des anticorps monoclonaux (mAbs) pour détecter les antigènes viraux dans les échantillons cliniques, soit en utilisant des antigènes viraux clonés pour détecter les anticorps des patients dirigés contre le virus. Le format de test d’écoulement latéral – essentiellement une jauge enfermée dans une cassette – contient également les réactifs de capture (soit un mAb dirigé contre un antigène viral ou un antigène viral reconnu par les anticorps des patients) immobilisés à des emplacements définis sur une membrane de nitrocellulose. comme des mAbs détecteurs étiquetés qui reconnaissent la même cible. Un résultat positif, qui est déclenché par la liaison entre l’analyte et le mAb de capture et la liaison par le mAb du détecteur, est visible sous la forme d’une ligne colorée. Deux gouttes de sang d’une piqûre d’épingle suffisent pour détecter un virus. Ils sont essentiellement les mêmes que les kits de grossesse à domicile.

Cependant, ni la PCR ni les technologies d’immunoessai ne sont idéales. Les tests PCR sont très précis et peuvent être développés rapidement, mais ils sont complexes à utiliser et lents à fournir un résultat. Les immunoessais sont moins précis et prennent plus de temps à se développer, mais ils sont faciles à utiliser et fournissent des résultats en 20 à 60 minutes. Et parce que les immunodosages détectent les anticorps des patients dirigés contre un pathogène, ceux-ci doivent inévitablement faire face à la variabilité inhérente de la réponse polyclonale des anticorps humains. «Cette réponse en anticorps prend du temps à caractériser», explique Ranga Sampath, directeur scientifique de FIND. Les résultats obtenus lors des tests de validation ne peuvent donc pas nécessairement être reproduits en milieu clinique. «Ces tests ne sont généralement pas définitifs – c’est le plus grand défi des tests immunologiques», dit-il.

Même ainsi, la vitesse et la polyvalence des immunoessais en font des tests inestimables; et les efforts pour les produire à grande échelle commencent à s’intensifier. An-Suei Yang, chercheur au Genomics Research Center, Academia Sinica, à Taipei, Taiwan, et ses collègues prétendent être les premiers à développer un mAb contre la protéine nucléocapside (N) du SARS-CoV-2, qui pourrait former la base d’un test rapide d’antigène. Il a également généré des anticorps supplémentaires qui reconnaissent à la fois le SARS-CoV-2 et les protéines SARS-CoV N originales ou SARS-CoV N uniquement. Aucun des mAbs ne se lie à la protéine nucléocapside d’autres souches de coronavirus humain. «S’il est fabriqué et validé avec succès, le kit de test immunitaire rapide pourrait détecter l’antigène du coronavirus en seulement 20 minutes sans instrumentation et personnel qualifié, avec le coût et l’utilité d’une LFIA grippale rapide [lateral flow immunoassay] test », dit-il. Le groupe de Yang a accompli l’exploit en seulement 19 jours, en travaillant avec des modèles d’intelligence artificielle d’interactions anticorps-antigène, qu’ils ont utilisés pour générer des bibliothèques d’anticorps artificiels. L’ADN d’anticorps prévu peut être synthétisé chimiquement et les mAb résultants peuvent être exprimés sur des systèmes d’affichage de phages dans des bactéries. Éviter d’immuniser les animaux pour obtenir des anticorps monoclonaux, qui doivent ensuite être triés pour l’activité de liaison – la méthode traditionnelle – réduit d’environ deux mois le délai habituel. Le groupe travaille actuellement sur un prototype de dispositif LFIA mais souhaite également autoriser le panel d’anticorps à des tiers.

Pour son immunodosage, Sona Nanotech, de Halifax, en Nouvelle-Écosse, a choisi le domaine S1 de la protéine de pointe SARS-CoV-2 comme base d’une LFIA basée sur un antigène qu’elle développe en coopération avec GE Healthcare Life Sciences. La protéine spike (S) facilite l’entrée virale dans les cellules épithéliales des voies respiratoires en se liant à l’enzyme de conversion de l’angiotensine 2 (ACE2) exprimée à leur surface. «Nous prévoyons de proposer un produit exclusivement destiné à la recherche dans les six à huit prochaines semaines», a déclaré le PDG Darren Rowles. Au-delà de cela, la société prévoit également de développer un double produit pour la prochaine saison de la grippe dans l’hémisphère nord, qui combinerait le SARS-CoV-2 et la détection du virus de la grippe dans un seul test.

Les tests pour détecter les anticorps polyclonaux contre le SRAS-CoV-2 chez les patients sont plus rapides à développer que les tests pour détecter le virus lui-même, car ils n’incorporent que l’antigène viral recombinant immobilisé (qui est beaucoup plus facile à générer que les mAb contre le virus). Ils offrent également des niveaux de précision similaires aux tests basés sur mAb.

La société berlinoise Pharmact a déjà commencé à livrer un immunodosage de 20 minutes contenant trois antigènes SARS-CoV-2: la protéine N et les domaines S1 et S2 de la protéine S. Il est conçu pour détecter tout anticorps patient qui reconnaît ces structures protéiques. Il vise à étendre la production à un million de tests au cours du mois d’avril. Comme il est typique pour un tel test, il détecte à la fois les anticorps d’immunoglobuline (Ig) M et d’IgG, qui sont libérés respectivement aux stades initial et ultérieur d’une infection. Il a mené des études de validation qui ont comparé son test avec la PCR, en utilisant des échantillons de 114 patients infectés et 126 témoins non infectés. Le test a obtenu un score élevé en termes de spécificité. «Nous avons eu un véritable taux négatif de 100% – zéro faux positifs», explique Gunther Burgard, directeur médical de Pharmact. Sa sensibilité était cependant plus faible, car la réponse IgM n’offrait pas un signal initial fort. Au stade précoce de l’infection (jours 4 à 10), le composant IgM du test offre une sensibilité de seulement 70%. Celui-ci monte rapidement à 92,3% entre les jours 11 et 24, et la composante IgG du test offre une sensibilité de 98,6% pendant cette phase de l’infection. Dans l’ensemble, le test a un taux de faux négatifs de 13%, dit Burgard.

L’intégration des tests décentralisés à la surveillance épidémiologique renforcerait encore la main des autorités de santé publique luttant contre l’épidémie de SRAS-CoV-2. L’étude sur la grippe de Seattle, dirigée par l’Université de Washington, adapte à la crise actuelle une approche innovante pour suivre les flambées saisonnières de grippe à l’échelle de la ville. Les participants qui développent des symptômes respiratoires peuvent demander électroniquement un kit d’écouvillonnage nasal, qui est livré par messagerie. Le recrutement, le consentement et la collecte de données sont tous effectués par voie électronique, mais le protocole repose sur des tests de laboratoire centralisés plutôt que sur un test POC. En Finlande, une étude a montré qu’il était possible d’obtenir une surveillance épidémiologique en temps réel en intégrant des tests POC automatisés aux systèmes d’information de laboratoire. Le système POC, mariPOC Respi, développé par ArcuDia, basé à Turku en Finlande, transmet désormais les données via le cloud. Il couvre actuellement onze agents pathogènes respiratoires, dont dix virus (dont le coronavirus OC43, l’un des trois coronavirus humains qui ne causent qu’une maladie bénigne) et une espèce bactérienne. La société prévoit désormais d’inclure SARS-CoV-2 dans son panel d’ici quelques mois. Le système mariPOC Respi n’est pas un appareil à haut débit: il repose sur un analyseur de paillasse, qui peut traiter une centaine d’échantillons par jour, mais les coûts des réactifs représentent environ un tiers de ceux associés aux tests PCR. Il est présenté dans des milieux communautaires, tels que les grands centres de soins primaires. Bien qu’elle détienne 50% du marché finlandais, son adoption ailleurs a été limitée jusqu’à présent. «Les laboratoires principaux préfèrent la PCR multiplexe», explique Aleksi Soini, vice-président senior, stratégie et développement commercial, chez ArcDia. Les responsables de ces installations sont les leaders d’opinion en matière de diagnostic et hésitent à abandonner leur pouvoir à des régimes de tests décentralisés. “C’est un problème structurel”, explique Soini. Scanwell Health se prépare à lancer un test encore plus décentralisé – un immunoessai à domicile et une application pour smartphone qui permettra aux utilisateurs de partager le résultat avec un médecin ou une infirmière praticienne. Il a obtenu les droits américains sur l’immunodosage à base d’anticorps basé à Tangshan, basé en Chine, Innovita Biological Technology (tableau 1).

La PCR est, bien sûr, basée sur une science vieille de plusieurs décennies. Mammoth Biosciences et Sherlock Biosciences, sociétés cofondées par les pionnières CRISPR Jennifer Doudna et Feng Zhang, respectivement, visent toutes deux à égaler sa précision tout en atteignant de véritables vitesses de test POC en utilisant la spécificité et la sensibilité de l’édition CRISPR-Cas pour développer rapidement POC SARS-CoV- POC 2 tests. Des scientifiques de Mammoth, ainsi que des collaborateurs de l’Université de Californie à San Francisco et du California Department of Public Health, ont récemment rendu compte de la conception et des performances de son SARS-CoV-2 DETECTR, un test de flux latéral qui prend 30 minutes pour effectuer … soit environ 45 minutes incluant une étape d’extraction d’ARN. Le test utilise la transcription inverse simultanée de l’ARN viral et l’amplification à boucle, une technique d’amplification d’acide nucléique simplifiée qui utilise des amorces de style PCR mais qui ne nécessite pas de cycles répétés de chauffage et de refroidissement. L’acide nucléique amplifié est ensuite incubé avec une molécule d’ARN guide (ARNg) ciblant les séquences dans les gènes enveloppe (E) et N du SRAS-CoV-2 et l’enzyme lbCas12a, qui, après la reconnaissance du site cible médiée par l’ARNg, clive à proximité ADN simple brin (ADNsb) sans discernement. Cela permet l’ajout de molécules rapporteuses basées sur l’ADNsb qui confirment la présence d’ARN viral.

Selon les premiers tests de validation par RT-PCR utilisant des échantillons de 6 patients infectés par le SRAS-CoV-2, de 12 patients infectés par la grippe saisonnière ou les trois souches de coronavirus qui causent des symptômes bénins (OC43, HKU1 et NL63), et de 5 en bonne santé volontaires, le test avait une valeur de prédiction positive de 100% et une valeur de prédiction négative de 91,7%. «Nous sommes en plein milieu d’une validation supplémentaire», déclare le cofondateur et PDG de Mammoth, Trevor Martin. L’entreprise vise à expédier le test le plus rapidement possible. “Dans un scénario idéal, ce sont des semaines, pas des mois”, dit-il. Il a été spécialement conçu avec des réactifs simplifiés pour permettre une fabrication facile. “Il n’y a rien de trop exotique dans ce que vous utilisez, à part la protéine CRISPR elle-même”, dit-il. La lyophilisation des réactifs et le développement de cartouches microfluidiques portables dans lesquelles exécuter le test permettraient de le déployer en dehors des laboratoires.

Sherlock Biosciences travaille également sur plusieurs initiatives SARS-CoV-2. «C’est une chose d’avoir une technologie rapidement déployée», explique le PDG et cofondateur de Sherlock, Rahul Dhanda, mais «pour mettre un test sur le marché, il faut beaucoup plus que de le faire fonctionner.» L’entreprise vise à faire appel à des partenaires pour accéder à leur expertise réglementaire et à leur muscle de fabrication et de distribution. Elle a formé une alliance avec Cepheid pour développer des tests basés sur CRISPR pour une gamme de maladies infectieuses, y compris COVID-19, qui fonctionnera sur les systèmes de diagnostic moléculaire automatisés GeneXpert de cette dernière entreprise. La relation était déjà en discussion avant l’éclatement de la crise actuelle, mais c’était une étape évidente pour inclure le SRAS-CoV-2. Étant donné l’urgence de la crise actuelle, Sherlock étudie également si elle peut apporter un test plus simple sur le marché dans un délai plus court. «Nous avons commencé à dialoguer avec les fabricants de kits pour déterminer si nous pouvions ou non assembler un kit», explique Dhanda. «Il y a la réponse aiguë et la réponse globale à laquelle nous devons tous penser.»

Étant donné les incertitudes liées à la trajectoire de la pandémie actuelle, il n’est pas certain que la technologie CRISPR contribuera de manière majeure aux efforts mondiaux pour suivre les progrès du SRAS-CoV-2. Mais le besoin d’une telle technologie apparaît pressant. «Cela a révélé une grande lacune sur le marché du diagnostic moléculaire», explique Martin. C’est seulement l’une des nombreuses lacunes dans les niveaux de préparation de la plupart des pays à une pandémie virale.

Cet article est reproduit avec permission et a été publié pour la première fois le 24 mars 2020.

En savoir plus sur l’épidémie de coronavirus ici.

