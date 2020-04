Disney laisse 43 mille employés sans salaire, l’entreprise ne sait pas quand elle pourra reprendre ses activités

Disney world Orlando, en Floride, cessera de payer quelque 43 000 travailleurs syndiqués à partir du 19 avril en raison de la crise des coronavirus, bien qu’elle maintienne sa santé et ses autres avantages pendant un an, selon un accord conclu avec le syndicat qui les représente.

Des accords similaires ont été annoncés ces derniers jours avec d’autres groupes de Disney world, qui, avant la fermeture de ses parcs, lieux de divertissement et hôtels à la mi-mars en raison de la crise sanitaire, employait 77 000 personnes.

Jusqu’à présent, ils reçoivent leur salaire, mais ils cesseront de le recevoir le 19 avril, car l’entreprise ne sait pas quand elle pourra reprendre ses activités.

Selon le journal Orlando Sentinel, les 43 000 personnes représentées par le STCU sont le plus grand groupe de travailleurs placés en suspension temporaire dans tout le centre de la Floride.

Le STCU (Service Trades Council Union) a rapporté samedi sur Facebook l’accord conclu avec la société pour continuer à fournir des prestations de santé gratuites pendant un an à ceux qui ont été suspendus et à payer pour un programme appelé Disney Aspire, qui leur offre une éducation gratuite.

Seuls environ 200 travailleurs membres du STCU qui exercent des fonctions jugées essentielles conserveront leur emploi, comme le rapporte le STCU, une coalition de six organisations syndicales.

Selon le journal, Disney Il a annoncé qu’il allait appliquer la suspension temporaire aux cadres, aux employés et aux employés horaires non syndiqués dont les postes ne sont pas essentiels.

Universal et SeaWorld ont également annoncé des mesures similaires

Le 12 mars, la société Disney a annoncé qu’il allait fermer complètement ses parcs à thème en Californie, en Floride et en France en mars à la suite des inquiétudes croissantes concernant la pandémie de coronavirus.

“Avec une grande prudence et dans le meilleur intérêt de nos clients et employés, nous procédons à la fermeture de nos parcs à thème au Walt Disney World Resort en Floride et à Disneyland Paris Resort”, a indiqué la société dans un communiqué.

EFE

