Une femme a consacré deux ans de sa vie à une tâche qu’elle aimait. Des milliers d’heures consacrées à une créature qui a toujours été splendide, grâce à ses soins. Mais, il y a quelques jours … il a découvert quelque chose qui l’a dévastée!

Imaginez, vous avez quelque chose que vous aimez et ce que vous consacrez avec soin à deux ans de votre vie. Vous l’aimez tellement que vous devenez même un peu paranoïaque et ne laissez personne d’autre intervenir. C’est arrivé à Caelie Wilkes … jusqu’à ce qu’elle découvre la vérité.

Cette femme aime les plantes. Et il en avait un en particulier, que sa mère lui avait donné, qui était son préféré parmi tous les autres.

Il s’occupait d’elle quotidiennement, et il avait même un plan d’irrigation pour elle! Caelie Wilkes l’a cultivée, s’est assurée qu’elle reçoive la bonne quantité de soleil et a régulièrement nettoyé les feuilles, pendant deux ans.

La petite plante, succulente, a rendu les soins toujours beaux et parfaits.

Comme j’étais fier de sa réussite!

Tant et si bien qu’un jour, après 24 mois, il a décidé de changer sa plante en pot pour qu’il grandisse encore et continue de montrer sa belle réalisation.

Et voilà, avec des gants et beaucoup d’attentes.

Il a cassé la plante très soigneusement pour ne pas nuire à son précieux Succulent … et a failli mourir de surprise!

Est-ce sa plante bien-aimée, celle pour laquelle il avait eu tant d’insomnie … c’était une plante en plastique!

Il a téléchargé sa dévastation sur Facebook, puis son chagrin est devenu une blague virale.

Curieux: Deux ans de sa vie se sont terminés par une grosse blague virale sur FB

«J’ai eu cette belle succulente pendant environ 2 ans. J’étais tellement fier de cette plante! Elle était pleine, elle avait de beaux colos, c’était une plante parfaite. Je l’avais dans la fenêtre de ma cuisine. J’avais un plan d’irrigation pour elle, si quelqu’un d’autre essayait d’arroser ma succulente, je devenais défensive parce que je voulais juste la garder avec le meilleur soin.

J’ai adoré ma succulente.

Aujourd’hui, j’ai décidé qu’il était temps de le transplanter et j’ai trouvé le vase le plus mignon, qui s’adaptait parfaitement. Je l’ai sorti du récipient en plastique d’origine avec lequel il était livré … et j’ai réalisé que cette plante était fausse!

J’ai mis tellement d’amour sur cette plante! J’ai lavé tes feuilles. J’ai essayé les choses les plus difficiles pour lui donner le meilleur aspect, et c’est complètement en plastique! Comment n’ai-je pas réalisé? Je l’ai sorti du conteneur et il était soutenu par de la mousse avec du sable collé dessus! J’ai l’impression que ces deux dernières années ont été un mensonge… », a écrit Caelie sur Facebook.

Les commentaires ont été rapides. Des milliers d’entre eux.

“Vous devez également avoir un chaton en peluche qui ne va jamais aux toilettes”

«Tu ne peux pas lire une étiquette? Je suis sûr que ça dit “Faux” quelque part. Vous ne pouvez pas confondre le plastique avec quelque chose de réel! “

«Où est passée toute cette eau? (Avec lequel la plante a arrosé deux ans) ”

“C’est le succulent dont j’ai besoin”

«C’est dans les nouvelles. Tu es mon nouveau héros pour avoir osé le dire au monde. Je n’aurais pas pu! “

“Ridicule”

“OMG. C’est hilarant! En fait, je préfère les fausses plantes. Mes vraies plantes sont un casse-tête »

«J’ai acheté un Succulent dans une plante rouge ronde et je l’ai posé sur la table de la cuisine. Je pensais que c’était faux jusqu’à sa mort 🤷🏻‍♀️ »

«Pourquoi voudriez-vous la transplanter? Avez-vous trop grandi pour votre orfèvre d’origine? LOL ”

«C’est drôle 😂 mais ne t’inquiète pas. Après deux ans, une fausse plante vous donne de la popularité. Maintenant, vous êtes aussi des nouvelles en Inde! 🍻👍✌️ ”

“C’est le genre de nouvelles que j’aime voir sur mon Facebook!”

Et donc, des blagues, des mèmes, des conseils, des consolations et toutes sortes de commentaires.