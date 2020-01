Discuter et profiter du théâtre: les propositions qui cherchent à générer une expérience différente

Allez voir une pièce, puis allez dîner ou faites-le avant. Parler du vu, du vécu, de l’expérience pendant le développement de la fonction sont quelques-unes des actions quotidiennes inévitables pour les amateurs de pièces de théâtre qui sont même exécutées en mode automatique, par la coutume. Dans cette note, deux propositions pour aller au-delà et faire de la sortie une expérience différente et qui répond à toutes les attentes.

Journalistes Veronica Pagés et Leni Gonzalez, critiques de théâtre bien connus, ils ont pensé à un plan qui est devenu «un rituel complet: spectacle + dîner + causerie, parce que la fête est partagée». En tant que Mercedes Mendez et Jasmine Carbonell Ils proposent un atelier pour aiguiser l’œil du spectateur et parvenir à “développer une analyse approfondie et approfondie”. Sur quoi porte chaque idée?

Le Théâtre Gourmet rassemble art, dîner et débat

Telle est la proposition qui a armé les critiques des pièces de théâtre Veronica Pagés et Leni Gonzalez “Nous l’avons fait pour plusieurs raisons. D’abord et avant tout parce que nous l’aimons: nous sommes journalistes et critiques de théâtre, nous parcourons les théâtres depuis des années et nous nous amusons toujours à le faire”, ont déclaré les mentors de la proposition originale de Culture d’Infobae en faisant confiance: “Nous vivons dans la ville théâtrale la plus importante d’Amérique latine et avec le circuit éteint parmi les plus (mais les plus) nourris et les plus variés au monde cela, cependant, n’a pas de diffusion en fonction de ce poids, il suffit de voir l’espace qui est donné aux arts de la scène dans les médias ».

L’idée est née conçue pour les touristes désireux d’en savoir plus que les offres typiques proposées par la ville de Buenos Aires comme “danser le tango ou connaître le domaine Boca”, disent-ils. “Plus tard, nous l’avons vu aussi cela pourrait fonctionner pour les gens d’ici, comme une sortie rituelle complète: voir une pièce de théâtre, manger et discuter. “ L’œuvre à voir sera toujours celle qui “nous intéresse”, a ajouté Pagés, “mais pas parce qu’elles sont les plus médiatisées, mais celles à approcher car recommandées par un ami”.

Ce qui suit la pièce est une fonction de dîner, de collation ou de collation qui se fait dans le même théâtre “car il y a plusieurs salles qui offrent cette possibilité aimable”. «Et dans cet environnement, nous coordonnons une conférence pour parler du spectacle, des artistes, du lieu, de ce que nous préparons et de ce qui découle des questions des spectateurs. C’est une proposition pour les personnes intéressées par le théâtre, mais pas spécialisées », a déclaré González.

Les travaux qui ont cette proposition varient, ainsi que les espaces où les réunions ont lieu. Par exemple, ils ont réussi Amoureux, l’entreprise individuelle écrite par Santiago Loza et réalisé par Guillermo Cacace, avec ses débuts en tant qu’actrice du chanteur mexicain Juliette Venegas; Le fou et la chemisede Nelson Valente, un classique qui fête ses onze ans dans une enseigne pleine pièce, tous deux au Picadero; I, Incarnation d’Ezcurra, une entreprise individuelle avec Lorena Vega sur la femme controversée de Rosas. Et en février ce sera le tour de Rien d’amour ne me fait envie “ça revient toujours parce que c’est un travail merveilleux »(le dimanche au Picadero) et Quelque chose de Ricardo, entreprise individuelle de Osmar Nuñez, le samedi à La Carpintería.

Comment regarder le théâtre: de la théorie à la pratique

La proposition de Mercedes Mendez et de Jasmine Carbonell est de porter un toast des outils théoriques pour que le spectateur qui fréquente habituellement les théâtres puisse élaborer une analyse complète et approfondie de ce qu’il voit. «Nous cherchons à aborder une définition du théâtre, nous pensons ensemble certains éléments purement théâtraux pour pouvoir définir l’objet d’étude, en se concentrant sur les éléments que le travail théâtral afin de réaliser une analyse complète “, ont-ils déclaré Culture d’Infobae les journalistes et les critiques de théâtre enthousiastes.

À cette définition du travail, Méndez a ajouté: «Nous nous appuierons sur des exemples concrets. De plus, dans l’atelier, nous avons la visite de metteurs en scène, dramaturges, comédiens, scénographes, enlumineurs et costumes auxquels nous abordons des préoccupations liées au développement spécifique de leurs tâches dans le domaine du théâtre. “

Méndez a rédigé la proposition avec son ami et collègue Carbonell qu’il a rencontré dans un journal dans lequel il s’agissait de critiques de théâtre. «Nous avons rapidement constaté que nous avions un profil de vie similaire: avec des petites filles, des journalistes et des diplômés de la carrière artistique (elle à l’UBA et moi à l’UNA). Étant critiques, les gens, les amis, les connaissances nous demandaient ce qu’ils pouvaient aller voir au théâtre ou quoi faire après une pièce. C’est ainsi que des discussions amusantes et éternelles ont été faites sur la façon dont une performance était, sur la proposition d’un réalisateur ou sur des choses plus abstraites et profondes comme si ce que nous avions vu était de l’art ou non. Nous avons ensuite créé un atelier où nous pourrions poser ces questions sur la table, essayer de les analyser et partager ces préoccupations avec les artistes qui ont réalisé ces œuvres.“Il a dit.

Pendant trois ans, l’atelier s’est tenu à El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960) où chaque mois, ils analysent une pièce (ils sont généralement issus du circuit officiel et indépendant), les étudiants s’organisent pour aller le voir puis l’analyser en classe.

«Nous divisons tous les aspects de ce spectacle: nous pensons à la dramaturgie, à la scénographie, à la mise en scène, aux performances, à l’éclairage, aux costumes et à la façon dont tous ces éléments dialoguent entre eux. Toujours soutenir avec un cours théorique – Carbonell a ajouté – comme, par exemple, l’année dernière, nous avons analysé le travail Hameau qui a fait sa première à San Martin et nous avons donné une classe complète sur Shakespeare dans lequel nous analysons comment il a été interprété à travers l’histoire ». La fraise de ce dessert est que chaque mois, ils reçoivent des invités spéciaux.

Les critiques des pièces de théâtre coïncident avec le fait que l’essentiel de l’atelier est d’écouter la voix des étudiants. «Les gens viennent de tous les domaines: ingénieurs, médecins, comptables mais aussi acteurs et étudiants en théâtre; Et tout le monde aime aller au théâtre. Ce sont des spectateurs fidèles », a révélé Méndez et a ajouté:« Parfois, ils doutent de leurs opinions. Ils disent: “Il me semblait cela, mais je ne sais pas, car je ne comprends pas.” Et nous essayons de leur faire confiance en leur intuition car le théâtre passe souvent par le corps, l’humeur, les émotions. “

À cela, Carbonell a ajouté: «Ce que nous faisons entre tous et avec les artistes qui nous visitent est de les aider à élargir leur vision pour essayer de définir ce qu’une actrice ou un acteur fait qui me fait pleurer ou génère de l’apathie, ce qui m’excite à propos d’un texte, pourquoi un décor nous semble beau ou intéressant. Nous partons de cette idée, pour essayer d’élargir les connaissances sur le théâtre et que les analyses ne sont pas réduites à l’adjectif ».

Pendant les trois ans, ils ont visité l’atelier Claudio Tolcachir, Vivi Tellas, María Onetto, Paola Krum, Mauricio Kartun, Guillermo Cacace, Santiago Loza, Emilio García Webhi, Javier Daulte, Osmar Nuñez, Mauricio Dayub, Carlos Rottemberg, Marilú Marini, Diego Velázquez et Renata Schussheim, entre autres artistes.