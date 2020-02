“Dieu merci pour son miracle”: Memo del Bosque a célébré son anniversaire après son nouveau combat contre le cancer

Le producteur Mémo de la forêt Il a célébré son anniversaire ce samedi et a remercié Dieu de lui avoir permis d’atteindre la date après une nouvelle bataille contre le cancer Il a accouché il y a quelques mois.

Del Bosque a partagé sur son compte Instagram, le samedi 15 février dans l’après-midi, une photo dans laquelle il posait avec un gâteau décoré de motifs des Cowboys de Dallas, équipe de football.

“Merci à toutes les personnes qui ont rendu possible grâce à vos prières qu’aujourd’hui connaît une autre année de vie, A Dieu pour son miracle et donnez-moi une autre chance. À mes enfants, Vica, mes amis et toute ma famille », a écrit Memo pour accompagner sa publication. qui a déjà reçu plus de 9 000 likes et plus de 600 commentaires.

Plusieurs personnages du monde du divertissement au Mexique ont réagi à la publication de Del Bosque, parmi lesquels Paul Stanley, Inés Gómez Mont, Andrea Legarreta et Erik Rubín, qui ont adressé leurs meilleurs voeux au producteur.

L’année dernière, Del Bosque a de nouveau mené une bataille contre le cancer, pour laquelle il a dû passer plus de 30 jours à l’hôpital.

Tout en recevant des chimiothérapies, Del Bosque a traversé une situation de santé critique lorsqu’une bactérie s’est glissée dans son cathéter et a même révélé dans une interview avec Jorge “El Burro” Van Rankin qu’il “est parti” trois fois.

«Il y a eu trois fois quand je suis partie, la première je me souviens que je leur ai dit que je me sentais mal et que je suis apparemment partie 10 minutes sans connaissance; La deuxième fois, je ne me souviens pas de mon départ. Une troisième (fois) déjà en thérapie intensive, Vica a été sorti de la pièce et a dit: “Alors commencez à prier, voyez comment la nuit se passe ou si ça arrive”. Voilà à quel point tout était critique », a-t-il expliqué.

Après les jours compliqués qu’il a passés, Del Bosque a exprimé son bonheur en échappant à la maladie.

«Je suis content de cette nouvelle qui vient de m’être donnée, que je suis complètement« propre ». Nous devrons suivre un processus de prise en charge de moi-même, tous les six mois, je reçois une série de vitamines et de vaccins, mais c’est la première fois en trois ans qu’ils me disent: “Tu n’as rien”»Il a détaillé.

Del Bosque a partagé dans la même interview un message pour les personnes qui vivent une situation similaire à celle à laquelle il a été confronté: «Tout ce que je peux dire, c’est Priez, ayez Dieu avec vous. Cela vous renforce, vous donne de l’espoir, Cela vous motive et vous dissipe les craintes. »

Le producteur avait déjà montré des signes de son rétablissement au début du mois de février lorsqu’il avait organisé une réunion avec des amis des médias de divertissement pour profiter du Super Bowl.

Del Bosque a partagé quelques messages de la réunion sur son compte Instagram, tout comme sa femme Vica Andrade.

Alexis Ayala, Sergio Mayer, le producteur Juan Osorio et l’animateur Jorge «El Burro» Van Rankin étaient parmi les participants, ainsi que Jorge “El Coque” Muñiz, Vielka Valenzuela, Gerardo Quiroz, Carina Ricco, Germán et Freddy Ortega “Los Mascabrothers”, le designer Gustavo Matta et Nicandro Díaz.

Monica Noguera, l’ex-femme de Del Bosque, était également présente à la réunion et, à travers ses publications sur Instagram, a précisé qu’il n’y avait pas de problème avec le producteur ou Vica Andrade, car il y a des années, il était dit que parmi les trois il y avait un triangle amoureux qui a provoqué l’effondrement de Noguera et Del Bosque.

Noguera a réitéré que Vica n’avait rien à voir avec sa rupture et en fait, en novembre dernier, il a adressé au couple ses meilleurs vœux au milieu de la nouvelle lutte contre le cancer que Memo menait.