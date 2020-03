Disney ferme des parcs en Floride, à Paris et en Californie, en raison du Coronavirus C’est la quatrième fois que le parc Disneyland en Californie ferme ses portes dans toute son histoire Les hôtels entourant les installations resteront ouverts jusqu’au lundi 16 pour permettre aux touristes de “modifier leurs plans de voyage”.

La société Disney a annoncé jeudi qu’elle fermerait complètement ses parcs à thème en Californie, en Floride et en France au cours du mois de mars en raison de l’inquiétude croissante suscitée par la pandémie de coronavirus.

“Avec une grande prudence et dans le meilleur intérêt de nos clients et employés, nous procédons à la fermeture de nos parcs à thème au Walt Disney World Resort en Floride et à Disneyland Paris Resort”, a déclaré la société dans un communiqué quelques heures après la fermeture de ses installations à Californie.

C’est la quatrième fois que le parc Disneyland en Californie ferme ses portes dans toute son histoire. Les précédentes occasions se sont produites lors des attentats du 11 septembre 2001 (2001), le matin de la mort de John F. Kennedy (1963) et du tremblement de terre de Northridge (1994), selon les médias locaux.

La décision a été bien reçue par les autorités de cet État, le plus peuplé des États-Unis, où son gouverneur, Gavin Newsom, a rencontré des dirigeants de Disney et d’autres sociétés pour discuter de la fermeture de ces installations privées qui accueillent chaque jour des milliers de personnes. visiteurs.

“Tard hier soir, la Californie a introduit une nouvelle politique sur les réunions de masse et a entamé des discussions approfondies avec Disney et d’autres sociétés sur la manière de s’y conformer”, a déclaré Newsom dans un communiqué.

“Dans le cadre de cette politique, Disney a pris la bonne décision”, at-il estimé, “dans l’intérêt de la santé publique, et a accepté de fermer ses parcs californiens. Attendez-vous à plus d’annonces comme celle-ci sous peu. “

Alors que les parcs fermeront le 14, les hôtels entourant les installations resteront ouverts jusqu’au lundi 16 pour permettre aux touristes de “modifier leurs plans de voyage”, tandis que Disney restituera l’argent pour les réservations concernées.

“Bien qu’aucun cas de COVID-19 n’ait été signalé au Disneyland Resort, après avoir soigneusement examiné les directives du décret du gouverneur de Californie et dans le meilleur intérêt de nos clients et employés, nous procédons à la fermeture de Disneyland Park et Disney California Adventure », a indiqué la société dans un communiqué.

D’un autre côté, les parcs à thème Universal Studios Hollywood et Universal Orlando fermeront également leurs portes par mesure de précaution contre la propagation croissante des coronavirus dans le pays.

«Par mesure de précaution et pour contribuer aux efforts de prévention de notre pays, Universal Orlando Resort fermera temporairement ses parcs à thème. La fermeture est effective à la fermeture des bureaux le dimanche 15 mars. Nous prévoyons qu’il restera fermé jusqu’à fin mars, mais nous continuerons d’évaluer la situation », a indiqué la société.

À propos de Mundo Hispanico.com – site de nouvelles et d’informations en espagnol.

MundoHispánico est la première entreprise de médias numériques de langue espagnole aux États-Unis qui opère de manière indépendante.

Depuis sa création à Atlanta, en Géorgie. En 1979, MundoHispanico.com, détenue par Mundo Hispano Digital Network, a connu une croissance rapide. Il est devenu l’hebdomadaire espagnol le plus lu du sud-est du pays; et sur l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations en espagnol aux États-Unis.

En plus de devenir un leader dans les dernières nouvelles pour le public hispanophone aux États-Unis; MundoHispanico.com dispose de plusieurs plateformes optimisées pour le marketing, telles que Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latina et Mundo Fan, qui fournissent à notre public du contenu exclusif et pertinent sur ces sujets qui les passionnent.

MundoHispánico compte 8 millions d’abonnés sur Facebook qui interagissent avec toutes ses plateformes, avec des informations de dernière heure et une couverture vidéo en direct des principaux événements d’importance nationale. Retrouvez-nous sur Instagram, Youtube et Twitter.