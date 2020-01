Dexeus Hospital et Advanced Ophthalmological Area développent une chirurgie bilatérale premium de la cataracte | Communiqués

Service d’ophtalmologie de l’Hôpital Universitaire Dexeus, développe une nouvelle chirurgie de la cataracte du système d’intervention sur les deux yeux de la même session SURGICAL et d’éliminer le besoin de lunettes, à la fois la vision de loin et de près.

En Espagne, les opérations ophtalmologiques sont de plus en plus fréquentes et sont en grande partie dues au haut niveau d’excellence dont jouissent les ophtalmologistes. A l’Institut Oftalmológico Quirónsalud Dexeus, l’équipe de chirurgiens zone avancée est passé ophtalmologique une étape supplémentaire dans le domaine de la chirurgie de la cataracte et a réussi à développer un nouveau système pour la chirurgie de la cataracte bilatérale (les deux yeux à la même séance ) systèmes incorporant la nouvelle « orientation de calcul » permettant un positionnement parfait des incisions, de centrage lentille intra-oculaire et l’alignement des axes selon l’astigmatisme précédent qui pourrait avoir la pacientete. Grâce à ces systèmes guidés par ordinateur, il permet de colocaion mulitfocales ou lentilles toriques est beaucoup plus précis, ce qui permet d’obtenir un niveau élevé d’efficacité à la presbytie correcte et supprimer définitivement les lunettes.

La chirurgie bilatérale Premium de la cataracte est un pas en avant dans la chirurgie ophtalmique. Centres avec un haut niveau de réputation nationale et l’exécution d’un grand nombre de chirurgies de la cataracte, pas encore fait de telles interventions et continuent de proposer une intervention chirurgicale unilatérale, chaque œil, au détriment de la reprise conséquente les patients, en particulier lorsqu’il s’agit de chirurgies dans lesquelles des lentilles toriques ou mulitifocales sont implantées.

Le service d’ophtalmologie du CHU de Dexeus est le premier à utiliser cette pratique en Espagne. Calcul des technologies modernes de lentilles intra-oculaires, contrôle asepsie chirurgicale, le développement technologique pour MICS chirurgie bimanuels (minimalement invasive de la cataracte chirurgie) avec nouvel ordinateur de systèmes de guidage, ont permis peuvent implanter systématiquement , prime de chirurgie bilatérale de la cataracte. Rappelez-vous que le Dr Carlos Vergés, chef de zone de service Oftalmológica avancée situé à l’hôpital Universitaire Dexeus a mené une chirurgie de la cataracte bilatérale il y a plus de 10 ans, mais comme il le dit, « il est maintenant que nous avons avancé le concept Premium, en intégrant les nouvelles avancées que nous avons indiquées précédemment ».

L’un des grands avantages de la chirurgie bilatérale (les deux yeux à la même réunion) est que la reprise de la vision est beaucoup plus rapide que la remise en état du système de perception visuelle commence par les deux yeux dans la même situation. Il est semblable à ce qui se passe dans la chirurgie réfractive au laser quand fonctionnement de nearsightedness avec les deux yeux en même temps impliqué à la vitesse de récupération visuelle.

Les principaux avantages de la chirurgie bilatérale Premium de la cataracte peuvent être résumés dans les points suivants:

– Moins de temps de travail.

– récupération beaucoup plus rapide visuelle.

– Risque chirurgical plus faible, en particulier chez les patients atteints de diabète ou de troubles de la coagulation.

– Plus de confort pour la famille, le compagnon et le patient pour organiser la chirurgie de la cataracte.

– Moins de traumatisme pour les patients ayant «peur» de la salle d’opération.

