Deux lignées de primates ont traversé l’Atlantique il y a des millions d’années

Quatre dents molaires fossilisées excavées dans le bassin amazonien du Pérou

proviennent d’une lignée de primates maintenant éteinte qui a traversé l’Atlantique en rafting

Océan d’Afrique et atteint le site intérieur entre environ 35 millions et 32

il y a des millions d’années, disent les chercheurs.

Jusqu’à présent, les sites sud-américains n’avaient produit que des fossiles de

primates ancestraux à ceux qui habitent le continent aujourd’hui. Fossiles du

même site péruvien avait précédemment suggéré que les ancêtres

de singes d’Amérique du Sud modernes ont traversé l’océan d’Afrique d’environ 36

il y a un million d’années (SN: 2/4/15). le

nouvelle découverte ajoute un deuxième groupe d’arrivées de primates.

Les dents ressemblent étroitement à celles des parapithèques, un primate

famille qui a habité l’Afrique du Nord d’environ 56 millions à 23 millions

il y a quelques années, dit le paléontologue Erik Seiffert de l’Université de Southern

Californie à Los Angeles et ses collègues. Comme les ancêtres du Sud

Singes américains, parapithèques

doit avoir traversé la mer sur des tapis de végétation créés par les tempêtes, le

les scientifiques concluent dans le 10 avril Science.

Courants océaniques favorables et océan Atlantique plus étroit que

aujourd’hui, en raison de la baisse du niveau de la mer, les anciens primates ont flotté à travers l’océan.

Pourtant, l’Atlantique avait probablement plus de 1 500 à 2 000 kilomètres de large lorsque

les croisements ont eu lieu, disent les scientifiques.

Les deux lignées de primates se sont bien adaptées à un nouveau continent, voyageant

d’où ils ont atterri en Amérique du Sud sur plus de 4 000 kilomètres jusqu’à l’intérieur des terres

Site péruvien, disent les chercheurs. Le groupe de Seiffert soupçonne les deux groupes

en compétition pour les ressources jusqu’à Ucayalipithecus,

le nom de genre donné aux fossiles nouvellement signalés s’est finalement éteint.