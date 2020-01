Dix morts, des tirs et des véhicules calcinés: le bilan de l’affrontement entre le CJNG et la nouvelle famille Michoacan à Zirándaro

Il y a 48 heures, les résidents du Communauté de San Rafael dans Zirándaro, Guerrero, a rapporté sur les réseaux sociaux qu’un groupe armé du Famille Michoacan il a encerclé la région et attaqué la population.

À la recherche de corps et de signes des attaques, ce jeudi, des éléments de la garde nationale, de la police d’État et du parquet de Guerrero ont visité la municipalité de Zirándaro. Ils y ont trouvé des bouchons giflés, des camionnettes avec les logos du cartel de la nouvelle génération de Jalisco, ainsi que des véhicules calcinés dans les zones rurales près de la communauté de San Rafael.

De plus, les forces de sécurité ont trouvé des routes bloquées avec des billes et des branches.

À 18 h 10, des représentants de l’État ont signalé le corps décapité d’un homme identifié comme Gilberto Ríos Contrerasfrère de Gerzaín Ríos, commissaire de San Rafael et chef du groupe d’habitants qui a pris les armes en novembre pour éviter les abus commis par des groupes criminels lors de leurs incursions.

Le parquet procède déjà à une enquête pour savoir si le mobile du meurtre du frère de Gerzaín est lié au rôle du commissaire dans le groupe armé qu’il a créé il y a deux mois pour combattre la famille Michoacan.

Parallèlement, dans les actions de sécurité mises en œuvre, 42 personnes de la région ont été gardées lors de leur transfert au siège municipal.

San Rafael est devenu l’une des communautés les plus touchées par les organisations criminelles. Il est situé à une heure et demie du siège municipal de Zirándaro, à côté de Michoacán. Cette zone est contestée par les cartels unis de la Nueva Familia Michoacana et le groupe criminel Jalisco Nueva Generación.

La balance rouge des attentats de Zirándaro

Au cours des dernières 48 heures, Dix personnes de la communauté de San Rafael à Zirándaro, Guerrero, ont été tuées par balle par des membres du crime organisé, a déclaré le maire de la région, Gregorio Portillo Mendoza, à Reforma.

Jeudi dernier, trois morts ont été retrouvés, dont un décapité.

Le secrétaire d’État à la Sécurité publique, David Portillo Menchaca, a expliqué que les habitants de San Rafael avaient quitté la ville quand ils avaient appris que des membres du CJNG entreraient sur place. “Ils ont attrapé leurs sacs et sont partis”, a-t-il dit.

Quelques jours auparavant, une confrontation avec des balles avait été signalée entre deux groupes criminels de la communauté de La Piedra. Selon Portillo Menchaca, des éléments de la police ont localisé des voitures calcinées, des casquettes, des percussions arrosées au sol et des traces de sang, en plus d’un message attribué au cartel de nouvelle génération de Jalisco.

À la mi-novembre, certaines familles de Zirándaro se sont déplacées vers le cours supérieur après avoir reçu des menaces de mort et des tirs constants de groupes armés.

À la suite de la mobilisation de ces personnes, il a été signalé que des agents de la garde nationale, de l’armée et de la police d’État ont mené des opérations dans la région et installé des scellés; cependant, les habitants ont nié les actions.

La région partagée par les États de Guerrero, Michoacán et l’État de Mexico, qui est devenu un domaine largement combattu par le trafic de drogue et les groupes du crime organisé, en raison de sa topographie compliquée, qui facilite la culture de drogues telles que le pavot et la marijuana, ainsi que l’installation de narcolaboratoires et de cachettes.