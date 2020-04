Curieux: Discrimination par COVID-19 contre la moindre pensée. Deux témoignages douloureux qui découvrent le mensonge de ce que beaucoup proclament. D’une part, ils sont appelés héros, d’autre part ils sont expulsés.

Le monde est bouleversé par la pandémie de coronavirus. L’un des nouveaux maux qu’elle entraîne est la discrimination par le coronavirus.

Des cas d’attaques ou de soupçons contre certains groupes ont déjà été vus et entendus. Que ce soit par nationalité, couleur de peau ou tout autre désir qui les rend suspects d’être infectés devant des yeux ignorants et suspects.

Et c’est le cas en Colombie.

Le témoignage de deux personnes qui sont censées être les anges gardiens entre le virus mortel et nous, les autres. Ils découvrent la vérité. D’une part, ils sont applaudis et complimentés … mais d’autre part, personne ne veut les avoir avec eux s’ils ne sont pas dans leur travail quotidien.

Ce n’est rien d’autre que sauver nos vies.

Il s’agit des médecins, dans ce cas, mais il peut être étendu à tout le personnel cible dans de nombreux pays en difficulté avec le coronavirus.

La première plainte est venue via Instagram de Barranquilla, en Colombie. Un médecin du nom de John De Armas a rapporté qu’il était sorti pour apporter des choses à un parent âgé de 70 ans et avait décidé de s’arrêter en route pour acheter un verre dans un supermarché Ara.

Mais, ils ne l’ont pas laissé passer avec les vêtements médicaux, ils l’ont forcé à retirer sa blouse médicale de peur de la contagion, car il est très exposé au virus. Bien qu’il ait expliqué qu’il n’était pas encore allé travailler, il n’y avait aucun moyen. Il a été victime de discrimination.

Discrimination des coronavirus contre les moindres pensées (VIDÉOS)

Les applaudissements aux True HEROES, ceux de White Cape, n’ont pas duré longtemps. 👩🏻‍🔬 👨🏻‍🔬 👩🏻‍⚕️ 👨🏻‍⚕️

Bien sûr, les réponses et commentaires contre le supermarché ont été immédiats:

“Les supermarchés ARA ne sont pas si H. P, que le médecin achète le rasoir, il n’a pas été possible de se raser en quelques jours pour se battre dans les hôpitaux. Lorsque le pillage arrive, ne vous demandez pas pourquoi. »

“Punition sociale pour @tiendasAra, n’achetons pas là-bas, jusqu’à ce qu’ils respectent ceux qui doivent notre vie et celle de notre famille!”

“Quelle honte de ne pas déconner”

“Des héros qu’ils sont passés aux méchants, combien d’ignorance par Dieu”

Cependant, d’autres commentaires ont souligné que le personnel blanc ne devrait pas porter ses vêtements de service dans les lieux publics.

“Le personnel de santé ne peut pas entrer et / ou quitter le complexe de l’hôpital en uniforme, tant pendant les heures de travail qu’en dehors de celui-ci, ainsi que c’est une obligation du personnel des services de santé. Cela dans d’autres pays, mais nous sommes bien en Colombie ».

“En tant que médecin, vous devez applaudir les mesures de prévention de l’ARA et ne pas vous plaindre, ce n’est pas de la discrimination qu’elle est appelée prévention”, à laquelle un autre répond dans la même veine: “Tout à fait vrai. C’est un travail commun. Nous devons tous contribuer. Si nous nous baignons et lavons des vêtements quand nous sortons pour acheter quelque chose et rentrons chez nous pour le bien de notre famille, je ne vois pas le problème de retirer l’uniforme, d’acheter ce dont vous avez besoin et de le remettre. »