Deux Hispaniques arrêtés pour avoir volé des centaines de lettres

Vol de lettres: Yesenia Vera et Michael Guevara ont été arrêtés pour avoir volé des lettres d’un quartier de San Angelo, au Texas, avec les informations confidentielles et bancaires de centaines de personnes. Les deux détenus font face à un crime fédéral passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison pour chacun des vols qu’ils auraient commis. Dans l’enquête contre Vera et Guevara, le département de police de San Angelo pense qu’il pourrait y avoir plus de victimes dans d’autres villes du Texas et demande que si quelqu’un les reconnaît, il les dénonce.

Yesenia Vera et Michael Guevara ont été arrêtés à San Angelo, Texas, pour le délit de vol de lettres contenant des informations confidentielles.

Vera, 28 ans, et Guevara, 31 ans, ont été arrêtées par le service de police de San Angelo (SAPD) après plusieurs jours de surveillance secrète pour les attraper à la suite de plaintes de voisins de divers quartiers qui ils ont signalé le vol de leur courrier.

Le mardi 10 mars 2020, un groupe de résidents du bloc 2300 Dallas Street a averti les autorités SAPD qu’ils avaient vu un homme et une femme hispaniques, à vélo, ouvrir leurs boîtes aux lettres et s’échapper avec de la correspondance. .

Les agents ont monté une opération secrète dans la région et le mercredi 11 mars à 11h30 dans la nuit, selon les documents juridiques détaillés de l’affaire consultés par Monde hispaniqueIls ont vu une femme faire du vélo au coin de Garfield Street et Dallas Street dans le nord-ouest de la ville et tout près du parc national de San Angelo.

Tout comme une opération de routine, un couple de patrouilleurs SAPD a arrêté la femme et lui a demandé de s’identifier.

C’est alors que le mystère des lettres volées a commencé à être résolu.

La femme a sorti un permis de conduire et leur a dit un nom qui correspondait au permis. Cependant, la photographie et l’âge de la femme d’identification ne correspondaient pas à la fille sur le vélo.

Lors de leur premier interrogatoire, les policiers ont insisté pour que la fille prononce son nom et elle a insisté sur le fait qu’elle était la personne sur la carte.

Les agents du SAPD ont décidé de vérifier les informations d’identification et il s’est avéré qu’il ne correspondait pas à la fille qu’ils avaient sur le vélo.

Sur cette base, ils ont décidé d’arrêter la fille en principe pour la moindre accusation de refus de s’identifier auprès d’un agent des forces de l’ordre.

Au moment où les policiers ont fouillé la jeune fille, un agent qui a effectué la fouille de la détenue l’a trouvée en possession de méthamphétamine.

Les policiers, lorsqu’ils ont interrogé la jeune fille, ont appris que d’autres policiers venaient d’arrêter un autre homme qui faisait également du vélo dans la région et à quelques pâtés de maisons de l’arrestation de la jeune fille.

Lors de l’arrestation de l’autre homme, les policiers ont également fouillé le sujet et ont également trouvé de la méthamphétamine et de la marijuana.