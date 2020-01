Disney ferme son parc à Shanghai pour une épidémie de coronavirus

Par Sophie Yu et Tony Munroe

BEIJING, 24 janvier (.) – Le Shanghai Disney Resort, propriété de Walt Disney, restera fermé jusqu’à nouvel ordre pour aider la Chine à stopper la propagation du coronavirus, ce qui entraînera la perte de revenus de la saison pour l’opérateur du parc à thème. vacances à la campagne.

La Chine célèbre les sept jours de vacances connus sous le nom de nouvel an lunaire, au cours desquels le parc Disney de Shanghai est généralement plein de touristes. L’année dernière, Shanghai Disney a dû cesser de vendre des billets aux visiteurs car le parc avait atteint sa capacité maximale.

“En réponse aux mesures de prévention et de contrôle du déclenchement de la maladie, afin d’assurer la santé et la sécurité de nos utilisateurs et de notre personnel, Shanghai Disney Resort fermera temporairement Shanghai Disneyland et Disneytown … à partir du 25 Janvier “, a fait savoir la société sur son site Internet.

“Nous garderons un suivi attentif de la situation et … nous annoncerons la date de réouverture une fois confirmée”.

Wuhan, une ville de 11 millions d’habitants, ainsi que Huanggang voisine, environ 7 millions, sont en quarantaine, avec des restrictions ailleurs. Une nouvelle épidémie de coronavirus qui a éclaté à la fin de l’année dernière à Wuhan, dans le centre de la Chine, a tué 25 personnes et infecté plus de 800.

De nombreuses entreprises, y compris des entreprises, des compagnies aériennes, des agences de voyages et des hôteliers, sont en état d’alerte, car les autorités sanitaires craignent que le taux d’infection s’accélère pendant le nouvel an lunaire, lorsque des centaines de millions de citoyens chinois se déplacent à l’intérieur et hors du pays.

L’épidémie a déjà provoqué sept films chinois qui allaient sortir pendant les vacances de reporter leur projection, renonçant à ce qui est généralement la meilleure semaine de l’année au box-office chinois.

Disney a déclaré qu’il rendrait les billets Shanghai Disneyland, à plus de 800 kilomètres de Wuhan sur la côte est de la Chine, ainsi que d’autres services du parc, et qu’il ferait de même avec les réservations d’hôtel.

On ne sait pas exactement quel sera l’impact financier sur le premier parc à thème de la société américaine en Chine continentale, qui a ouvert mi-2016 avec son plus gros investissement à l’étranger, 5,5 milliards de dollars. La société n’a pas pu être contactée pour commenter.

(1 dollar = 6,9040 yuan chinois)

(Écrit par Miyoung Kim. Édité en espagnol par Marion Giraldo et Darío Fernández)