Deux morts (VIDEO et PHOTOS)

Une fusillade dans un complexe d’appartements au nord-ouest d’Austin fait deux morts. C’est arrivé au complexe d’appartements Creekside sur Parmer Lane à 22h30. La police enquête après que trois personnes ont été abattues lors d’une tentative d’envahissement d’un appartement.

Tir dans un complexe d’appartements: Ils se sont défendus contre trois intrus et il y a deux morts et un blessé

Il y a eu une fusillade dans un complexe d’appartements au nord-ouest d’Austin qui a fait deux morts, un homme et une femme, selon KXAN.

La police rapporte que trois personnes ont fait irruption dans un appartement à Creekside à Parmer Lane à 22h30. Mardi

Et les personnes à l’intérieur ont répondu à l’attaque en déclenchant une fusillade qui a tué un homme et une femme et blessé un deuxième assaillant qui a été soigné pour des blessures non mortelles.

La police a enquêté sur ce qui s’est réellement passé sur les lieux du crime mais n’a pas révélé, pour l’instant, combien de personnes ont tiré une arme à feu, ni combien de coups de feu ont été tirés.

La police n’a pas non plus dit quelle aurait pu être la raison qui a conduit à l’invasion de la maison ou si les locataires et les personnes assassinées se connaissaient.

La police a évacué les autres personnes qui vivaient dans le complexe après la fusillade, puis les a ramenées une à une chez elles.

Les législateurs du Texas ont adopté neuf lois sur les armes à feu au cours de l’Assemblée législative de 2019. Une loi, le projet de loi 302 de la Chambre des représentants, empêche les propriétaires de complexes d’appartements d’empêcher les locataires ou leurs invités de porter des armes à feu .

Cela signifie que si les locataires dans ce cas possèdent légalement les armes, ils n’auront pas à subir les conséquences de ce qui s’est passé dans le complexe d’appartements pour avoir les armes à l’intérieur de leur appartement.

VIDÉO: Vous pouvez regarder la vidéo en cliquant sur la photo ci-dessous

À propos de Mundo Hispanico.com – Site espagnol de nouvelles et d’informations.

MundoHispánico est la première entreprise de médias numériques en espagnol aux États-Unis qui opère de manière indépendante.

Depuis sa création à Atlanta, en Géorgie. En 1979, MundoHispanico.com, détenue par Mundo Hispano Digital Network, a connu une croissance rapide. Il est devenu l’hebdomadaire espagnol le plus lu dans le sud-est du pays; et sur l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations espagnols aux États-Unis.

En plus de devenir un leader dans les dernières nouvelles pour le public hispanophone aux États-Unis; MundoHispanico.com dispose de plusieurs plateformes optimisées pour le marketing, telles que Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latina et Mundo Fan, qui fournissent à notre public un contenu exclusif et pertinent sur ces sujets qui les passionnent.

MundoHispánico compte 8 millions d’abonnés sur Facebook qui interagissent avec toutes ses plateformes, avec des informations de dernière heure et une couverture vidéo en direct des principaux événements d’importance nationale. Retrouvez-nous sur Instagram, YouTube et Twitter.

MundoHispánico est la première entreprise de médias numériques de langue espagnole indépendante en Amérique.

Depuis ses débuts à Atlanta, en Géorgie. en 1979, MundoHispánico.com du réseau numérique Mundo Hispano est rapidement passé de l’hebdomadaire en langue espagnole le plus lu du sud-est à l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations en espagnol aux États-Unis. En plus des dernières nouvelles, les verticales de style de vie de MundoHispanico.com proposent un contenu exclusif sur des sujets passionnants, tels que le divertissement, la nourriture, l’automobile et les sports.