Diario de Aracataca: qui sont les chasseurs des histoires de Gabriel García Márquez

J’écris ce texte à deux heures de l’après-midi, sous une chaleur insupportable, dans une cour de terre qui tourbillonne de temps en temps et force le nettoyage des yeux. Quand je lève les yeux, je vois le fond d’une maison en bois. Ce sont deux ailes, séparées par une galerie de pots dans lesquels fleurissent les bégonias. L’un des grands-parents est le quatrième le plus proche de la rue, celui des parents est le deuxième, celui des enfants le troisième et ainsi de suite jusqu’à atteindre la cour arrière, où personne n’est attaché au châtaignier mais je suis, sous une chaleur insupportable, en pensant à la vénérable folie de José Arcadio Buendía, à la force indomptée d’Úrsula Iguarán et aux trente-deux soulèvements soulevés et perdus par le colonel Aureliano Buendía.

Ici, parmi des pièces en bois, des galeries de bégonias et de poussières et de fonds d’arbres, Gabriel Garcia Marquez entendu une bonne partie des histoires qu’il a ensuite affichées sur Cent années de solitude et dans presque tous ses romans et histoires.

Il se trouve que je suis Aracataca, la ville natale de Gabo. Dans quelle était sa maison, plus précisément. Dans l’arrière-cour. Je ne suis pas venu en touriste, je travaille. Je suis le mentor d’un groupe de vingt étudiants du monde entier, laborieusement sélectionnés par l’Université de Magdalena pour participer à l’École internationale de réalisme magique. Tout le monde a un défi: inventer de nouveaux récits à raconter Macondo.

Le travail me défie doublement, car ils m’ont mis à la tête d’une équipe qui a cherché à trouver des locaux qui démontrent que les histoires de Gabo ne sont pas seulement nées de son imagination fiévreuse, mais sont basées sur l’énorme capacité d’invention et d’exagération qui est respirée dans tous les coins Alors on y va, appareil photo et téléphones portables à la main, dans le but de raconter sur Instagram ces histoires que Gabo n’a pas postées.

Un seul atteint Aracataca, vous ne doutez pas que ce soit Macondo. Par exemple, depuis la maison de Gabo, il n’est pas nécessaire de marcher plus de quelques pâtés de maisons pour se rendre à la gare qui transportait les déchets de banane à la mer, ou trois mille corps empilés les uns sur les autres après le meurtre. dans lequel il culmine, Cent années de solitude, toute cette cosse que l’on cherchait juste en invitant un gringo à manger du guinéo. Vous n’avez pas non plus besoin d’avoir lu votre autobiographie Vivre pour le dire de comprendre que le quatrième de la jonque que j’ai à quelques pas est le laboratoire Melquiades, ni que de l’argenterie le petit poisson d’or sortirait que des millions de lecteurs à travers la planète identifieraient plus tard comme le logo du réalisme magique.

Pour nos téléphones portables, les indigènes se sont mis sur leurs plus beaux visages et nous racontent des histoires d’hommes qui se sont réincarnés en vaches, de cercueils utilisés plus de sept fois pour retrouver l’enterrement final et de chiens qui assistent à la messe et qui tuent sans violence ceux qui osent les frapper . Pour moi et mes collègues mentors Xavi Docampo et Luciano Cukar, tous deux originaires de Barcelone, démêler la vérité de la fiction est presque impossible. Nous rions et nous surprenons en tant qu’enfants. Et quelle est, sinon, la vraie mission d’une histoire?

Le recteur de l’Université de Magdalena s’appelle Pablo Vera Salazar et c’est un avis rare: un jeune ingénieur qui, au lieu de parler de calculs et de résistance des matériaux, peut passer des heures à enseigner Garcia Marquez. Obsédé par son travail, il se met en colère contre la passion caribéenne lorsque les élèves démontrent en savoir moins que lui sur les rouleaux de Gabo. De son agitation et de la Hugo Pardo Kuklinski, chercheur en charge du projet Outliers School, l’idée de dire à Macondo des nouvelles technologies et des problèmes est née. Ainsi, par exemple, un groupe a comme défi de parler du féminisme dans la clé d’Amaranta, Meme et Fernanda del Carpio, et un autre est confronté à la nécessité d’utiliser le réalisme magique pour encourager le tourisme durable dans la région.

Pendant ce temps, les natifs de Aracataca, les cataqueños, continuent de vivre lentement. Le matin, quand l’enfer ne s’est pas encore déchaîné de toute sa fureur, ils marchent le long de la promenade d’une rivière qui au sec est un fil et à la saison des pluies, une inondation; d’autant plus lorsqu’ils durent quatre ans, onze mois et deux jours. À midi, le cas d’une députée qui a échappé à une condamnation sans danger en lançant une corde à travers la fenêtre du palais de justice se poursuit à la télévision de Bogota, tandis qu’en bas, une moto Rappi l’attendait pour la traverser jusqu’à la frontière avec le Venezuela. Toute coïncidence avec l’ascension de Remedios la Bella ne semble pas une pure coïncidence et démontre le postulat de notre recherche: ce réalisme magique n’était pas une invention de Gabo, mais un moyen de documenter un mode de vie.

Peu à peu le soleil se couche Aracataca. Dans un moment nous irons à vingt kilomètres d’ici, à la Fondation -Fundición dans l’argot local, à cause de la chaleur-, après la trace de folies plus véridiques. Je termine ces paragraphes devant la table à laquelle Tranquilina Iguarán, la grand-mère de Gabo, organisait les déjeuners de masse qui, en fiction, seraient la tâche de la presque borgienne Úrsula, aveugle et intemporelle. J’y pense et je pense à quel point il est étrange que la vie me mette ici.

Je traverse pour acheter une glace à un enfant qui les vend ici devant. Je sers un rhum avec des raisins secs et des bonbons arequipa. Après un certain temps, sans ma demande, il continue de me raconter l’histoire d’un mulet à trois pattes qui est resté comme ça pour avoir défendu son propriétaire contre l’attaque d’un tigre. Je pense sortir mon téléphone portable, l’enregistrer pour le projet. Cependant, quelque chose me ralentit. Je choisis de l’écouter et de me souvenir d’elle. Peut-être qu’un jour, de cette façon, je pourrai en faire une histoire.