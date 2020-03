Destination Neptune! Une chance rare d’atteindre les géants des glaces excite les scientifiques

L’élan se construit parmi les scientifiques planétaires pour envoyer une mission majeure à Uranus ou Neptune, les planètes les plus éloignées et les moins explorées du système solaire. D’énormes lacunes subsistent dans la connaissance des scientifiques des planètes bleuâtres, connues sous le nom de géants de glace, qui n’ont été visités qu’une seule fois par un vaisseau spatial. Mais la pression est sur l’organisation d’une mission dans la prochaine décennie, car les scientifiques veulent profiter d’un alignement planétaire qui réduirait considérablement le temps de voyage.

L’intérêt pour les géants de la glace a augmenté de façon exponentielle, explique Amy Simon, scientifique planétaire au Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland, qui a co-organisé une réunion à la Royal Society de Londres en janvier, consacrée à l’exploration d’une telle mission. Le Voyager 2 de la NASA est le seul vaisseau spatial à avoir visité Uranus et Neptune, en bref survol dans les années 1980. Les géants des glaces représentent donc un territoire frais pour un large éventail de chercheurs – pour l’étude des anneaux planétaires, des atmosphères, des lunes et des océans, explique Simon.

Boost jovien

Le rare alignement céleste, entre Neptune, Uranus et Jupiter, se produit ensuite au début des années 2030, et permettrait à un vaisseau spatial de lancer une fronde autour de Jupiter en route vers les planètes. Cela réduirait le temps de voyage et permettrait à l’engin d’arriver bien pendant la durée de vie de ses instruments et de ses systèmes d’alimentation – généralement environ 15 ans. Il réduirait également la masse de carburant, permettant à l’engin de transporter une gamme complète d’instruments scientifiques (voir «Voyage vers les géants des glaces»). Pour profiter de l’alignement, une mission à Neptune devrait être lancée vers 2031 et une vers Uranus vers le milieu des années 2030.

La fenêtre est «le bon moment pour se lancer», a déclaré Mark Hofstadter, scientifique planétaire au Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, en Californie, lors de la réunion de Londres. “Nous ne voulons pas manquer celui-ci.” Mais le timing est serré. La NASA est l’agence spatiale la plus susceptible de mener le type de mission «phare» de plusieurs milliards de dollars souhaitée par les scientifiques. Cela prend généralement de 7 à 10 ans à préparer, et tout feu vert de la NASA dépendra de la priorité de la mission dans le Planetary Science Decadal Survey de l’agence, qui fait rapport en 2022. Une mission à Neptune ou à Uranus serait également confrontée à la concurrence des propositions de retour. un échantillon de Mars ou explorez Vénus.

Mais alors que les scientifiques de Mars et de Vénus s’appuient sur des décennies d’exploration, «Uranus et Neptune sont véritablement seuls, car nous n’avons pas encore terminé la toute première phase de leur exploration», explique Leigh Fletcher, scientifique planétaire à l’Université. de Leicester, Royaume-Uni, qui a co-organisé la réunion.

Fletcher dit qu’une mission sur l’une ou l’autre planète devrait inclure d’aller en orbite autour d’elle et d’envoyer au moins une sonde dans son atmosphère ou vers l’une de ses lunes, comme Cassini – Huygens, une mission conjointe de la NASA et de l’Agence spatiale européenne (ESA), a fait pour Saturne.

Mystères bleus

Les scientifiques considèrent les deux planètes comme des jumeaux en raison de leurs tailles et masses similaires. Mais personne ne sait à quel point ils sont similaires, leur composition ou comment ils se sont formés, a déclaré Ravit Helled, un scientifique planétaire de l’Université de Zurich, en Suisse. Les modèles ont du mal à expliquer les structures internes des planètes, ou pourquoi Neptune plus éloigné semble être plus chaud qu’Uranus. Tout le monde suppose qu’ils sont faits de formes d’eau, ou peut-être de glace ammoniacale, dit Helled. “Mais en fait, nous ne le savons pas vraiment.”

Une mission majeure auprès des géants de la glace bénéficierait également aux études sur les exoplanètes, a déclaré Hannah Wakeford, scientifique exoplanète à l’Université de Bristol, au Royaume-Uni. Environ 40% des exoplanètes connues ont la taille d’un géant de glace; comprendre ce que la taille et l’atmosphère de ces planètes révèlent de leur formation repose sur la compréhension de celles de notre propre système solaire.

Les délégués à la réunion ont convenu qu’ils seraient heureux de visiter l’une ou l’autre planète, car les deux donneraient de riches résultats. Des études montrent qu’il serait possible d’envoyer des sondes d’une mission aux deux planètes, mais cela coûterait trop cher. Neptune est attrayante car sa lune Triton semble être géologiquement active et pourrait héberger un océan souterrain, potentiellement d’eau liquide.

Mais Uranus – qui a un champ magnétique inhabituel qui est incliné par rapport à l’axe de rotation de la planète – a plus de caractéristiques «étranges» que Neptune, ce qui remet en question les modèles scientifiques existants, a déclaré Hofstadter. La dernière fenêtre de lancement d’Uranus fait également de la planète une cible plus réaliste, explique Fletcher.

Trop tôt?

Mais certains sont préoccupés par le calendrier. C’est «après-demain» en termes d’espace, a déclaré Fabio Favata, responsable de la stratégie, de la planification et de la coordination communautaire à l’ESA. L’agence travaille déjà sur deux missions majeures pour le début des années 2030, a-t-il déclaré, donc même si son prochain exercice de priorisation, appelé Voyage 2050, recommande une visite aux géants des glaces, l’agence n’a pas pu faire la fenêtre de lancement.

L’ESA pourrait également contribuer à une mission dirigée par la NASA, mais cela nécessiterait une décision américaine, a-t-il ajouté. L’une ou l’autre agence pourrait également envoyer des missions plus légères et moins chères, par exemple pour survoler l’une des géantes des glaces. Ceux-ci produiraient une science précieuse, mais ne fourniraient pas l’étude approfondie que les scientifiques espèrent, a déclaré Hofstadter.

Si les scientifiques planétaires manquent l’occasion à venir, ils devront attendre le prochain alignement, au milieu des années 2040, ou s’appuyer sur un système de lancement plus puissant, tel que le système de lancement spatial lourd de la NASA. Mais cette technologie est toujours en développement.

Heidi Hammel, astronome planétaire et vice-présidente exécutive de l’Association des universités pour la recherche en astronomie à Washington DC, a signalé un autre problème que les scientifiques pourraient rencontrer lors d’une mission à Uranus: des blagues sur le nom de la planète. “Je suis désolé de le dire. Mais je pense vraiment que c’est un problème légitime auquel nous serions confrontés », a-t-elle déclaré.

Cet article est reproduit avec permission et a été publié pour la première fois le 3 mars 2020.