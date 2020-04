D’étranges brins extragalactiques mystifient les astronomes

L’univers est un endroit incroyablement vaste et déroutant. Des millénaires d’avancées scientifiques ont progressivement amélioré notre compréhension, mais de temps en temps, les scientifiques espionnent toujours quelque chose enveloppé d’un mystère presque inexplicable. Maintenant, un tel puzzle est entré sous la forme de filaments de rayonnement électromagnétique qui s’étalent sur des centaines de milliers d’années-lumière, comme on n’en a jamais vu auparavant.

En utilisant le radiotélescope MeerKAT en Afrique du Sud, les astronomes jetaient un coup d’œil dans une galaxie brillante près du centre de Norma, un amas de galaxies fusionnant à 230 millions d’années-lumière de la Terre. Appelée ESO 137-006, cette galaxie particulière brille extrêmement brillamment dans les ondes radio: un trou noir supermassif en son cœur jette deux jets de plasma qui dépassent de loin les bords du bord de la galaxie. Les particules chargées dans ces jets, se rapprochant de la vitesse de la lumière, tournent autour des champs magnétiques et émettent des ondes radio au fur et à mesure. Une telle activité est spectaculaire mais pas du tout hors de l’ordinaire à l’échelle cosmique.

Les yeux vifs de la radio de MeerKAT ont cependant révélé une caractéristique inattendue: des fils titanesques d’émissions radio émergent du maelström. Cliquez ici pour voir l’image spectaculaire. Ces brins presque parallèles semblaient relier les lobes tourbillonnants aux extrémités des deux jets de plasma de la galaxie l’un à l’autre. Chaque fil est gigantesque, le plus long mesurant 261 000 années-lumière.

Des fils comme ceux-ci ont été vus ailleurs, y compris au centre de notre propre galaxie. Mais les fils de la Voie lactée – eux-mêmes mal compris – sont plusieurs milliers de fois plus petits que ceux gargantuesques issus de l’ESO 137-006, explique Minh Huynh, astronome du Centre international de recherche en radioastronomie, qui n’était pas impliqué dans la travail.

Heino Falcke, radioastronome à l’Université Radboud aux Pays-Bas, qui ne faisait pas non plus partie de la recherche, a étudié les jets à trous noirs pendant toute sa carrière scientifique. Mais ces filaments l’ont laissé perplexe. “C’est très bizarre”, dit-il, comparant les vrilles relativement minces et longues aux pattes d’une araignée. “Il est vraiment difficile d’imaginer comment cela pourrait être fait.”

L’équipe internationale d’astronomes derrière la découverte, qui a été rapportée plus tôt ce mois-ci dans la revue Astronomy & Astrophysics, est également incapable d’expliquer les filaments. Pourtant, si quelqu’un peut le faire, l’astrophysique byzantine des trous noirs supermassifs et des galaxies hyperactives – de leur évolution au fil du temps à la façon dont ils libèrent leur énergie accumulée – devrait devenir un peu plus compréhensible.

Mpati Ramatsoku, radio-astronome à l’Université de Rhodes en Afrique du Sud et auteur principal de la nouvelle étude, était initialement intéressé à examiner une galaxie plus calme près de l’ESO 137-006. Mais MeerKAT a été formé pour la première fois sur ce dernier: l’idée était que si l’énorme luminosité radio de l’ESO 137-006 pouvait aider le logiciel du télescope à filtrer ses feux d’artifice, des objets astronomiques moins ostentatoires dans les périphéries pourraient être mieux vus. “Si vous regardez quelque chose qui est petit et faible et délicat, la grande source en plein essor se met toujours en travers du chemin”, explique le co-auteur de l’étude Oleg Smirnov, chef du groupe de recherche en radioastronomie à l’Observatoire sud-africain de radioastronomie.

Alors que MeerKAT parcourait la radio galaxie, les filaments cryptiques reliant ses deux jets sont apparus. «Nous avons passé beaucoup de temps à douter de ces structures», explique Ramatsoku. Ils étaient initialement supposés être une sorte d’artefact apparu lors du traitement de l’image. Mais des examens minutieux des données ont éliminé cette possibilité.

«Je mangerais mon chapeau s’il s’agissait d’un artefact», explique Smirnov. L’équipe s’est également demandé si les fils étaient des structures massives au premier plan de l’image qui n’étaient pas liées à la galaxie. Mais ils semblaient refléter la forme des jets et les lobes gonflés de ces jets. “S’ils sont devant, c’est une sacrée coïncidence”, ajoute Smirnov.

Si les fils proviennent des manigances de l’ESO 137-006, ils ne sont probablement pas soudainement apparus comme par magie. Une règle générale en radioastronomie est que la taille d’une structure est proportionnelle au temps qu’il a fallu pour la construire, explique Yvette Cendes, radioastronome au Center for Astrophysics de l’Université Harvard et à la Smithsonian Institution, qui n’a pas participé à l’étude. Ces filaments s’étirent sur des centaines de milliers d’années-lumière, faisant allusion à un long processus de fabrication.

La signature énergétique des fils suggère également leur constitution: tout comme les jets eux-mêmes, leurs émissions radio proviennent probablement de la spirale des électrons dans un champ magnétique. «Les ingrédients sont connus», explique Smirnov. Mais l’alchimie astronomique qui a forgé ces filaments en premier lieu est, pour l’instant, la conjecture de quiconque.

Le voyage de l’ESO 137-006 dans l’obscurité offre une réponse possible. Il tombe vers le centre de l’amas de la galaxie Norma à un rythme presque insondable. Une soupe dense d’hydrogène ionisé, d’hélium et d’autres éléments plus lourds existe dans l’espace entre les galaxies. Il est possible, dit Ramatsoku, que ce bouillon intergalactique soit entraîné pendant le trajet, provoquant le lavage des filaments magnétiques cachés dans les lobes des jets de plasma de l’ESO 137-006.

Les filaments pourraient être des émissions de reliques provenant d’épisodes plus anciens d’activité de jet, laissés dans le sillage de la galaxie un peu comme les traînées d’un avion en vol. L’environnement turbulent de l’amas de galaxies pourrait les avoir remués, provoquant une nouvelle accélération de leurs électrons et rallumant ces traînées. Mais, dit Huynh, ces soi-disant radio-phénix devraient être beaucoup plus diffuses au fur et à mesure que les traînées se dispersent au fil du temps – mais les fils de l’ESO 137-006 sont à peu près parallèles et relativement minces.

MeerKAT essaie déjà de trouver des filaments de même gargantuesque dans d’autres radios galaxies. Il se peut que ces threads soient uniques à ESO 137-006. Alternativement, ils pourraient se cacher dans des galaxies à travers l’univers. Les deux résultats seraient une révélation, selon Smirnov. Mais jusqu’à ce que nous sachions quoi que ce soit, il est probable que les astronomes resteront dans le noir. «Il y a certainement beaucoup de physique supplémentaire à apprendre», déclare Cendes.