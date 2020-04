Des vues rapprochées des tumeurs révèlent une nouvelle biologie du cancer

Lorsque Brad Bernstein a examiné les tumeurs cancéreuses cellule par cellule pour la première fois en 2014, ce qu’il a découvert le consternait: il s’est rendu compte que dans une seule tumeur, il n’y avait pas un type de cellule cancéreuse à l’œuvre, mais plusieurs. «J’étais un peu déprimé quand je l’ai vu», explique Bernstein, pathologiste au Broad Institute du Massachusetts Institute of Technology et à l’Université Harvard. «Certaines des tumeurs les plus coriaces sont des mélanges vraiment hétérogènes [of cells]. “

Mais pour de nombreux cliniciens et chirurgiens travaillant dans le traitement du cancer, cette observation sur la nature des cellules tumorales était un verre plus à moitié plein qu’à moitié vide. Ils savaient déjà que le traitement de certaines tumeurs est un problème incroyablement difficile, dit Bernstein, “et maintenant vous avez mis en lumière pourquoi c’est un problème incroyablement difficile.”

Afin de zoomer et de regarder une tumeur une cellule à la fois, Bernstein et ses collègues utilisent une technique appelée séquençage d’ARN unicellulaire (scRNA seq). Il montre, en principe, ce que fait chaque cellule individuelle d’un échantillon et quels gènes au sein de cette cellule sont actifs. Cette technologie révèle une toute nouvelle dimension aux tumeurs cancéreuses: ce sont des mosaïques de différents types de cellules, plus comme des organes à structure lâche qu’une masse indisciplinée de cellules réplicatives, comme on le pensait auparavant. Et ces cellules tumorales peuvent changer leur voie de développement de manière fluide, ce qui présente des défis et des opportunités uniques pour le traitement.

Six ans après que Bernstein et son équipe ont eu cette vue rapprochée initiale, le scRNA seq est devenu reconnu comme l’une des nouvelles approches les plus puissantes en biologie cellulaire. Deux types d’ARN sont les molécules intermédiaires qui aident à traduire les gènes en protéines, donc leur présence dans une cellule indique qu’un gène correspondant est actif. Il est maintenant possible de séparer et d’identifier la séquence de presque chaque ARN dans une cellule donnée si rapidement que des milliers de cellules peuvent être analysées à la fois dans un échantillon de tissu.

La technique peut, par exemple, montrer aux chercheurs comment le développement du corps se déroule étape par étape dans les moindres détails alors que les cellules se différencient d’un état initial de cellules souches (dans lequel elles sont capables de devenir n’importe quel type de tissu) et acquièrent leur «destin» final dans un tissu particulier. Lorsqu’il est utilisé pour analyser des tumeurs, le scRNA seq a révélé que le cancer n’est pas simplement une rupture du processus de développement, un problème qui produit une prolifération cellulaire non contrôlée et incontrôlée.

Au lieu de cela, dit Bernstein, «nous apprenons qu’une tumeur cérébrale est un peu comme une récapitulation dérangée du développement normal». Le séquençage d’ARN unicellulaire “vous ouvre les yeux sur ce qui se trouve réellement dans la tumeur”, ajoute-t-il, “et la réponse est: beaucoup plus que les cellules tumorales.” Les tumeurs ne sont pas des masses de cellules cancéreuses identiques, mais un mélange étroitement lié de nombreux types de cellules, y compris de nombreuses cellules dites malignes dites saines. Pourtant, ces cellules non malignes, selon Bernstein, «ne sont pas des passants innocents». Ils semblent aider à soutenir la tumeur d’une manière ou d’une autre.

Bien que cette situation rende le défi du traitement des cancers plus intimidant, elle pourrait aussi rendre les traitements finalement beaucoup plus efficaces. Si les chercheurs savent quels types de cellules malignes sont présents, ils peuvent adapter un cocktail spécifique de médicaments pour les attaquer. Ces informations détaillées au niveau unicellulaire «révolutionnent clairement notre compréhension du cancer», explique Mario Suvà du Massachusetts General Hospital. Alors que les travaux antérieurs portaient sur certaines propriétés fonctionnelles de cellules cancéreuses uniques ou sur la génomique de la tumeur entière, dit Suvà, les chercheurs voient maintenant tout au niveau cellulaire.

Par exemple, des études antérieures semblaient suggérer que l’un des quatre types distincts de cellules cancéreuses pourrait être présent dans une tumeur cérébrale donnée, créant quatre classes différentes de tumeurs, chacune nécessitant un type de traitement différent. Les analyses monocellulaires de Bernstein d’un type de tumeur cérébrale particulièrement maligne appelé glioblastome ont cependant révélé que les quatre types de cellules étaient généralement présents dans chaque tumeur que lui et ses collègues ont examinée. Mais ils se sont produits dans des proportions différentes, donc seul le type dominant a tendance à être observé dans les études en vrac. «C’était stupéfiant pour nous», dit Bernstein. Plutôt que quatre classes distinctes de tumeurs, l’analyse unicellulaire a montré qu’il existe un continuum de type de tumeur, chacun composé d’un mélange de ces quatre variétés de cellules malignes (généralement avec diverses cellules saines également).

“Nous avons probablement besoin d’un test de diagnostic qui pourrait prendre une tumeur et voir lequel des principaux groupes cellulaires est présent”, explique Bernstein. Les chercheurs les frappaient alors avec des thérapies dites combinées, qui appliquent plusieurs agents médicamenteux différents à la fois. De tels mélanges sont difficiles à développer et à tester, admet-il, mais à long terme, ils pourraient être plus efficaces pour nettoyer toutes les cellules dangereuses.

Les différents types de cellules dans une tumeur proviennent de la différenciation d’une sorte de «cellule souche» cancéreuse, tout comme les cellules normales se différencient dans les tissus ordinaires d’un embryon en développement. «Les tumeurs suivent principalement une hiérarchie similaire de départ dans un état semblable à une tige», explique Mariella Filbin, neuro-oncologue pédiatrique au Dana-Farber Cancer Institute et au Boston Children Hospital, qui a collaboré avec l’équipe de Suvà. Mais les cellules cancéreuses ne parviennent pas tout à fait au sort habituel des autres cellules, explique Filbin. “Certains sont bloqués et prolifèrent.”

La différenciation des cellules cancéreuses semble également plus fluide que celle des cellules saines. “Ce n’est pas comme une hiérarchie normale, où vous vous différenciez, puis vous vous engagez [to a fate]», Déclare Bernstein. Les cellules cancéreuses pourraient se différencier un peu puis revenir, ajoute-t-il. Cette réversibilité et cette plasticité créent de réels défis pour les thérapies qui ciblent un type de cellule: l’interchangeabilité de ces états donne aux cellules cancéreuses une stratégie de survie. «Les tumeurs peuvent devenir autre chose et échapper à nos thérapies médicamenteuses», explique Filbin. “C’est très facile pour eux.”

Un autre problème est que certaines tumeurs peuvent être pour la plupart non malignes. Dans une étude sur le cancer épidermique épidermoïde de la tête et du cou il y a trois ans, Bernstein et ses collègues ont appris qu’un groupe de tumeurs de patients avait un nombre élevé de fibroblastes apparemment ordinaires – cellules du tissu conjonctif – qui étaient dérivées de ce qu’on appelle les épithéliales cellules. “Certaines tumeurs peuvent avoir seulement 5 à 10 pour cent de cellules tumorales, et le reste sont des cellules non malignes situées dans l’écosystème tumoral”, dit-il. Mais ces tumeurs semblent pouvoir utiliser ces cellules à des fins malveillantes. Dans certains cas, les cellules épithéliales saines se transforment en cellules mésenchymateuses à un stade précoce, se libèrent de la tumeur et deviennent mobiles dans le corps. Autrement dit, ces tumeurs relancent un processus de développement antérieur pour provoquer des métastases invasives, dispersant le cancer et le rendant très difficile à traiter. “Rien de tout cela ne sort de l’analyse en masse”, note Bernstein.

La capacité inquiétante des cellules cancéreuses à détourner les cellules saines est illustrée dans un récent rapport de Moran Amit de l’Université du Texas MD Anderson Cancer Center et ses collègues. En examinant les profils d’ARN des cellules des cellules tumorales squameuses de la tête et du cou, ils ont découvert que ces cellules cancéreuses peuvent reprogrammer les neurones ordinaires afin de favoriser la croissance tumorale.

La nouvelle image du cancer fournie par scRNA seq pourrait ouvrir des possibilités pour des traitements entièrement nouveaux. Suvà a utilisé cette technique pour étudier le système immunitaire des tumeurs, en particulier les cellules T qu’elles contiennent, qui sont les principaux agents de notre réponse immunitaire normale. Il a déjà été démontré que stimuler le système immunitaire lui donne la capacité d’attaquer les cellules cancéreuses. Mais cela n’a été efficace que pour certains types de cancer, à savoir les leucémies. Suvà espère que l’étude du statut immunitaire des tumeurs pourrait indiquer de nouvelles options pour de telles immunothérapies contre le cancer. Regarder cellule par cellule, dit-il, est «un outil puissant pour la découverte d’une nouvelle biologie».

Les informations que cette technique a déjà fournies pourraient suggérer un remède encore plus spectaculaire. La plasticité inhabituelle des cellules cancéreuses – qui peut plus facilement passer d’un état à un autre que les cellules normales – signifie qu’au lieu d’essayer de les tuer, il pourrait être possible de les «guérir» en les guidant doucement vers un état non malin. . Ce processus est appelé thérapie de différenciation, et Filbin recherche des médicaments à petites molécules qui peuvent le faire. Elle et ses collègues étudient l’approche du neuroblastome, une forme agressive de cancer qui affecte le système nerveux des enfants. (La nouvelle technique serait utilisée après un traitement par chimiothérapie et radiothérapie conventionnelles.) Et une équipe en Allemagne et en Italie a essayé de traiter une forme particulièrement difficile de leucémie appelée APML (leucémie aiguë promyélocytaire) sans chimiothérapie. Au lieu de cela, les chercheurs n’ont utilisé que deux agents de différenciation: l’acide rétinoïque tout trans et le trioxyde d’arsenic. Ils ont trouvé un taux de survie de près de 98% pour les patients après 50 mois. “C’est la thérapie de différenciation à son meilleur”, dit Filbin. Elle et ses collègues ont également constaté que la différenciation peut mettre les cellules cancéreuses dans un état sénescent qui mène finalement à la mort cellulaire.

“En ce moment, je traite des tumeurs cérébrales là où nous n’avons rien: elles sont résistantes aux chimiothérapies et aux radiothérapies”, explique Filbin. “Donc, nous ne pouvons pas sembler tuer ces cellules. Mais nous pouvons peut-être les différencier. » Si oui, ajoute-t-elle, “je serais la femme la plus heureuse de la planète”.