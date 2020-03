Deux autres cas sont signalés à Houston Coronavirus au Texas.

Coronavirus à Houston: la juge Lina Hidalgo, la plus haute autorité du comté, a confirmé lors d’une conférence de presse que deux autres personnes avaient été testées positives pour le coronavirus à Houston. Les deux personnes, qui résident dans le nord-ouest de Houston, ont contracté la maladie lors d’un voyage en Égypte, en Afrique et sont liées au premier cas qui a été confirmé dans le comté de Fort Bend. L’un des infectés est un employé de l’Université Rice, bien que le juge Hidalgo n’ait pas révélé son nom ni précisé s’il s’agit d’un universitaire ou d’un membre du personnel administratif.

Coronavirus au Texas. Les autorités sanitaires du comté de Harrris ont confirmé deux autres cas positifs de coronavirus dans la région de Houston.

Dans l’après-midi du jeudi 5 mars 2020, les autorités du département de la santé du comté de Harris, par le biais d’une conférence de presse, ont détaillé qu’ils avaient deux cas, un homme et une femme, qui sont confirmés souffrir Quel coronavirus.

Lina Hidalgo, juge du comté de Harris et plus haute autorité de l’entité, a confirmé que les deux nouveaux cas et expliqué dans son bureau qu’ils «travaillent sur cette éventualité… et nous demandons à la population de se tenir informée par les canaux officiels avec des informations vrai pour ne pas propager de rumeurs ou de fausses informations. “

Selon Hidalgo, les deux cas confirmés dans le comté de Harris correspondent à deux personnes qui se sont rendues il y a quelques semaines en Égypte, dans le nord-est de l’Afrique, et y ont contracté la maladie.

L’un des deux nouveaux cas est un employé de Rice University, une prestigieuse institution universitaire privée du centre-ville de Houston, bien qu’il n’ait pas révélé son nom ni son diplôme universitaire ou administratif à l’université.

Le juge Hidalgo a expliqué que les deux personnes du comté de Harris sont des résidents du comté du nord-ouest, en dehors des limites de la ville de Houston, et sont liées à la personne qui a été confirmée infectée dans le comté de Fort Bend dans l’après-midi. Mercredi 4 mars 2020 également lors d’une conférence de presse puisque tout le monde était sur le même voyage.

“Aucun de ces cas que nous avons confirmés n’était infecté à Houston, je tiens à préciser que catégoriquement, il n’y a pas de propagation du virus … toutes les personnes infectées, à la fois celle du comté de Fort Bend et les deux que nous avons à Houston font partie du même groupe de personnes qui se rendront en Egypte », a expliqué Hidalgo

Le juge a déclaré que toutes les personnes impliquées dans ce voyage ont déjà été identifiées et suivent toutes leurs activités et contacts à Houston après leur retour de leur visite en Égypte.

En raison de la discrétion et de l’intimité des deux patients, le juge Hidalgo a refusé de préciser dans quel hôpital ces deux personnes étaient traitées.

Le Dr Umair Shad, directeur du département de la santé publique du comté de Harris, a expliqué que, comme mesure de protection et de prévention, le département responsable établit une “carte” concernant les deux patients.