Des tireurs au volant pulvérisent des balles sur la succession de la star de Dynastie Duck, Willie Robertson

MONROE, LA. – La star de “Duck Dynasty” Willie Robertson a déclaré que sa famille avait été victime d’une fusillade en voiture vendredi où huit à 10 coups de feu avaient été tirés de la route vers sa propriété à West Monroe.

L’un des coups de feu a traversé la fenêtre de la chambre de la maison où le fils John Luke Robertson vit avec son épouse Mary Kate McEachern et leur bébé, mais personne dans la famille n’a été blessé.

“Nous étions plutôt secoués”, a déclaré Robertson dans une interview accordée dimanche à USA TODAY Network. “On dirait qu’ils ne faisaient que pulvériser des balles sur ma propriété.”

La propriété et les maisons qui s’y trouvent sont derrière une clôture et une porte et situées loin de la route. Aucune arrestation n’a été effectuée.

Robertson a déclaré que plusieurs témoins avaient vu le camion dans lequel les suspects montaient passer près de la propriété au moins une fois avant de tirer à 14 h 33. heure locale.

“Il faisait grand jour”, a déclaré Robertson.

La star de la télé-réalité et du plein air a déclaré qu’il pensait que les suspects savaient qu’ils tiraient sur sa propriété.

“Je suis certain à 100%, mais je ne sais pas pourquoi”, a-t-il déclaré.

«Ils étaient juste en train de pulvériser des balles sur ma propriété»

Robertson a déclaré que de nombreux membres de la famille vivaient chez lui et sa femme Korie pendant la crise des coronavirus, parmi eux sa fille Sadie Robertson, qui a également joué dans “Dancing with the Stars” et son nouveau mari Christian Huff.

“Personne n’était dehors à l’époque, mais tout le monde était sorti environ cinq minutes auparavant”, a expliqué Robertson. “Je venais juste d’aller au magasin quand c’est arrivé.”

Le bureau du shérif de la paroisse d’Ouachita enquête sur la fusillade.

Des témoins ont décrit le véhicule comme un Ford F-250 blanc sur brun ou beige avec de gros pneus et jantes de rechange.

Le conducteur du véhicule a été décrit comme un jeune homme blanc à l’adolescence ou au début de la vingtaine. D’autres occupants étaient dans le véhicule, mais aucune description n’est disponible.

Le véhicule a été capturé par une caméra de surveillance.

Toute personne se trouvant dans la région à ce moment-là qui a pu voir le véhicule ou avoir des informations sur l’identité des suspects ou du propriétaire du véhicule est priée de contacter OPSO au 318-329-1200.

“J’ai été en contact étroit avec les enquêteurs”, a déclaré Robertson. “Cela me semble local, mais je ne peux pas en être sûr.”

Cet article a été initialement publié sur Monroe News-Star: une fusillade au volant de la maison de Willie Robertson, la star de Duck Dynasty