Des voleuses ont utilisé des portefeuilles pour voler 25 bouteilles d’alcool

Six femmes ont participé à ce vol inhabituel dans un supermarché. Le plan était de stocker l’alcool dans quatre portefeuilles pour femmes. Des caméras de sécurité ont capturé le modus operandi de ce gang criminel.

Un groupe de voleurs volé bouteilles de liqueur en un supermarché, sans créer la moindre suspicion d’employés et d’acheteurs.

Le voleurs ils ont planifié ce vol inhabituel en utilisant leurs portefeuilles afin de cacher la bouteilles de liqueur puis échappez à l’établissement.

Bien qu’initialement ils n’aient pas été découverts par les responsables de supermarché, les caméras de sécurité ont enregistré le moment exact de ce crime, mettant en vedette six voleurs de femmes.

Photo / Capture du monde hispanique

Le voleurs ils ont planifié le plan parfait, volant plus de 24 bouteilles de liqueur, dont se distinguent les vins et les bières.

Le registre des caméras de sécurité révèle que la dame, vêtue d’une robe rayée, et un autre compagnon étaient chargés de stocker les bouteilles d’alcool dans quatre grands portefeuilles, qui ont été transportés sur les épaules de ses complices.

Les voleurs ont prétendu que les produits essentiels étaient sélectionnés, sans se rendre compte que les caméras de sécurité vérifiaient chacune de leurs étapes minute par minute.

Les femmes sont sorties “comme Peter près de sa maison”, sans remarquer de soupçons avec toute l’alcool qu’elles ont volé.

