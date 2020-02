Dette: les trois différences entre la restructuration de Néstor Kirchner et celle recherchée par Alberto Fernández

Dans son livre “Pourquoi pas par défaut?” (traduisible par “Pourquoi pas defaultear?”), Jerome Roos, boursier de la prestigieuse London School of Economics (LSE) souligne plusieurs conditions qui se sont produites au début du siècle pour le gouvernement de Nestor Kirchner Il pourrait effectuer un retrait de dette important dans le cadre de la restructuration achevée en février 2005 et même atteindre 76% d’acceptation du passif en défaut.

Le premier, dit-il, était que une grande partie de cette dette était entre les mains de créanciers et de retraités européens, japonais et argentins dispersés géographiquement et juridiquement, sans grande connaissance des marchés mondiaux et avec peu de capacité de coordination.

À cet égard, Roos souligne que Sur les 82 milliards de dollars de dette en souffrance, 39% étaient entre les mains des Argentins, 16% entre les mains des Italiens, 10% entre les mains d’investisseurs principalement européens avec épargne en Suisse, 5% entre les mains des Allemands, 3% entre les mains des Allemands japonais et 1% chacun aux mains de Britanniques, de Néerlandais ou d’épargnants ayant des actifs situés au Luxembourg.

Bien que la majeure partie de la dette soit régie par la législation de New York, seulement 9% des créanciers étaient des États-Unis, siège du principal marché mondial des capitaux, Wall Street, car après le méga-échange de la mi-2001, les grands fonds et les banques d’investissement Ils étaient sortis des journaux argentins. Ces grands acteurs, dit Roos, ont plus que perdu dans le défaut de 2001, gagné lors de la restructuration de 2005.

Le moratoire décrété par Rodríguez Saá, ajoute-t-il, était depuis longtemps et avait rétabli le pouvoir de négociation du débiteur, avant que les créanciers ne souhaitent accepter un accord qu’ils n’auraient pas accepté dans d’autres circonstances.

Le deuxième facteur en faveur de l’Argentine, poursuit l’auteur, est que les créanciers n’ont reçu pratiquement aucun soutien de leur gouvernement, du FMI ou des États-Unis. En fait, souligne-t-il, le président américain de l’époque, George W. Bush, a activement soutenu la position agressive du gouvernement Kirchner.

Troisièmement, l’Argentine était également favorable à ce que Roos définit comme des “conditions internationales extraordinaires”: taux d’intérêt bas, du fait de la politique de la Réserve fédérale suite aux attentats terroristes du 11 septembre 2011 à Washington et à New York et à l’explosion de la bulle Internet et, surtout, au boom des prix des matières premières , tirée par la croissance écrasante de la Chine.

Dans quelle mesure ces conditions ressemblent-elles ou diffèrent-elles aujourd’hui?

En premier lieu, Les créanciers ne sont plus dispersés, ni retraités, ni petits épargnants européens ou japonais, mais de grands fonds d’investissement basés aux États-Unis, tels que Blackrock, Fideliity, Templeton, Pacific Investment Management Co (PIMCO), Ashmore et quelques autres.

Personne ne sait précisément combien d’obligations argentines détiennent ces fonds, mais on estime que ce chiffre représente entre 30 et 45% d’une dette d’environ 105 milliards d’euros à renégocier avec des créanciers privés. L’autre grand créancier est le FMI lui-même, avec 44 000 millions d’euros, qui rejette la possibilité de «soustraire» à la valeur nominale de ses crédits en vertu de son statut de «créancier privilégié» et de «prêteur de dernier recours» des souverains.

Les gouvernements européens, comme Alberto Fernández l’a constaté lors de sa récente tournée sur le vieux continent, sont en faveur d’une résolution à l’amiable, mais délèguent l’évaluation de ce concept au FMI, qui sont, avec les États-Unis, la Chine et le Japon, les principaux actionnaires.

Peut-être la principale similitude est-elle le scénario de taux internationaux bas, encore plus marqué aujourd’hui qu’il ne l’était en 2005, au point qu’une grande partie de l’épargne mondiale est placée à des taux proches de zéro voire négatifs, phénomène qui tend à s’accentuer avec la «Leak to quality» des dernières semaines, en raison de la crainte des investisseurs face aux effets du coronavirus.

Au lieu de cela, il y a beaucoup de différence en termes de rythme de croissance mondiale: pas même la Chine, épicentre du coronavirus, ne croît au rythme chinois, et les prix des matières premières sont loin du cycle ascendant déjà lancé en 2005 et qui a duré jusqu’en 2013, avec un démarrage fort mais bref entre fin 2008 et mi 2009, en raison de la crise hypothécaire qui a commencé aux États-Unis et qui s’est ensuite étendue à l’Europe.

Enfin, contrairement à 2005, l’Argentine n’est pas en défaut, mais dans une situation critique en raison d’un manque de financement qui l’a amenée à «reperfiler» les échéances internes et la nécessité de restructurer sa dette extérieure. Mais cette fois ce ne sont pas les créanciers qui sont pressés de s’installer, mais le gouvernement argentin, poussé par la pénurie de réserves. Alberto Fernández n’est plus le chef de cabinet d’un président qui n’était pas responsable du manquement déclaré par un autre président, mais le chef d’un gouvernement qui essaie de l’éviter.

Le travail de Roos, qui reconnaît avoir lu quelques ouvrages sur la dette souveraine de l’actuel ministre de l’Economie, Martin Guzman, est venu à travers cela à la connaissance du président Alberto Fernandez, qui a proposé de ne pas abandonner la dette et de la renégocier dans des conditions qui permettent – voire facilitent – la reprise de l’économie, qui court déjà depuis vingt mois consécutifs de récession et une stagnation encore plus longue.

L’ouvrage, prolongement de sa thèse de doctorat à l’Institut universitaire européen, est ce que l’on appelle classiquement “l’économie politique”. Loin des équations et du jargon des économistes, il s’agit d’une lecture historique, sociologique et politique expliquant pourquoi, au cours des dernières décennies, les gouvernements ont fait de gros efforts pour ne pas tomber dans la cessation des paiements, même au prix d’infliger des coûts sociaux douloureux à leur population et coûts politiques très élevés eux-mêmes.

Dans les périodes d’avant-guerre et d’entre-deux-guerres, aux XIXe et XXe siècles, rappelez-vous, les moratoires unilatéraux étaient beaucoup plus fréquents qu’au cours des quarante dernières années. Actuellement, dit-il, le stock de dette souveraine dans le monde est d’environ 60 milliards de dollars (environ 400 fois les 150 000 millions de dollars environ que l’Argentine veut renégocier avec le FMI et les créanciers privés), soit 80% du PIB mondial, mais Seulement 0,2% est en défaut.

Les trois «mécanismes disciplinaires»

Le rejet des gouvernements par défaut, dit Roos, est dû à l’accord de trois mécanismes disciplinaires qui agissent sur les pays débiteurs: 1) la «discipline de marché» de l’entente internationale des créanciers, qui peut infliger de graves dommages avec seulement déposer pour retirer toutes les lignes de crédit, de toute nature, avec des effets dramatiques sur l’économie; 2) les crédits «conditionnels» du prêteur en dernier ressort, le FMI, pour maintenir la solvabilité du débiteur, afin qu’il se conforme au service de la dette, et 3) le rôle de «pont» des élites locales cherchant à imposer la discipline fiscales et dont l’influence est associée à leur capacité à attirer du crédit en de meilleurs termes que leurs concurrents internes, ce qui leur permet «d’internaliser» la discipline dans l’appareil d’État. Dans le cas argentin, dit Roos, entre 1999 et 2005, ces trois mécanismes se sont effondrés.

De toute façon, Le livre souligne que les coûts par défaut de l’Argentine étaient énormes. À cet égard, rappelez-vous que dans les mois suivants, les ventes internes ont chuté de 40%, 100 000 entreprises ont fait faillite, 280 000 travailleurs ont immédiatement perdu leur emploi, au premier trimestre 2002, l’économie s’est contractée de 16% et le produit industriel n’était pas moins de 20% , ce qui a conduit le taux de pauvreté à 57% et le taux d’indigence à pas moins de 27%.

L’économie a touché le plancher entre avril et juin 2002 et s’est redressée depuis lors, a surmonté une bouffée de chaleur en 2009 et stagné au début de la décennie suivante. Mais Alberto Fernández est conscient du traumatisme social et politique de cet épisode et souhaite l’éviter. Cela a bon goût, et le livre de Roos se souvient parfaitement, que les coûts de défaut étaient très élevés et qu’il devait restructurer la dette dans des conditions très différentes de celles de Nestor Kirchner.