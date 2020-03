Des vents de quasar avec des niveaux d’énergie records ont été repérés

Trous noirs au loin

l’univers souffle des vents avec 100 fois l’énergie de toutes les étoiles de la Voie lactée

combiné. Ces grandes rafales, appelées sorties de quasars, transportent suffisamment de matière loin de leurs galaxies d’origine

pour finalement arrêter la formation d’étoiles de ces galaxies, rapportent les astronomes dans six articles publiés le 16 mars dans le Astronomical Journal

Série de suppléments.

“Nous avons trouvé les trois plus grands,

les sorties les plus énergétiques que l’on ait jamais trouvées », explique l’astronome Nahum Arav de

Virginia Tech à Blacksburg. “A cette taille, ils sont un influenceur sérieux pour

l’évolution de la galaxie. “

Arav et ses collègues ont utilisé

le télescope spatial Hubble pour mesurer les masses, les vitesses et les énergies de

sorties de 10 quasars, trous noirs supermassifs actifs dans le cœur de galaxies lointaines qui peuvent éclipser

les galaxies elles-mêmes (SN: 12/5/18).

Les observations faites

environ 60 heures en 2017, marquent la première enquête dédiée aux sorties de quasars.

Les astronomes ne peuvent pas voir directement le gaz. Mais comme la lumière quasar filtre à travers le

le gaz, les atomes et les ions absorbent des longueurs d’onde spécifiques de la lumière, révélant les

Propriétés.

Des illustrations

montrent souvent ces sorties sous forme de jets jumeaux coulant du trou noir perpendiculaire

au disque d’étoiles de la galaxie. Mais le gaz coule probablement dans tous

directions, dit Arav, et se propage comme la surface d’un ballon en expansion. Les astronomes

ne savent pas exactement comment les débits sortants sont produits, mais le gaz peut être

émis dans des explosions périodiques au fil du temps.

Théories sur l’évolution des galaxies

a suggéré que les sorties pourraient propulser le gaz et la poussière loin de la galactique

centre, enrichissant le matériau entre les galaxies avec des éléments plus lourds que

l’hydrogène et l’hélium (SN: 7/12/18) et l’arrêt de la formation d’étoiles (SN: 2/11/20). De tels arrêts galactiques pourraient

expliquer pourquoi nous voyons moins de grandes galaxies dans l’univers moderne qu’un superordinateur

les simulations ont suggéré qu’il devrait y avoir.

“Les théoriciens pourraient montrer très

facilement, avec la physique de l’arrière-enveloppe, que si les sorties ont suffisamment

l’énergie, “ils vont arrêter la formation d’étoiles de la galaxie, dit Arav. Mais

observations précédentes de galaxies éloignées, faites avec des télescopes au sol,

trouvé des énergies de sortie trop faibles pour cela.

Hubble a révélé la lumière de

les quasars dans la gamme de longueurs d’onde ultraviolettes lointaines, qui se révèle être

où la plupart de la matière dans les sorties peut être vue. L’équipe a constaté que chaque

des 10 quasars a trois sorties, en moyenne, qui entourent le trou noir

comme des poupées gigognes.

Les sorties sont principalement

trouvé entre 300 et 3000 années-lumière du trou noir central, qui

signifie qu’ils s’étendent assez loin pour avoir une grande influence sur la galaxie, dit Arav.

Et environ la moitié des sorties mesurées étaient suffisamment énergétiques affectent leur

destin des galaxies.

“C’est bon de voir que [quasar

outflows are] important »pour l’évolution galactique, dit l’astronome Jane Charlton

de Penn State, qui n’a pas participé à la nouvelle recherche. Elle avait commencé à

me demande si les quasars seuls suffiraient, ou si un processus galactique inconnu

était nécessaire. «Ce travail dit que c’est probablement suffisant.»

La sortie la plus énergique provenait d’un quasar appelé SDSS J1042 + 1646 avec 5 × 1030

gigawatts, soit 5 millions de milliards de milliards de gigawatts. Pour la perspective, un nucléaire

réacteur émet environ un gigawatt d’énergie, tandis que l’énergie totale de tous

Les étoiles de la Voie lactée représentent environ 1028 gigawatts.

L’équipe a également trouvé un

sortie avec la plus grande accélération jamais vue à partir du même quasar. En 2011, la sortie se déplaçait

à environ 19 500 kilomètres par seconde. Mais quand l’équipe a regardé à nouveau en 2017, la

le gaz courait à 21 050 kilomètres par seconde, 1 550 kilomètres par seconde ou environ

8% plus rapide, explique l’astronome Xinfeng Xu, également de Virginia Tech. Au plus vite

vitesse, le flux pourrait voyager de Londres à Washington, D.C., dans environ un

quart de seconde. Auparavant, les astronomes avaient vu des changements de vitesse dans seulement un

quelques débits sortants et les écarts étaient au maximum de 900 kilomètres par seconde

trois à cinq ans.

«Ces papiers nous donnent

informations fondamentales sur ce que les quasars font réellement dans la matière

»- en particulier les vitesses, les énergies et les accélérations du gaz, dit

l’astrophysicien théorique Jeremiah Ostriker de l’Université Columbia. “C’est basique

informations que nous allons devoir comprendre si nous voulons

comprendre l’évolution des galaxies et l’évolution des trous noirs. »