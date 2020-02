Des tueurs à mort interrogent un jeune homme abattu à Morelos

Ils filtrent une vidéo dans laquelle des tueurs à gages interrogent un homme puis l’exécutent apparemment.Les faits se produiraient à Cuernavaca, dans l’État de Morelos, gouverné par un ancien footballeur professionnel.

Une nouvelle vidéo violente circule sur les réseaux sociaux dans laquelle on voit qu’un groupe de tueurs à gages interroge un jeune homme puis l’exécute apparemment avec des balles. Selon des informations publiées par les médias de La Opinión, les événements se produisent apparemment dans la municipalité de Cuernavaca, Morelos, un État dirigé par un ancien footballeur professionnel.

Dans le matériel, vous pouvez voir des hommes armés, qui n’ont pas identifié à quel groupe criminel organisé ils appartiennent, puis ils commencent à poser des questions. On voit six personnes vêtues de noir, le visage couvert et portant de longues armes.

La victime est au milieu d’eux et répond à quelques questions des tueurs à gages présumés qui n’arrêtent pas de pointer ses armes sur lui. Le sujet menacé accuse les autorités d’avoir des liens avec certains membres du crime organisé et révèle d’autres situations de violence qui se sont produites dans la région de Cuernavaca, Morelos.

VIDÉO: Des narcos prennent la soupe d’un jeune homme puis l’exécutent dans un état que l’ancien footballeur règne | L’opinion https://t.co/UkrjP2U7OT pic.twitter.com/xYSocOw6QO

– L’avis (@LaOpinionLA) 15 février 2020

L’information a été publiée sur le portail des médias La Opinion, qui détaille que les événements se seraient produits à Cuernavaca, Morelos, une entité actuellement dirigée par l’ancien footballeur professionnel controversé, Cuauhtémoc Blanco.

Selon ce qui est publié dans ces médias, l’homme menacé pointe du doigt une personne présumée responsable de la mort de deux policiers de la municipalité de Cuernavaca, Morelos.

De plus, selon les réseaux sociaux, l’homme menacé a été retrouvé exécuté et son corps a été retrouvé dans l’une des rues de Cuernavaca, Morelos.

Puis une deuxième vidéo est apparue où ils interrogent un homme et l’exécutent plus tard.

Il y a un jour, il a également été signalé qu’un jeune homme avait été tué par coup de grâce, après avoir été interrogé par des tueurs à gages, selon une vidéo diffusée sur le compte Twitter de Tamaulipas Red Code et compilée par La Opinion. Les événements se seraient produits à Ciudad Victoria, dans l’État du nord de Tamaulipas, à la frontière des États-Unis.

Selon ce qui peut être vu dans le matériel, plusieurs hommes soumettent un homme à qui ils lui demandent de s’incliner, puis interrogé sur les activités criminelles de la région, il est blessé à plusieurs reprises aux jambes et aux bras, le sujet prend en charge pendant quelques secondes, puis tombe.

Déjà jetés, les assassins lui déchargent leurs pistolets pour lui donner le coup de grâce. Voyant qu’il n’a pas de vie, ils quittent l’endroit, dans ce qui semble être un endroit éloigné et peu peuplé. Dans la publication, on peut lire que quelques jours plus tard, le corps a été retrouvé dans un état de pourriture complet.

