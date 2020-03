Dimanche favorise l’artiste que nous avons tous à l’intérieur | Culture et divertissement

En plus de la musique ou du cinéma, le dimanche peut servir à faire ressortir le côté artistique que nous portons à l’intérieur. Il est temps de participer à l’une des nombreuses initiatives proposées ces jours-ci en ligne.

– Edurne, Coque Malla ou Los Secretos, la musique ne s’arrête pas

Le festival YoMeQuedoEnCasa se poursuit dimanche avec une grande activité via le “streaming” sur le compte Instagram de chaque artiste, avec des concerts comme ceux d’Edurne (19h30), La Pegatina (20h00), Coque Malla (20h30), Rulo, par Rulo y la Contrabanda (21h00), Ariel Rot (21h30) et Los Secretos (22h30).

Il y aura plus de musique lors d’événements similaires comme “Cuarentena Fest” (https://cuarentenafest.tumblr.com/), qui présente aujourd’hui des artistes comme Papá Topo (19h00) et Pavvla (21h00).

– Cent films gratuits sur Rakuten TV

La plate-forme espagnole Rakuten TV collabore avec le confinement à domicile en ajoutant une centaine de films au contenu gratuit de sa section GRATUITE, y compris une fête pour les “culés”: la série officielle du Barça “Matchday: Inside FC Barcelona” et le documentaire “Inside Kilian Jornet and MessiCirque “, le film qui mélange la magie du Cirque du Soleil avec le meilleur footballeur du monde, Leo Messi parmi eux.

– Osez-vous donner libre cours à votre côté artistique?

Le compte Instagram @artistaencuarentena regroupe une communauté d’artistes en quarantaine qui invitent tous ceux qui souhaitent participer à collaborer pour faire sourire ceux qui en ont le plus besoin. Et comme? Remplir les réseaux d’art, de musique, de poésie ou de danse.

Vous pouvez envoyer des œuvres originales, que ce soit une photo ou une histoire de moins de 15 secondes ou des vidéos de 1 à 15 minutes contenant des messages d’encouragement créatifs. Les exigences: qualité, bonnes vibrations et optimisme. Les catégories: musique, poésie, peinture, danse, magie, capacités curieuses … Il suffit de laisser libre cours à votre imagination.

– Mini concert Ainhoa ​​Arteta

Le Royal Theatre a organisé pour ce week-end des “mini-concerts” d’une demi-heure en direct sur Instagram (https://www.instagram.com/teatro_real/).

Ruth Iniesta (@ruth_iniesta), Luis Cansino (@luiscansinobaritono), Michael Fabiano (@tenorfabiano), Ainhoa ​​Arteta (@ainhoarteta), Manel Esteve (@manelestevemadrid), Borja Quiza ( @borjaquiza) et Juan Francisco Gatell (@juanfranciscogatell)

– Exercice devant le téléviseur

Tous les experts recommandent de ne pas abandonner l’exercice même si nous sommes à la maison, et TVE l’a pris au sérieux.

D’une part, il a récupéré l’espace mythique “Tuning” qu’Eva Nasarre conduisait dans les années 80 et qui rendait les radiateurs et l’aérobic à la mode. Il peut être consulté sur son site Web d’archives: https://www.rtve.es/television/archivo/

Et pour compléter, à partir du lundi matin “Déménager à la maison” commence, un espace dirigé par le professeur de fitness OT Cesc Escolà qui, à partir de son domicile et avec des objets du quotidien, enseignera des “exercices simples et différenciés selon l’âge” . Il sera diffusé tous les matins de 9h00 à 9h30.