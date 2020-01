Deux femmes trans ont battu un homme qui les a harcelées dans un restaurant à Miami

Deux hommes ont harcelé deux transsexuels qui ont mangé dans un restaurant à Miami. Les femmes trans ont demandé à plusieurs reprises de cesser les taquineries et les commentaires désobligeants à leur égard. Cependant, les hommes ont suivi et ils, marre de la situation, ont répondu aux coups.

Dans une vidéo qui a été enregistrée par une personne qui était sur place, on voit qu’au début l’un des hommes crie quelque chose – que vous ne pouvez pas comprendre ce qu’il dit – envers eux, qui ne répondent pas et continuent de manger à table, rapporte le journal El Nuevo Herald.

La situation devient tendue lorsque l’autre harceleur, le plus âgé, se lève de la table où il était et s’assoit à côté de la trans blonde, qui le rejette, le pousse un peu avec la main pour le séparer et le fait monter. Face à cette situation, l’autre taquine, rit bruyamment et frappe la table.

La trans blonde dit à l’homme qui était assis à côté d’elle qu’elle ne lui a pas donné confiance en lui. Il répond qu’il est de Cuba et elle, maintenant en colère, lui dit de ne plus lui parler ou de le frapper. Pendant ce temps, l’autre harceleur continue de dire des choses aux deux trans qui, en raison de la qualité audio de la vidéo, ne peuvent pas comprendre.

À ce moment la blonde trans se lève de la table et fait face aux harceleurs: L’un lui dit qu’il ne se sent plus à ses côtés et l’autre lui demande de ne plus lui parler. Mais l’homme continue de lui parler et elle le prévient avec colère qu’il la paiera.

“Touche-moi, pédé. Visage Pinga», Répond le harceleur. L’ami du blond, furieux de l’insulte, se jette sur l’homme et commence à le frapper; il répond également avec des trompettes.

“Comment avez-vous dit, qu’avez-vous dit? Tu me respecte parce que je suis un citoyenJe suis né en Floride D’où venez-vous? Découvrez que ce n’est pas Cuba », répond la trans aux cheveux roux.

Ensuite, la trans blonde rejoint le combat et aide son amie, qui frappe maintenant le harceleur avec son talon. Les deux ont réussi à réduire l’homme, qui finit par s’allonger sur le sol du restaurant.

“Vous me respectez”, continue l’homme roux avec indignation face au harcèlement qu’il a subi.