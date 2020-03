Devons-nous tous devenir plus créatifs en raison de la pandémie?

Vous l’avez déjà vu circuler sur les réseaux sociaux (ainsi que le Washington Post): Isaac Newton a prospéré lors d’une épidémie de peste. Avec la fermeture de l’Université de Cambridge, Newton se retira dans sa maison familiale dans le Lincolnshire, où, dans un remarquable élan de créativité, il jeta les bases de ses théories de la gravité et de l’optique, et inventa le calcul.

Et ce n’est pas seulement Newton: William Shakespeare, nous dit-on, a écrit certains de ses meilleurs poèmes et pièces de théâtre tandis que la peste a forcé la fermeture des théâtres de Londres. Peut-être que peu d’entre nous atteindront des sommets newtoniens ou shakespeariens, mais un titre récent dans Psychology Today a suggéré que nous ne laissions pas perdre ce «temps libre»: «Le confinement du coronavirus peut aider les éducateurs à faire carrière.

Examinons de plus près ce que ces deux enfants affiches pour la productivité de la peste ont réalisé, à commencer par Newton. Comme Richard Westfall le note dans sa biographie Never at Rest, la peste a en effet frappé Cambridge à l’été 1665, et Newton, qui venait de terminer son B.A., est retourné au Woolsthorpe Manor, à plus de 80 kilomètres au nord. Il y est resté un an et demi, et, apparemment, le jus créatif a coulé; la période est souvent appelée son annus mirabilis («année remarquable»). Comme Newton le dira plus tard à l’un de ses premiers biographes: «En ce temps-là, j’étais à l’apogée de mon âge pour l’invention et l’esprit Mathematicks & Philosophy plus qu’à aucun autre moment depuis.»

Peut-être que la plus grande perspicacité de Newton au cours de cette période a été le développement de la loi de la gravitation carré inverse, une idée qui lui est venue en supposant qu’il comparait la chute d’une pomme au mouvement de la lune sur son orbite. Comme tant de mythes, l’histoire de la pomme semble avoir un noyau de vérité; il y avait vraiment un pommier à côté du manoir (et l’un de ses descendants prospère encore). Et, comme le note Westfall, Newton a raconté une version de l’histoire à plusieurs personnes différentes (bien qu’il ne l’ait fait que tard dans la vie). En tout cas, cette perspicacité n’était qu’un point de départ; il commençait tout juste à comprendre l’attraction gravitationnelle et à discerner son universalité. De plus, Newton semble se concentrer intensément sur les mathématiques et la physique avant sa période d’isolement et a continué de le faire par la suite; son explosion créatrice s’est propagée bien au-delà de son fléau, pour ainsi dire.

Et qu’en est-il de Shakespeare? La peste était une présence presque constante en Angleterre d’Elizabeth I et de son successeur, James I. Lorsque le nombre de morts dépassait 30 par semaine, les théâtres de Londres ont été fermés, obligeant les troupes de théâtre à faire une pause ou à se produire dans le pays. Lorsqu’une épidémie particulièrement désagréable a frappé en 1606, Shakespeare a bien utilisé son temps, écrivant le roi Lear, Macbeth et Antony et Cleopatra. À l’époque, comme aujourd’hui, les Londoniens ont été invités à pratiquer une version de la distanciation sociale. Comme James Shapiro l’écrit en 1606: Shakespeare et l’année de Lear, pas plus de six personnes ne pouvaient assister à des funérailles, y compris les porteurs et le ministre, «bien que ces règles et d’autres aient souvent été ignorées».

Ceux qui soignaient les malades devaient porter une baguette ou une baguette pour s’assurer que d’autres Londoniens leur accordaient une large place. Lorsqu’une épidémie antérieure a fermé les théâtres en 1593, Shakespeare a écrit le poème Vénus et Adonis. (Un article dans Mental Floss note utilement que le peintre Edvard Munch, le dramaturge Thomas Nashe et le poète Giovanni Boccaccio ont également été remarquablement productifs pendant les pandémies.)

Vers le milieu de ce mois, l’article Shakespeare-Lear avait attiré l’attention de la musicienne Rosanne Cash. Mais son tweet a été rapidement suivi d’un contrecoup. Une réponse plus tard dans la journée: “Bon point, mais je parie qu’il a eu des soins aux enfants.” (En fait, la femme et les enfants de Shakespeare étaient à environ 80 milles de là à Stratford-upon-Avon.) Un autre répondant a dit que King Lear allait très bien, mais il se contenterait de jouer à Mario Kart. Encore un autre utilisateur de Twitter nous a rappelé que “Shakespeare a écrit à peu près tout pendant la peste”, y compris “les parties vraiment ennuyeuses de Titus Andronicus.” Un site Web appelé Literary Hub l’a résumé: «Alors Shakespeare a écrit au roi Lear lors d’un fléau. Eh bien, bon pour lui, disent tous les écrivains. »

Comme beaucoup l’ont déjà observé, «l’opportunité» qu’offre le travail à domicile est loin d’être égalitaire; pour commencer, il privilégie ceux qui n’ont pas d’enfants qui courent sous les pieds. Contrairement à Shakespeare, Newton était sans enfant (et peut-être vierge); et il semble peu probable qu’il ait participé à la cuisine et au nettoyage à Woolsthorpe. (Newton a été élevé par sa mère et son deuxième mari; ils n’étaient pas exactement riches, mais ils avaient des serviteurs.) Comme l’a fait remarquer un utilisateur de Twitter: «La prochaine personne qui tweete sur la productivité d’Isaac Newton en travaillant à domicile obtient mes trois -Année posté à eux. ” Le tweet comprenait une photo de son jeune enfant (supposons qu’il était délicieux). Un autre utilisateur a noté: «Isaac Newton n’avait ni Netflix ni Nintendo à la maison.»

L’attente bizarre selon laquelle il faut être hyperproductif sous l’équivalent de la détention à domicile a à juste titre déclenché un refoulement. Nick Martin, écrivant dans la Nouvelle République, frappe le clou sur la tête: croire que chaque heure d’éveil doit être productive “est le point final naturel de la culture hustle américaine – l’idée que chaque nanoseconde de notre vie doit être marchandisée et dirigée vers profit et auto-amélioration. “

À tout le moins, il place des attentes grotesquement irréalistes sur ceux qui sont déjà aux prises avec des conditions de travail loin d’être normales. Et deuxièmement, il est tout simplement possible que Newton et Shakespeare soient des valeurs aberrantes créatives, et que nous, les mortels, n’ayons pas honte de nos moindres niveaux de réussite.

Alors s’il vous plaît: prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Vous n’avez pas besoin d’apprendre une nouvelle langue, de maîtriser un instrument de musique, d’écrire un scénario ou de découvrir la théorie de tout. Il suffit de passer à travers ce qui nous attend.