Deux croisières en quarantaine alors que les décès dus au coronavirus chinois approchent de 500

BEIJING / SHANGHÁI, 5 février (.) – Des milliers de passagers et membres d’équipage de deux navires de croisière situés dans les eaux asiatiques ont été mis en quarantaine mercredi, tandis que le nombre de morts suite à l’épidémie d’un coronavirus à propagation rapide est passé à près de 500.

La Commission nationale de la santé de Chine a rapporté que 65 personnes étaient mortes mardi, un nouveau record quotidien qui a fait monter le nombre de morts sur le continent à 490. La majorité des victimes étaient de la région de Wuhan et de ses environs, une ville qui Il se trouve sous quarentena et est l’épicentre de la nouvelle souche de coronavirus qui a émergé à la fin de l’année dernière.

Deux autres personnes sont décédées en dehors de la Chine continentale, toutes deux après des visites à Wuhan. Un homme aux Philippines est décédé la semaine dernière, et un homme de 39 ans est décédé mardi à Hong Kong en raison d’une maladie antérieure.

Un chauffeur de taxi thaïlandais, qui s’est remis de la maladie, a déclaré lors d’une conférence de presse approfondie à Bangkok quand il a appris qu’il avait été infecté.

“J’ai pleuré parce que je dois prendre soin de ma famille”, a déclaré l’homme, qui portait un masque pour cacher son identité. “Mais je n’ai aucun ressentiment envers les touristes ou les citoyens chinois”, a-t-il ajouté.

Les autorités ont confirmé 3 887 nouvelles infections dans toute la Chine continentale, atteignant un total de 24 324.

La propagation du virus a perturbé les voyages en avion et plus de deux douzaines de compagnies aériennes ont suspendu ou restreint les vols vers la Chine et plusieurs pays, y compris les États-Unis, ce qui interdit l’entrée à toute personne qui s’est rendue en Chine au cours des deux semaines précédentes.

Taïwan a opposé son veto à l’entrée des personnes vivant sur le continent à partir de jeudi.

Cette semaine, les transports ont été modifiés pour les navires de croisière, avec environ 3700 personnes faisant face à au moins deux semaines enfermées dans un paquebot ancré au large des côtes du Japon, après que les autorités sanitaires ont confirmé que 10 personnes à bord avaient positif pour le virus. [nL8N2A5141]

Les passagers du bateau de croisière Diamond Princess au Japon ont décrit leur cas sur les réseaux sociaux, affichant des images de fonctionnaires portant des masques et des combinaisons qui ont effectué des examens sanitaires. Les touristes à bord reçoivent des repas dans leur chambre, ils ne peuvent pas sortir dans les couloirs ou sur le pont du navire.

“Ce n’est pas une situation agréable”, a déclaré David Abel, un passager britannique dans une vidéo de sa cabine de croisière téléchargée sur son compte Facebook. “La chose complexe pour moi est que je suis un diabétique insulinodépendant.”

À Hong Kong, plus de 1 800 passagers et membres d’équipage ont été confinés à leur bateau de croisière ancré dans la ville pendant qu’ils étaient testés pour le virus, après que trois personnes à bord avaient précédemment été testées positives.

Jusqu’à présent, le Japon a enregistré 33 personnes infectées. [nL8N2A514C]

