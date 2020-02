Dette de Buenos Aires: prolonger les négociations avec les créanciers jusqu’à midi

Les pourparlers entre le gouvernement de la province de Buenos Aires et les détenteurs d’une obligation qui aurait dû être payée la semaine dernière se poursuivront jusqu’au 12 du Midi. Demain, le délai de grâce prévu dans les conditions d’émission de la caution pour les retards de paiement expire et, après cette date, le district sera obligé de parvenir à un accord, d’effectuer le paiement intégral ou de tomber en défaut.

Les dernières informations indiquent que une partie substantielle des obligataires détenant le titre Buenos Aires 2021 a déjà accepté de reporter le paiement, mais un fonds -Fidelity- ne l’a pas encore fait. Étant le principal détenteur de ces papiers, la province n’atteint pas le consensus de 75% nécessaire pour éviter le défaut.

«Le ministère des Finances et des Finances de la province de Buenos Aires annonce aux détenteurs de ses obligations USD 750M 10,875% échéant en 2021 que Le délai est prolongé jusqu’à 12 heures (heure de l’Argentine) le mardi 4 février pour consentir à reporter l’échéance du versement du capital du 26/01 au 1/5 2020“Dit le Ministère de l’économie et des finances Buenos Aires dans une déclaration.

“Hier, la province de Buenos Aires, en raison de l’adhésion d’un grand nombre d’obligataires et d’échanges avec des fonds institutionnels qui n’ont pas encore donné leur accord, mais qui ont fait preuve de bonne volonté et de compréhension de la situation provinciale, a modifié la proposition et a inclus en l’occurrence le versement de 30% de l’échéance du capital concerné dont le report est demandé», A ajouté le texte.

«Ainsi, si 75% du capital en circulation de ces obligations donne son accord, il sera payé (i) dans le délai de grâce prévu dans la documentation obligataire, 30% du capital dû le 26 janvier – environ USD 75 millions – et (ii) dans les 5 jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur de la modification, les intérêts courus par le capital reportés au 1er mai – environ 5 millions USD -, retardant jusqu’au 1er mai 2020 le paiement des 70% restants du capital initialement dû le 26 janvier 2020 », a-t-il conclu.

Le 26 janvier, l’obligation de Buenos Aires 2021 (BP21) aurait dû verser 250 millions USD de capital et 27 millions USD supplémentaires d’intérêts. À ce jour, aucun de ces deux paiements n’a été effectué..

Les conditions d’émission du BP21 établissent que Il y a un délai de grâce de 10 jours pour le retard de paiement d’une échéance du capital et 30 jours en cas de retard dans le paiement des intérêts. Le délai de grâce se termine demain 5 février.

Le 14 janvier, la province a lancé une «demande de consentement» aux obligataires, un mécanisme stipulé dans le contrat original qui sert à modifier les conditions de paiement avec le consensus des obligataires. La proposition initiale était de reporter le paiement de 250 millions USD de capital jusqu’en mai, mais la date limite pour adhérer à cette proposition est passée sans obtenir l’accord des détenteurs qui représentent ensemble au moins 75% de l’émission initiale.

Une deuxième offre, consistant à avancer le paiement de 5 millions USD d’intérêts correspondant aux quatre mois de retard dans le décaissement du capital, n’a pas non plus tenté les obligataires. Lundi, la province a modifié sa proposition: en plus d’avancer ses intérêts futurs, elle propose de payer 30% de l’échéance, soit environ 75 millions de dollars. L’offre lui a valu l’accord de certains des principaux fonds détenant le BP21, mais le seuil de 75% n’a pas été atteint.