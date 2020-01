Deux joueurs de rugby ont été inculpés en tant que co-auteurs du crime de Fernando Báez Sosa et les huit autres en tant que participants nécessaires

Veronica Zamboni, le procureur enquêtant sur le crime de Fernando Báez Sosa à Villa Gesell, Il a accusé les joueurs de rugby Maximiliano Thomsen et Ciro Pertossi comme co-auteurs du meurtre et les huit autres suspects d’avoir participé à l’incident. En outre, attendre le résultat des experts, qui déterminera si le dernier des détenus se trouvait dans la station balnéaire au moment du meurtre

Le titulaire de l’Unité d’Instruction Fonctionnelle (UFI) 6 de Villa Gesell, les a accusés de “homicide aggravé par le concours prémédité de deux personnes ou plus”, un délit qui prévoit la peine de réclusion à perpétuité, tandis que les autres prévenus les considéraient comme “des participants nécessaires”.

Infobae pourrait vérifier que les rugbiers ont été accusés de “vidéos et témoignages qui les ont compliqués dans la cause”. Pour Pablo Ventura, le détenu numéro 11, le juge a ordonné – ce soir – d’être libéré. Le jeune homme restera lié à la cause et participera à la conférence de reconnaissance jeudi, dont les témoins et amis de Báez Sosa participeront.

Les onze défendeurs, dont dix rugbiers de l’Arsenal Zarate Yacht Club, ils restaient dans les postes de police cet après-midi, même si le juge de garantie a déjà demandé son transfert dans une unité pénitentiaire.

Après avoir passé quatre jours dans les cellules du DDI de Villa Gesell, le 2ème commissariat de police de la ville côtière et le 1er de Pinamar, les 10 arrêtés pour l’attaque brutale entament le chemin du cachot en prison: Le service pénitentiaire de Buenos Aires a reçu la demande de transfert lundi et la réception du tribunal des garanties impliqué dans l’enquête sur l’affaire pour les admettre dans une prison de la province, ont indiqué des sources proches de l’affaire à Infobae.

L’unité n ° 6 dans la juridiction de Dolores est la plus prochelogiquement, ils devraient y être arrêtés pendant que le procureur Zamboni recueille des preuves de l’affaire pour renforcer une éventuelle demande de détention provisoire.

Les preuves dans l’affaire se poursuivent. Demain, les onze prévenus devraient faire face à une roue de reconnaissance: Six amis de Fernando Báez Sosa qui ont été témoins de l’incident devraient marquer ceux qui ont tué le jeune homme à mort et indiquer quel rôle ils ont joué dans le crime.

Le procureur Verónica Zamboni avait ordonné trois mesures d’essai pour déterminer si Pablo Ventura, 21 ans, le seul détenu qui a témoigné pour le crime samedi dernier de Fernando Báez Sosa, était ou non à Villa Gesell. Les résultats, qui pourraient se situer entre aujourd’hui et demain, sont fondamentaux pour l’avenir du prévenu car ils détermineront s’il est libre et détaché de l’affaire, ou non.

Quant à Maximiliano Thomsen et Ciro Pertossi, tous deux s’exposeraient à une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité parce que le crime était qualifié d’aggravé par le «concours prémédité de deux personnes ou plus». Thomsen, 20 ans, est le fils de l’architecte Rosalía Zárate, qui est secrétaire des travaux publics de la municipalité de Zárate

Pertossi, 19 ans, est le frère de Luciano, un autre des détenus. Il est également cousin de Lucas Pertossi, qui deux semaines avant l’attaque brutale a publié un message controversé sur les réseaux sociaux. “Fua ne manque de rien pour aller en gesel (sic) avec les enfants, pour briser ce que nous avons manqué l’an dernier”, a écrit Lucas Pertossi le 4 janvier.

À Zarate, La mère des frères Pertossi travaille comme enseignante et son père est à la tête du constructeur automobile Toyota.

Juridiquement, on considère que les participants nécessaires ont fourni de l’aide ou ont eu une sorte de comportement sans lequel le crime n’aurait pas pu être commis. Donc, eux aussi auraient la même douleur.