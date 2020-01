“Diosdado Cabello est celui qui ordonne directement que les députés ou les journalistes ne soient pas autorisés à entrer”

Ni le commandant général de la garde ni le ministre de la défense ne font partie des militaires stationnés au siège de l’Assemblée nationale. “Les commandes sont directement transmises par Diosdado Cabello. Les autres ne comptent pas», Il avoue Infobae un officier qui dirigeait le détachement 432 (D-432) de la garde nationale bolivarienne (GNB), chargé de la garde du palais législatif fédéral, situé au centre-ville de Caracas.

À la suite de ce qui s’est passé au Palais législatif fédéral, le 5 janvier, alors qu’il était prévu de nommer le nouveau conseil d’administration de l’Assemblée nationale, l’officier a expliqué que «Les commandes sont données par Diosdado Cabello RondónDans certains cas très délicats, comme cela s’est produit le 5 janvier, il le fait directement. Il dit qui entre et qui ne rentre pas. Je vous assure que cette liste avec les noms des députés qui pouvaient entrer a été fournie directement par lui, de sorte qu’il n’y a aucun doute“

Il a expliqué que “les deux personnes dont les ordres sont reçus, comme s’il s’agissait de Diosdado, sont de Pedro Carreño et Fidel Vásquez, secrétaire de l’Assemblée nationale constituante ».

Je demande si les commandants des composants, comme le cas actuel du général de division (GNB) Fabio Zavarce Pabón, ne devraient pas être ceux qui donnent les ordres par le biais de leurs commandes habituelles. “Il devrait en être ainsi, mais l’Assemblée a toujours été un quota de pouvoir de Diosdado, même lorsque Delcy Eloína Rodríguez a été nommé président de l’Assemblée constituante, il a cédé ce pouvoir“

J’insiste pour clarifier le fonctionnement de cette prise de décision, dans des cas spécifiques comme l’élection du conseil d’administration. “Regardez, le seul ordre qui est rempli est celui de Diosdado. Oubliez que Padrino López ou Zavarce Pabón y donnent un ordre au-dessus de lui; ce ne sont que des spectateurs et même des subordonnés aux ordres qu’il donne. Nous ne sommes pas autorisés à discuter. Les hommes qui arrivent à ce détachement font rapport à Diosdado ou sont changés“

«Vous avez mentionné le cas du colonel Armes de Bladimir Lugo; Pensez-vous qu’il a fait ça contre Julio Borges par choix? Bien sûr que non, il l’a fait parce que Diosdado l’a commandé. »

Je l’interroge en essayant de déterminer s’il ne craint pas les conséquences de l’exécution d’ordres arbitraires comme celles d’attaquer un parlementaire. “Bien sûr, certains résistent, mais tout le monde sait que le pouvoir de Diosdado garantit les charges, les promotions et la protection. Peu importe ce que vous faites, car il gère pour que cela n’ait aucune conséquence. Avec lui, on va plus en sécurité qu’avec le ministre ou le commandant stratégique. De cette façon, cela peut aussi faire mal. “

«Regardez ce qui est arrivé aux garçons de sa sécurité personnelle emprisonnés pour l’incident lorsqu’ils ont intercepté la caravane présidentielle de Nicolás Maduro. Ne parlent pas”.

Qui est Malaguera Hernández?

Depuis mai 2019, le chef du D-432 est désormais lieutenant-colonel Leonardo Cesar Malaguera Hernández, qui aura 43 ans le 22 avril. Il est devenu inconditionnel de Diosdado Cabello Rondón, président de l’Assemblée constituante.

Il appartient à la Promotion II Bataille de Juncal, diplômé en 2002. Au départ, il était pilote d’avion. Cinq ans plus tard, en 2007, il était premier lieutenant et a été transféré à l’École de formation des officiers (Efofac) en tant qu’officier d’usine.

Il y a été directeur de ranch (salle à manger), sous la protection du général Julio Mora Sánchez. Ils l’ont envoyé à l’étranger pour suivre le cours de commandement des forces spéciales; En retour, il exécute certaines fonctions dans les groupes de commandes GNB et est ensuite transféré à Efofac.

Il reçoit une sanction disciplinaire pour un problème avec certains cadets et est donc envoyé au Service bolivarien de renseignement (Sebin), où il s’est avéré être un service efficace, donc à la fin de 2018, il continue à exercer des fonctions dans la caravane de sécurité personnelle de Diosdado Cabello.

Depuis son arrivée au poste à l’Assemblée nationale, Malaguera était chargé d’exécuter toutes les commandes qu’il reçoit pour attaquer la presse indépendante, objectif principal de Hair. Les médias de propagande du gouvernement en service ont une entrée ouverte.

En une semaine seulement à la tête du détachement, il avait déjà mis en scène deux incidents avec la presse libre, même pour la session ordinaire du 8 mai 2019.

15 mai Malaguera Hernández était personnellement responsable de la direction de l’action contre les journalistes, qui a menacé de les mettre en prison: il a ordonné qu’ils expulsent une avenue où circulaient des véhicules et des piétons, mais la presse n’a pas pu entrer.

C’est ainsi que les membres de la Garde nationale ont interdit aux médias nationaux et internationaux d’entrer au siège de l’Assemblée nationale les 7, 14, 21 et 28 mai et les 4, 11 et 18 juin, tous mardi. , lors des débats législatifs.

L’armée s’est consacrée à entourer les installations du Palais fédéral, interdisant l’entrée des journalistes qui insultent et harcèlent. Les officiers des Forces armées le font presque toujours accompagnés de civils ou d’appels collectifs.

Les 4 et 18 juin, un groupe de journalistes a poussé les barricades du GNB à entrer à l’Assemblée nationale, ce qui a été fait avec l’aide de députés de l’opposition.

Le niveau d’arbitraire est tel que Malaguera Hernández Il s’est approprié les clés de l’hémicycle parlementaire, ordonnant au personnel administratif de l’appeler afin de quitter ou d’entrer dans les bureaux, en violation flagrante du règlement régissant le Palais fédéral.

L’abus de l’officier a été tel que le 23 mai, le député María Beatriz Martínez Riera Il a envoyé une note à Malaguera Hernández, demandant l’entrée de journalistes couvrant la source parlementaire de l’Assemblée nationale. Il a précisé que les pouvoirs du GNB se limitent à la protection du périmètre extérieur des installations du Palais législatif fédéral, mais pas au contrôle d’accès des travailleurs et des citoyens qui y pénètrent, ce qui correspond à la sécurité intérieure de l’Assemblée nationale .