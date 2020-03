Díaz Foods fait un don important à l’hôpital Grady de Altlanta

La société Latina Díaz Foods a fourni 4 000 livres de nourriture à l’hôpital de Grady, où le plus grand nombre de personnes infectées par le coronavirus sont traitées. Katherine Williams, responsable des relations publiques de Díaz Foods, était en charge de la remise de ce don. Díaz Foods assure la distribution de nourriture dans le pays, en respectant les protocoles préventifs contre la propagation du coronavirus.

Dans le cadre de son action humanitaire, la société latine Díaz Foods, à travers son siège social à Atlanta aux États-Unis, n’a épargné aucun effort ni aucune ressource pour démontrer son engagement et sa profonde admiration auprès du personnel médical de Grady Hospital, qui sert le plus grand nombre de patients infectés par Covid-19.

À cette occasion, Díaz Foods, qui maintient une croissance annuelle constante entre 20 et 30 pour cent, a donné au conseil d’administration de l’hôpital de Grady une importante livraison de nourriture gratuite pour les médecins, les ambulanciers, les infirmières et les travailleurs d’autres régions, au milieu d’une longue lutte quotidienne pour protéger la vie des patients d’une pandémie qui continue de faire plus de victimes dans le monde.

Un camion Díaz Foods est arrivé, dans la matinée de ce lundi 23 mars 2020, au siège de Grady Hospital à Atlanta, donnant la plus grande surprise à tous les agents de santé.

Photo / Capture MH

Katherine Williams, responsable des relations publiques de Diaz Foods, en présentation des fondateurs de la société latino-américaine, a été chargée de remettre ce don pour reconnaître le travail préventif extraordinaire promu par l’équipe médicale de l’hôpital Grady.

“Nous sommes ici pour lui donner un peu d’amour”, a déclaré Katherine Williams du fond du cœur.

Dans le même temps, il a précisé qu’il était très important pour la société Diaz Foods d’être présente avec cette cargaison de nourriture afin de soutenir tous ses travailleurs, qui font face à covid-19.

Alors que l’un de ses collaborateurs s’apprêtait à décharger la nourriture, le représentant des relations publiques de Diaz Foods a expliqué que le don se compose d’eau de coco, de collations, de collations et de nourriture, qui seront distribuées au personnel médical.

Un représentant du prestigieux Hôpital Grady d’Atlanta a reçu le don de Díaz Foods, qui sera ensuite distribué à tout le personnel de santé qui traite des patients atteints de coronavirus.

Selon un communiqué de presse, la société latino-américaine a fait don de 4000 £ de nourriture à l’hôpital de Grady.

Photo / Capture MH

Díaz Foods applique des mesures contre le coronavirus

L’entreprise de distribution alimentaire, avec une présence active dans 28 régions des États-Unis, a développé un travail de prévention intensif pour protéger ses 400 employés, fournisseurs et clients contre le coronavirus.

À cet égard, Katherine Williams, a déclaré que la mission de Díaz Foods, face à ce scénario terrible, est de garder tout le monde en sécurité, grâce à des protocoles de sécurité, car c’est une entreprise qui travaille dans la distribution de nourriture.

Katherine Williams a déclaré que parmi les protocoles de sécurité pour éviter le coronavirus, ils se démarquent; le nettoyage des entrepôts, ainsi que la formation des chauffeurs pour nettoyer les camions de distribution, garder un mètre de distance et se laver les mains.

Engagement envers l’urgence

Compte tenu de l’urgence présentée aux États-Unis par l’expansion rapide de Covid-19, Díaz Foods maintient son engagement envers la population pour s’assurer que la chaîne d’approvisionnement ne perd pas son intégrité.

<< En cas d'urgence, la priorité du consommateur est de subvenir aux besoins de sa famille, d'où la nécessité de s'approvisionner en produits essentiels, principalement des produits alimentaires, pour se protéger de toute pénurie, empêchant une éventuelle quarantaine, qu'elle soit locale, étatique ou fédérale. C'est la réalité que nous vivons et Diaz Foods se prépare depuis trois mois ", lit le communiqué sur son site Internet, montrant que son engagement envers la société latino-américaine est inébranlable.

En outre, la société latino-américaine a déclaré qu’elle continuerait de reconstituer ses stocks aux États-Unis avec autant de responsabilités que possible.

