Dix syndicalistes et trois hommes d’affaires sont en quarantaine pour avoir eu des contacts avec le chef de l’UOM qui a un coronavirus.

Au moins dix dirigeants métallurgiques et trois hommes d’affaires de l’activité ont été mis en quarantaine après qu’il a été confirmé hier soir que Abel Furlán, secrétaire de l’Organisation de l’UOM, est atteint de coronavirus.

La décision de ces treize personnes de commencer la quarantaine était due, comme prévu Infobae, à laquelle le secrétariat national de l’UOM s’est réuni la semaine dernière et Furlán y était présent, alors qu’il y avait également une réunion du chef métallurgiste, Antonio Caló, et d’autres dirigeants avec trois hommes d’affaires du secteur, au siège du syndicat: le 1er vice-président de l’Association des industriels métallurgiques de la République argentine (ADIMRA), Gerardo Venutolo; le président de l’Association des usines de terminaux électroniques argentins (AFARTE), Federico Hellemeyer, et le président de la Chambre argentine des petites et moyennes industries métallurgiques (CAMIMA), José Luis Ammaturo.

Donc, tous ceux qui ont été en contact direct avec Furlán ces dernières semaines ou même avec les dirigeants qui ont été avec ce syndicaliste ils sont entrés en quarantaine préventive depuis hier soir et ils ont été écouvillonnés pour savoir s’ils étaient infectés par un coronavirus.

Caló était également le mardi 7 à la Casa Rosada, dans le cadre d’une délégation de la CGT qui a tenu une réunion avec les directeurs de l’UIA et de la Chambre de commerce et avec des responsables tels que le chef de cabinet, Santiago Cafiero; le ministre du Travail, Claudio Moroni; le ministre du Développement productif, Matías Kulfas, et le secrétaire aux Affaires stratégiques, Gustavo Béliz, entre autres, pour lesquels on craignait que le chef de l’UOM ait été infecté par un coronavirus.

Cependant, les fonctionnaires ne mettent pas en quarantaine. Affirmation des porte-parole du chef de cabinet Infobae que lors de cette réunion tenue à la résidence du gouvernement “il n’y avait aucun contact depuis l’arrivée des invités par une porte et après 10 minutes les ministres sont entrés, et pendant la réunion ils étaient littéralement en désaccord et avec de l’alcool de gel de Military Fabrications “.

Préoccupée par les contacts que Furlán, chef de la section de l’UOM Campana, avait également atteint Zárate, où vit le chef métallurgiste, car assisté à plusieurs réunions du Conseil économique et social de cette ville du nord de Buenos Aires avec le maire, Osvaldo Caffaro, et d’autres autorités du gouvernement local et des chambres d’affaires de la région.

Furlán est devenu le premier dirigeant syndical avec le coronavirus. Ce mardi après-midi, après que le test sur écouvillon ait été positif, il s’est rendu à la clinique de la Guilde de la ville de Campana et l’ensemble du secrétariat national de l’UOM est entré en quarantaine.

La nouvelle est sortie officieusement et a été confirmée par le chef de l’UOM de Cordoue, Rubén Urbano: «Nous voulions confirmer un cas de coronavirus chez un dirigeant syndical au niveau national. dit-il. Il s’agit du secrétaire général de la section Campana de l’UOM, Abel Furlán. Le compagnon est isolé et en thérapie à la suite de tests positifs pour Covid-19. »

Le secrétaire d’organisation de l’UOM a déclaré à ses proches qu’il n’avait effectué aucun voyage récent et qu’il ne ressentait aucun symptôme, mais que l’analyse avait été effectuée “préventivement” car il avait eu une activité intense et était un patient à risque: Il avait des problèmes cardiaques et a sept stents.

Furlán, qui a 59 ans, a travaillé dans l’entreprise Siderca et a ensuite été élu délégué et a commencé une carrière syndicale à l’UOM dans les années 1990, ce qui l’a amené à diriger la section syndicale Zárate-Campana. Sur le plan politique, il a été président de la PJ de Zárate, conseiller et président du Conseil délibératif de Zárate entre 2003 et 2007. En 2015, il a été élu député national de la province de Buenos Aires du Front pour la victoire.