Deux personnes tuées par un coronavirus confirmées en Floride

En Floride, ils confirment les deux premiers décès par coronavirus sur la côte est des États-Unis. Les autorités ont indiqué dans quels comtés de Floride les décès par coronavirus ont été enregistrés. Plus de 200 personnes sont surveillées en Floride pour soupçonner qu’elles sont infectées.

Les autorités sanitaires de la Floride ont indiqué dans un communiqué que deux personnes infectées par un coronavirus sont décédées.

Le ministère de la Santé de la Floride (FDOH) a annoncé vendredi soir que les décès étaient survenus dans le comté de Santa Rosa, qui comprend la ville de Pensacola, et dans le comté de Lee, qui comprend les villes de Cape Coral et Ft. Myers, tel que rapporté par News 4 Jax.

Jeudi, lors d’une conférence de presse dans le comté de Gadsden, le gouverneur Ron DeSantis a déclaré que l’homme du comté de Santa Rosa avait plus de 70 ans, avait des problèmes de santé sous-jacents et s’était récemment rendu dans un autre pays.

FDOH a également déclaré que le patient de 70 ans qui avait été testé positif pour le coronavirus dans le comté de Lee, en Floride, avait récemment effectué un voyage international.

. @ HealthyFla a annoncé 3 nouveaux cas présumés positifs en Floride # COVID19: 2 dans le comté de Broward qui sont isolés et 1 dans le comté de Lee qui est décédé. Un cas précédemment annoncé dans le comté de Santa Rosa est également décédé. Pour les mises à jour # COVID19, visitez https://t.co/e1S8bGG26U

– Florida Dept. Health (@HealthyFla) 7 mars 2020

Le ministère de la Santé a également confirmé deux nouveaux cas prétendument positifs dans le comté de Broward.

Jusqu’à 21 h 57 vendredi, selon le ministère de la Santé, six résidents de la Floride au total ont été testés positifs pour COVID-19, 88 tests étant toujours en attente.

En Floride, 278 autres personnes sont surveillées pour détecter des signes de coronavirus.

DeSantis a demandé aux législateurs de l’État 25 millions de dollars pour les responsables de la santé à utiliser immédiatement dans la réponse de l’État au coronavirus.

Vendredi, le président Donald Trump a signé une mesure de 8,3 milliards de dollars pour aider à lutter contre l’épidémie de coronavirus qui a tué plus d’une douzaine de personnes aux États-Unis et infecté plus de 200 personnes.

Le risque pour le grand public reste faible en Floride, a déclaré DeSantis. Les personnes les plus à risque sont les personnes âgées et les personnes souffrant d’affections sous-jacentes. Les responsables de la santé ont offert des conseils dans les établissements de vie assistée pour restreindre les visiteurs susceptibles d’être infectés.

Pence: 21 cas de coronavirus en croisière en Californie

D’autre part, 21 personnes à bord d’un bateau de croisière ancré devant la Californie ont été testées positives pour le nouveau coronavirus, dont 19 membres d’équipage, a annoncé vendredi le vice-président américain Mike Pence après que des preuves ont révélé que plus de 10 ont été construites sur le navire. cas lors de votre précédent voyage.

Le gouvernement fédéral travaille avec des responsables californiens et “nous avons élaboré un plan pour amener le navire dans un port non commercial”, a déclaré Pence. «Tous les passagers et l’équipage seront examinés pour voir s’ils ont le virus. Ceux qui doivent être mis en quarantaine seront mis en quarantaine. Ceux qui ont besoin d’une aide médicale la recevront. »

Pence a déclaré que 46 des 3 500 personnes à bord ont été examinées au premier tour. Un hélicoptère militaire a abaissé jeudi le matériel d’essai médical du Grand Princess à 290 mètres (951 pieds), puis les a ramassés pour les emmener au laboratoire pendant que le navire attend devant San Francisco, avec l’ordre de ne pas s’approcher de la plage.