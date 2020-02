Détails d’amour pour Adamari, tandis que Fonsi «taquine» Águeda

Adamari reçoit la surprise de Toni Costa Luis Fonsi joue une blague le jour de la Saint-Valentin Chacun a son propre style, lequel est votre préféré?

Toni Costa a fière allure pour Adamari López, tandis que Luis Fonsi «taquine» sa femme Agueda López.

Au milieu de son émission en direct, Toni Costa a envoyé à son partenaire Adamari López un beau détail pour la Saint Valentin.

Le programme a posté sur son compte Instagram une vidéo dans laquelle la surprise vient pour le présentateur.

C’est ainsi qu’une jeune robe cupidon s’approche d’elle avec un bouquet de roses et lui donne une lettre de Toni.

À voix haute, le conducteur a lu: «Êtes-vous prêt pour votre prochaine surprise? Un indice: nous allons là où nous passons l’une des meilleures nuits de notre vie. »

Avec un regard stupéfait et incapable de deviner de quoi il s’agissait, Adamari exprima tout son amour dans des mots sincères avec lesquels il l’invita à rester «complices».

En effet, en quittant le programme, le couple s’est embarqué pour un voyage en République dominicaine avec d’autres célébrités.

Le moment «fondu» de l’amour pour le public qui ne pouvait pas contenir leurs opinions.

“Quelle chance Adamari”, “Quelle beauté, Dieu les garde toujours ensemble, j’aime Adamarys”, “Nous méritons tous un Tony dans nos vies …”, “Waoooo …. detallazooo »,« Tony surprenant toujours mon cher Adamaris, amour du bien, que Dieu te bénisse toujours. .

“Adamari tu as un mari spectaculaire, le rêve de chaque femme”, “Détaille ce qu’elles marquent”, “Comme elles sont belles, je les aime et les admire, elles sont un amour magnifique et pur”, “Toni sait comment garder sa femme amoureuse, pendant plus d’années ils dépensent plus la surprise », ont-ils ajouté.

“ADA ET L’AMOUR DE TONI SONT COMME UN CONTE * ADAS *”, a déclaré une personne en plaisantant.

D’autres plus audacieux ont écrit: «Tu vas porter le maillot de bain blanc», «Ils vont faire le petit garçon d’Ada», «Se raser au cas où», «À côté, le petit garçon».

Ce qui a le plus ému, c’est sans aucun doute le détail de Toni Costa avec son partenaire.

“Bien sûr, un endroit de rêve pour la belle et belle personne qui est aimée et aimée par beaucoup de gens qui l’aiment”, “Quelle beauté! Tant de détails sur @toni pour sa bien-aimée »,« Super mignon! J’adore la façon dont Toni est un détaillant et garde Ada très amoureux de lui tous les jours et il l’aime. Comme l’amour est beau et plus parmi eux. »

Bien que tout le monde ne soit pas d’accord sur ce type de détail en public.

“Je pense que ces surprises ou manifestations d’amour et d’affection doivent se faire en privé, c’est quelque chose de très personnel et tout ne devrait pas être aussi public”, a déclaré Erika Villardaza, en désaccord un peu avec la plupart des commentaires.

Fonsi fait une blague le jour de la Saint-Valentin

Alors que le romantisme embrasse certaines relations, d’autres les vivent avec plus d’humour.

Comme dans le cas de Luis Fonsi qui n’a pas consacré de mots d’amour à sa femme Águeda López, mais a partagé un “meme” dans lequel il a invité “Keep LIVE THE FLAME”

Le chanteur a également suscité des réactions, notamment celle du chanteur et acteur Carlos Ponce qui a écrit: “Yesss I AGREE” (Oui, je suis d’accord).

“Vous avez fait ma journée hahahahahaha”, “The Spark. Fugazzz … “,” Très bien, Fonsi “,” Très drôle mon bien-aimé Luis Fonsi, happy day “, étaient quelques-uns des messages qui pouvaient être lus au milieu des nombreux petits visages qui pleuraient de rire.

Décidément, chacun a son propre style. En matière de cœur, quel style préférez-vous? Celle d’Adamari et Toni ou celle de Luis Fonsi et sa femme?