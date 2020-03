Des villes plus denses pourraient épargner le climat mais aussi augmenter la transmission des virus

Qui appuie sur les boutons de l’ascenseur avec un doigt nu ou ouvre une porte de voiture Uber avec une paume nue? Qui ne retient pas son souffle en passant trop près de quelqu’un sur un trottoir bondé?

Celles-ci font partie des règles tacites régissant la vie quotidienne dans les grandes villes américaines alors que le virus COVID-19 se propage dans les zones urbaines denses, menaçant d’infecter des dizaines de millions d’Américains.

Les citadins veulent juste s’éloigner les uns des autres.

Mais cet instinct va à l’encontre de ce que les experts en climatologie disent être l’un des meilleurs antidotes au réchauffement climatique: rapprocher les gens.

Les chercheurs disent depuis longtemps que l’augmentation de la densité urbaine est le moyen le plus rapide pour les villes de réduire leur empreinte carbone. Une vie plus serrée entraîne moins de conduite, plus de marche, plus de transports en commun et des maisons et des bureaux plus éconergétiques.

Et aussi plus de contagion lors d’une pandémie.

Alors, comment les dirigeants élus concilient-ils les impératifs de santé publique et climatiques? Et quels compromis les plus grandes villes américaines sont-elles disposées à faire pour faire face à deux des plus grandes menaces du monde?

Des villes comme New York, Chicago et Los Angeles connaissent bien le compromis densité. Ils l’ont vécu, pour le meilleur et pour le pire, pendant plus de deux siècles.

«La densité et les pandémies, ce n’est pas nouveau pour les villes», a déclaré Peter Marcotullio, professeur de géographie et directeur de l’Institut des villes durables au Hunter College, qui fait partie de la City University de New York.

COVID-19 n’est pas différent, disent les experts, bien que l’avenir à court terme semble aussi sombre que pour toute éclosion de maladie dans 80 ans.

Les nouvelles infections à coronavirus et la mortalité augmentent rapidement en Amérique urbaine, avec plus de la moitié des cas confirmés du pays dans la région de New York.

New York et New Jersey représentaient plus de 30 033 cas de coronavirus connus, selon les derniers chiffres des Centers for Disease Control and Prevention. New York est suivie de la Californie et de l’État de Washington, où les infections ont augmenté rapidement dans la région de Seattle, suivies de grandes flambées à San Francisco et à Los Angeles.

Les petites villes le ressentent aussi. La Nouvelle-Orléans, connue pour ses quartiers historiques et ses quartiers soudés, connaît des taux d’infection élevés. Et la Louisiane a le troisième taux de mortalité le plus élevé derrière Washington et la Géorgie.

Pourtant, même si le coronavirus se propage rapidement à travers les villes, les experts affirment que les tendances de l’urbanisation du 21e siècle ne seront pas déraillées par COVID-19, et que les grandes villes américaines continueront de mener des solutions de changement climatique axées sur la densité.

Cette tendance s’est accélérée depuis que l’administration Trump a démantelé la plupart des programmes fédéraux sur le changement climatique.

Plus de 430 maires américains ont rejoint le réseau Climate Mayors, y compris dans pratiquement toutes les principales régions métropolitaines du pays. Quinze des plus grandes villes américaines sont également membres du réseau mondial C40, qui préconise une variété de solutions climatiques urbaines, y compris la densité et le développement intercalaire.

New York, Chicago et d’autres très grandes villes se concentrent sur le développement à la hausse et non vers l’extérieur. Le résultat est un boom des gratte-ciel sans précédent depuis le début du 20e siècle. Ils modernisent également les bâtiments anciens avec des systèmes de chauffage, de refroidissement et de circulation à haute efficacité, et resserrent les normes d’efficacité pour les bâtiments anciens et nouveaux.

En vertu d’une ordonnance de Chicago de 2013, chaque propriété commerciale, institutionnelle et multifamiliale de plus de 50 000 pieds carrés doit déclarer la consommation d’énergie aux autorités de la ville. Le programme ne visait que 1% des bâtiments de Chicago, mais il représentait 20% de la consommation totale d’énergie de tous les bâtiments de la ville.

Les politiques de densité sont également adoptées par des villes plus jeunes et à croissance rapide avec des profils démographiques changeants.

Le plan de Minneapolis 2040, par exemple, prévoit des densités plus élevées dans toute la ville et a attiré le contrecoup de certains résidents de longue date cherchant à protéger les quartiers unifamiliaux verdoyants. Mais les responsables restent concentrés sur les avantages de la densité pour les réductions d’émissions de carbone, l’expansion des logements abordables et la suppression des schémas bien établis de ségrégation raciale.

«Nous constatons que les avantages de cette stratégie l’emportent largement sur les inconvénients associés à l’augmentation de la densité urbaine», a déclaré Kim Harvey, directrice de la durabilité de la ville.

Plus probablement, selon les experts, la pandémie de coronavirus soulèvera de nouvelles questions sur la façon dont les villes sont organisées et dans quelle mesure les municipalités devraient rechercher la densité pour répondre à des préoccupations telles que la croissance de l’emploi, l’accès aux soins de santé et le changement climatique.

“Je dirais que l’étalement est la quintessence de ce que nous ne voulons pas faire en termes d’émissions provenant des transports et des bâtiments”, a déclaré Marilyn Brown, professeur de systèmes durables à la Georgia Tech’s School of Public Policy à Atlanta.

La densité peut rendre les pandémies plus faciles à gérer car elle favorise la communication et l’efficacité dans la prestation des services publics essentiels, a-t-elle déclaré.

Le World Resources Institute évalue également les risques et les opportunités pour les villes d’aplanir la courbe des infections à coronavirus. Tout en notant que le virus «fait des villes fantômes d’espaces urbains auparavant animés», l’IRG a déclaré que les villes «sont à l’avant-garde de la pandémie de Covid-19 et verront des changements durables qui remodèleront la ville moderne».

Mark Muro, chercheur principal et directeur du Metropolitan Policy Program de la Brookings Institution, a déclaré que les questions sur le changement climatique et la densité urbaine ont été abordées dans de nombreuses études sur les émissions urbaines. La plupart sont parvenus à la même conclusion: les villes dégagent moins de carbone par habitant que les autres régions.

«Des questions se posent autour du virus, car les villes offrent le contraire de la distanciation sociale», a déclaré Muro. Mais les villes sont aussi le moteur de l’innovation pour «résoudre de gros problèmes».

Comptez le virus parmi eux.

Brown de Georgia Tech a accepté. «Je pense que pour faire face à cette pandémie ou à la prochaine crise sanitaire, les villes sont de très bons endroits pour résoudre ces problèmes.

“La densité devient un problème dans certaines circonstances”, a-t-elle ajouté. “Mais si nous suivons la direction de nos experts en santé et restons sur place un peu, nous devrions être en mesure de gérer cela.”

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News.

