Descendez un trou dans le lac Mercer en Antarctique [Video]

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblent les lacs sous-glaciaires de l’Antarctique? J’ai.

Dans cette vidéo, une équipe de scientifiques américains dirigée par le Dr John Priscu de la Montana State University et comprenant le Dr Trista Vick-Majors, auteur principal d’une nouvelle étude sur le sous-glaciaire du lac Whillans, jette un coup d’œil au sous-glaciaire du lac Mercer.

Un aperçu du lac sous-glaciaire Mercer – SALSA Science Team de SALSA Antarctica on Vimeo.

Il y a longtemps, l’Antarctique était vert. Couvert de forêts pleines de dinosaures, il était carrément vif. L’une des raisons pour lesquelles Robert Scott a péri lors de sa tentative au Pôle Sud est qu’il était encore en train de ramener des fossiles extrêmement lourds de cette vie – le premier trouvé – à son navire. Roald Amundsen voulait juste aller à la pole position et revenir.

Bien sûr, grâce à la dérive des continents et au changement climatique, l’Antarctique est maintenant enfoui sous un mile ou deux de glace. Mais le terrain en dessous n’est pas solide partout. Au lieu de cela, plus de 400 lacs parsèment le continent, entrelacés par des rivières et des ruisseaux qui se jettent dans l’océan Austral. Ces lacs n’ont été découverts que dans les années 1970 et forés pour la première fois en 2012, bien que leur existence soit suspectée depuis la fin du XIXe siècle, lorsque le scientifique russe Peter Kropotkin a évoqué la possibilité.

Crédit: NASA Earth Observatory; Carte de la NASA par Robert Simmon, basée sur les données du Radarsat Antarctic Mapping Project, Ted Scambos, Chris Shuman et Martin J. Siegert

Je me suis toujours posé des questions sur ces lacs. Qu’y a-t-il en eux? À quoi ressemblent-ils? Y a-t-il des vers rabougris et des poissons aveugles squibby? Nessie parents? Des anneaux malveillants? Un Starbucks?

Le lac Whillans, dans l’ouest de l’Antrarctique, est un de ces endroits désolés. Bien que le lac soit de 20 miles carrés et qu’il faut 24 heures pour percer un demi-mile de glace avec une perceuse à eau chaude pour y arriver, il n’a que sept pieds de profondeur, comme vous l’avez vu dans la vidéo.

Crédit: Phil McLeod Michigan Tech

Il s’avère que ce qui se trouve là-bas est principalement de l’eau, des roches, des sédiments et des microbes – certainement pas aussi étrangement excitant qu’une fille pourrait l’espérer. Pourtant, ce n’est pas stérile. Les trucs duveteux qui tombent comme de la neige dans l’eau sont des sédiments agités par la caméra, y compris certains de ces microbes – bactéries et archées – et les déchets qu’ils génèrent en faisant leur travail.

Beaucoup de la diversité des bactéries et des archées qui habitent le lac sont autosuffisantes. Ils se nourrissent eux-mêmes en utilisant l’énergie contenue dans les composés réduits de fer, de soufre et d’azote présents dans le lac, tout comme les plantes et les algues à la surface de la Terre fabriquent des aliments en utilisant l’énergie solaire.

Bien que robuste, la vie y pousse lentement: le temps de doublement estimé pour ces microbes est de 196 jours. Au laboratoire, E. coli se divise toutes les 20 minutes. Ce taux de croissance présumé est au moins 10 fois inférieur à celui observé dans les lacs de surface de l’Antarctique ou dans les déserts nutritifs de l’océan.

En utilisant les données recueillies lors de l’expédition illustrée dans la vidéo, les scientifiques ont calculé que les microbes Whillans fabriquent tellement de matière organique à partir de ces sources d’énergie chimique qu’ils contribuent une quantité importante de nutriments à l’océan Austral sombre et recouvert de glace à la sortie des lacs – – 5 400% de plus que la demande dans la baie de Siple Coast dans laquelle il s’écoule. L’effluent combiné de plus de 400 lacs antarctiques exerce sans aucun doute une influence significative sur la chimie et la biologie de l’océan Austral. En effet, il serait surprenant que la plomberie d’une calotte glaciaire de taille continentale ne le soit pas.

