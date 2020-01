Diego Schwartzman a battu Dusan Lajovic et affrontera Novak Djokovic en huitièmes de finale de l’Open d’Australie

Le programme en piste Rod Laver Arena il sera attrayant pour vendredi le cinquième jour de Open d’Australie pour le début de la troisième tourcomme ils arriveront Ashleigh Barty, Serena Williams, Novak Djokovic, Naomi Osaka et Roger Federer.

La séance de nuit aura le duel entre le défenseur du titre Osaka et le plus jeune joueur de la boîte, Coco gauff, qui a éliminé le légendaire Venus Williams Au premier tour. En outre, Federer sera mesuré avec l’Australien John millman, qui l’avait éliminé dans le 8es de finale de l’US Open en 2018.

Pour sa part, Federico Delbonis ne pouvait pas se plier au pouvoir des Espagnols Raphael Nadalqui l’a vaincu par 3 à 0 dans un match correspondant au deuxième tour. Le Majorquin a gagné par 6-3, 7-6 et 6-1 lors d’une réunion qui a duré deux heures et 32 ​​minutes. Ainsi, le numéro un mondial affrontera son compatriote Pablo Carreño

Il ne restait plus que deux Argentins dans la troisième phase du premier Grand Chelem: Diego Schwartzman qui se mesurait devant le Serbe Dusan Lajovic et Guido Pella, qui tombera sur l’italien Fabio Fognini pas avant 2 h le vendredi, également par ESPN.

Le Peque a progressé jusqu’aux huitièmes en battant catégoriquement le Serbe 6-2, 6-3 et 7-6 (9-7). Schwartzman, situé à la 14e place du classement mondial ATP et qui n’a encore renoncé à aucun set du concours, a eu besoin de 2 heures et 15 minutes de confrontation pour éliminer Lajovic, situé à la 27e place du classement œcuménique.

Le joueur de tennis de Buenos Aires était très solide et a clairement dépassé Lajovic, qui ne lui a offert de résistance que dans la troisième manche, pour s’installer pour la première fois de sa carrière en huitièmes de finale de l’Open d’Australie, exemple dans lequel il sera mesuré avec Novak Djokovic, numéro 2 mondial qui a battu le japonais Yoshihito Nishioka 6-3, 6-3 et 6-2.

Plus tard, l’autre Argentin encore en lice, le Bahíense Guido Pella (25 ans), affrontera l’Italien Fabio Fognini (12 ans).

En outre, l’Australian Nick Kyrgios il n’a eu aucun mal à faire le tour en éliminant les Français Gilles Simon pour 6-2, 6-4, 4-6, 7-5. À un autre passage, le Russe Daniil Medvedev, finaliste du passé US Open et quatrième joueur mondial, a prévalu contre l’Espagnol Pedro Martinez (168º), pour 7-5, 6-1, 6-3; tandis que l’Autrichien Dominic Thiem, cinquième tête de série, a subi pour battre l’Australien Alex Bolt, 6-2, 5-7, 6-7 (5/7), 6-1, 6-2.