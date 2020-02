Détention inhabituelle à San Miguel: il a volé une télévision dans une maison et a été découvert en train d’acheter dans une épicerie verte

Un homme a été arrêté ce jeudi après avoir volé une télévision LED dans une maison privée de la fête de Buenos Aires Buenos Aires. Le sujet a été intercepté à la gare de Bella Vista par la police, qui le suivait à travers des caméras de sécurité, alors qu’il faisait ses courses dans les magasins de la région avec l’appareil électronique sous le bras.

L’incident s’est produit dans un Maison de rue Chubut, presque coin avec le sénateur Morón, où le voleur est entré dans le bâtiment et a pris l’appareil. Les voisins du bloc ont remarqué la situation et en ont informé les autorités par le biais du programme de sécurité de quartier Eyes on Alert.

«Ils viennent de voler une maison. Un gars avec une chemise d’Argentine est sorti avec un téléviseur à la main. » une femme qui a été témoin du vol a rapporté, en utilisant un audio WhatsApp qu’elle a envoyé au centre de surveillance municipal.

Après avoir commis l’agression, le criminel a traversé le quartier et entré acheter chez un marchand de légumes à proximité. Déjà avertie de cette situation, la police de San Miguel a examiné les caméras dans la zone et a réussi à identifier le suspect à cet endroit.

Il Centre d’opérations et de surveillance (COM) Il pouvait voir que ce sujet avait également une télévision LED de 32 pouces sous le bras, qu’il appuya sur le sol pour enlever le maillot de football qu’il portait, ce qui coïncidait avec la description que le voisin avait faite. Immédiatement, l’envoi de mobiles de police sur place a été ordonné, tandis que le criminel présumé était surveillé.

Finalement, l’homme a été intercepté par l’uniforme à la station Bella Vista: Il avait un sac à dos et la télé volés à la maison, qui au moment du vol était vide. En conséquence, le détenu a été transféré au poste de police du 2e district.

Selon ce que des sources policières ont expliqué à Infobae, Ojos en Alert est un programme de sécurité et de participation des citoyens connecte déjà plus de 50 mille voisins de différentes parties dans la province de Buenos Aires.

Le système fonctionne avec un groupe WhatsApp à travers lequel les gens peuvent alerter le COM d’un acte criminel ou d’une urgence. Avec cet outil, Les victimes peuvent envoyer toutes sortes de preuves, telles que des photos, des vidéos, des messages texte, des audios et l’emplacement, donc le téléphone portable est utilisé comme une sorte de bouton panique

Ce programme est né à San Miguel, en novembre 2016, et avec le temps, il a été mis en œuvre dans différentes municipalités de Buenos Aires: travaille actuellement dans un total de 14 districts, bien qu’il continue d’ajouter des adhérences.

En février de l’année dernière, l’ancien secrétaire du Tourisme de la Nation et le gouvernement de la Buenos Aires City ils ont décidé d’incorporer ce mécanisme de sécurité également dans la capitale fédérale, en réponse à la vague de vols et d’attaques contre des étrangers qui visitent l’Argentine

«Nous avons besoin des yeux de personnes de tout le secteur. Qu’un serveur ou un directeur d’hôtel peut alerter la police “, a déclaré le chef adjoint du gouvernement de Buenos Aires Diego Santilli à l’époque.

Dans le cas de San Miguel, le système Eyes on Alert a permis de déjouer un autre vol il y a quelques jours. Un homme a voulu voler un camion et y entrer a essayé d’utiliser la clé de son propre véhicule, de caractéristiques similaires. Alors que le sujet tentait de les fouiller pour accéder à l’intérieur du véhicule, le propriétaire a observé la situation par la fenêtre et a signalé le fait via WhatsApp. Après avoir averti le criminel qu’il avait appelé la police et qu’il s’était enfui avec un complice, la police a également réussi à les arrêter après les avoir suivis avec des caméras de sécurité.