Des travailleurs indiens s’entassent malgré le couvre-feu

NEW DELHI (AP) – Des travailleurs migrants en Inde ont tenté de rejoindre leurs villages d’origine dimanche, encombrant une gare dans l’État du nord de l’Uttar Pradesh au mépris d’un “couvre-feu de ville” annoncé par le Premier ministre Narendra Modi, pour stopper l’expansion du coronavirus dans le deuxième pays le plus peuplé du monde.

Selon les autorités sanitaires, au moins 324 personnes ont été infectées par le nouveau virus en Inde, dont le premier cas dans l’État appauvri de l’est du Bihar. Cinq personnes sont décédées dans le pays à cause du COVID-19, la maladie causée par le virus.

Des milliers de personnes de Mumbai et d’autres endroits de l’État occidental du Maharashtra, qui a confirmé le plus grand nombre de cas en Inde, ont rempli une gare de la ville de Prayagraj, dans l’Uttar Pradesh, l’État le plus peuplé du pays. La police a tenté à distance de contrôler la foule, qui attendait que les bus et les taxis atteignent leurs villages, même s’il semblait peu probable que ces transports arrivent.

“Nous jouons avec notre santé en encombrant les gares et les arrêts de bus”, a déclaré Modi dans un tweet.

Plus tard dimanche, les chemins de fer indiens ont suspendu tous les trains de voyageurs jusqu’au 31 mars, bien que les services de fret continueraient. On ne savait pas ce que cela signifierait pour les personnes bloquées dans les gares.

Ces derniers jours, des travailleurs migrants chargés de bagages ont inondé des trains bondés dans de nombreuses villes de l’Inde, un exode de journaliers effrayés qui a alimenté la crainte que le virus ne se propage dans les zones rurales.

Pendant ce temps, les rues de la capitale, normalement pleines d’agitation, étaient silencieuses, avec des bus presque vides. Les jardins publics, les temples et les églises fermés, et des gardes au visage couvert de foulards regardaient les rues désertes assis sur des chaises en plastique.

Une rue de New Delhi près d’un sanctuaire soufi, où des centaines de pèlerins campent souvent, était déserte, à l’exception d’une voiture qui passait occasionnellement.

Dans un discours la semaine dernière, Modi a demandé aux Indiens de rester chez eux, mais de sortir sur leurs balcons à 17h00 pour une casserole, encourageant les agents de santé en première ligne de la lutte contre le virus. La plupart des entreprises devaient fermer leurs portes dimanche, à l’exception des services essentiels comme les hôpitaux.

Bien que certains États indiens, tels que le Maharashtra, aient déjà ordonné aux gens de rester à la maison, dimanche a été la première initiative nationale pour l’isolement social, un système qui, selon l’Organisation mondiale de la santé, est crucial pour freiner la courbe de contagion dans tout le monde.

L’Inde a indiqué qu’elle ne permettrait pas non plus aux avions arrivant de l’étranger d’atterrir pendant une semaine à partir de dimanche.

Les autorités ont indiqué que 23 personnes s’étaient rétablies et n’avaient pas documenté d’infections locales.

Bien que le coronavirus puisse être mortel, en particulier pour les personnes âgées et les personnes souffrant d’autres problèmes de santé, pour la plupart, il ne provoque que des symptômes légers ou modérés, tels que de la fièvre et de la toux. Certains ne ressentent aucun symptôme et la grande majorité des personnes se rétablissent.

Le gouvernement indien a exhorté le public à pratiquer l’éloignement social et à se laver les mains. L’Inde est également l’un des pays qui a pratiquement fermé ses frontières et interdit l’entrée à tous les étrangers sauf quelques-uns.

Cependant, les experts ont déclaré que la propagation locale de la maladie dans un pays de 1,3 milliard d’habitants, où des dizaines de millions de personnes vivent dans des zones urbaines denses avec un accès irrégulier à l’eau potable, est inévitable.

Le journaliste d’Associated Press Rajesh Kumar à Prayagraj, en Inde, a contribué à ce rapport.