Deux tremblements de terre de magnitude 6,2 et 5,7 ont secoué la Colombie la veille de Noël

Deux séismes de magnitude 6,2 et 5,7 sur l'échelle de Richter ont fortement touché ce mardi dans plusieurs régions de la Colombie, alors que le pays s'apprêtait à fêter Noël, sans pour le moment les autorités ont signalé des victimes ou des dommages, selon le Service géologique colombien (SGC).

L'agence a noté que le premier tremblement s'est produit à 14 h 03 heure locale (19 h 03 GMT), avait une faible profondeur (moins de 30 kilomètres) et son épicentre se trouvait dans la municipalité de Mesetas, dans le département de Meta (centre-ville).

La seconde s'est produite 16 minutes plus tard dans la même région à un point situé à 20 kilomètres des plateaux avec une faible profondeur également.

De son côté, le United States Geological Survey ont rapporté que les tremblements se sont produits à une profondeur de seulement 10 kilomètres.

Les tremblements de terre ont été ressentis dans le centre et le sud de la Colombie, avec une intensité particulière à Bogotá, dans l'axe du café et à Tolima, ainsi que dans la vallée du Cauca (sud-ouest) et à Antioquia (nord-ouest).

Dans les quartiers de Bogotá et d'autres villes, des sirènes d'urgence ont retenti et des milliers de personnes ont évacué des maisons et des bâtiments.

La Unité nationale de gestion des risques de catastrophe (Ungrd) a déclaré qu'il avait "balayé" toutes les institutions qui font partie du Système national de gestion des risques de catastrophe (Sngrd) et "aucun effet n'est enregistré pour le moment".

En ce sens, les services d'incendie de Bogotá et Cali, la capitale départementale de Valle del Cauca, ont déclaré qu'ils n'avaient pas reçu d'appels de détresse pour les tremblements de terre.

À la suite des tremblements de terre, la Vía al Llano, qui relie Bogotá à la ville de Villavicencio, capitale de Meta, et la porte d'entrée de l'un des plus importants garde-manger agricoles et d'élevage du pays, a été fermée pendant quelques minutes depuis Les glissements de terrain sont courants sur la route.

Cependant, Concessionnaire Andean Road (Coviandina), en charge de la route, a assuré à 14h38 heure locale (19h38 GMT) que le passage alterné des véhicules a commencé au kilomètre 58, le plus touché par les glissements de terrain, après que "les autorités ont vérifié les conditions de sécurité" et N'attendant plus de répliques.

Cette route a été fermée le 14 juin et est donc restée trois mois pour les glissements de terrain constants de roches et de roches qui ont interrompu le passage au kilomètre 58, à la hauteur de la ville de Guayabetal, dans le département de Cundinamarca, dont Bogotá est le capitale, où la route a disparu sous les glissements de terrain.

De même, le TransMiCable, un téléphérique qui relie les points les plus élevés du quartier populaire de Bogota à Ciudad Bolívar, a été évacué par crainte de nouvelles répliques et de la "sécurité des utilisateurs et des opérateurs".

La Aviation civile de Colombie (Aerocivil) a déclaré qu'après avoir effectué des inspections sur les pistes, les tours et les infrastructures générales après le tremblement de terre, tous les aéroports du pays fonctionnent normalement.