Dites à vos enfants avec humour et sans détails comment ils sont venus au monde | Culture et divertissement

“Avec soin et sans aller plus loin”, l’illustratrice et écrivaine suédoise Anna Fiske nous dit “Comment fais-tu un bébé?”, Cette question qui donne son nom à un livre dans lequel chaque partie du corps est appelée par son nom et dans le qu’il est très clair pour nous que les garçons et les filles ne sont pas amenés par une cigogne de Paris.

De nos jours, la maison est devenue un lieu de travail, une salle de sport, un parc et un restaurant préférés, mais surtout pour ceux qui sont parents, dans une école ou une garderie. Par conséquent, parce que l’éducation ne peut pas être arrêtée, dans “Comment faire un bébé” (Impedimenta), vous trouverez un allié pour faire face au problème de la procréation, mais sans tabous, avec sagesse et humour.