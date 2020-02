Dix médailles pour l’Espagne dans la Coupe du monde paralympique de cyclisme sur piste | Sports pratiques

La Équipe cycliste paralympique espagnole conclu le Monde du cyclisme sur piste disputé à Milton (Canada) avec un bilan de dix médailles et avec l’importance de Ricardo Ten, Alfonso Cabello et Maurice Eckhard, proclamé champion du monde six mois seulement après Jeux de Tokyo.

Le valencien Ricardo TenDepuis qu’il a quitté la piscine après vingt-deux ans en tant que nageur en 2017, il n’a accumulé que des victoires et des records et est déjà devenu l’un des meilleurs cyclistes du monde.

À Milton, Ricardo Ten a réussi quatre médailles dans la catégorie C1. Deux d’entre eux étaient d’or dans les tests Scratch et Omnium, un autre d’argent dans Persecution et un bronze au Kilomètre contre la montre.

Le triomphe dans Omnium a été particulièrement important, car cette modalité comprend quatre tests (poursuite, kilomètre, scratch et 200 mètres), dans lesquels le Valencien était le meilleur de tous les participants avec 158 points.

Surprise sur la piste

Un autre Valencien, Maurice Eckhard, a donné la surprise dans la catégorie C2 et a été proclamé champion du monde de Scratch devant les favoris, le Français Alexandre Leaute et le Canadien Tristen Chernove.

Le Valencien, qui a tenté plusieurs attaques à distance, a finalement réussi à libérer ses rivaux pour entrer avec un avantage de but minimal devant le Canadien Tristan Chernove et le Français Alexandre Leaute.

La Cordoue Alfonso Cabello, en catégorie C5, il a de nouveau régné dans le contre-la-montre du kilomètre contre lequel il domine depuis sa victoire en 2014 dans la ville mexicaine d’Aguascalientes.

A Milton, avec un temps de 1h03.180, Cabello a ajouté son sixième titre mondial à 26 ans après avoir battu l’Américain Christopher Murphy en deux secondes.

Quatre bronzes

Eduardo Santas Il ne revient pas non plus vide en Espagne. Il est monté quatre fois sur le dernier podium du podium pour accrocher la médaille de bronze au Kilomètre Contre-la-montre, en Persécution, en Scratch et en Omnium, le tout dans la catégorie C3. Au total, Saragosse a quatorze présélections en sept Coupes du monde.

Avec ces résultats, l’équipe nationale a dépassé l’objectif fixé pour améliorer les six médailles obtenues en Coupe du monde d’Apeldoorn (Hollande) en 2019.

Après cette Coupe du Monde, tous les efforts de l’équipe espagnole vont au Championnat du Monde de Cyclisme sur Route, à Ostende (Belgique), du 4 au 7 juin, et au Jeux paralympiques de Tokyo, du 25 août au 6 septembre.

practicodeporte@efe.com