Disneyland ferme en Californie comme mesure contre le coronavirus | La société

Disney fermera complètement ses parcs à thème en Californie (Disneyland) et Disney California Adventure – au cours du mois de mars en raison du coronavirus, après que les autorités ont recommandé d’éviter les concentrations de plus de 250 personnes, ce qui affectera plus de lieux.

C’est la quatrième fois que le parc Disneyland en Californie ferme ses portes dans toute son histoire. Les précédentes occasions se sont produites lors des attentats du 11 septembre 2001 (2001), le matin de la mort de John F. Kennedy (1963) et du tremblement de terre de Northridge (1994), selon les médias locaux.