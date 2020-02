Djokovic met sa couronne en Australie en jeu contre Thiem

Novak Djokovic, qui défend le titre à l’Open d’Australie, est solide comme un roc depuis le début du tournoi, et défendra sa couronne dimanche en finale, d’une compétition qu’il a remportée sept fois, contre l’un des leaders de la nouvelle génération de tennis, Dominic Thiem.

Le Serbe sera très motivé, puisque le titre l’aiderait à retrouver la place de numéro un mondial qu’il a donnée à Rafael Nadal à la fin de la saison dernière.

Un dix-septième trophée du Grand Chelem amènerait également Roger Federer (20) et Nadal (19) dans la course au record des grands titres de tournoi détenus par les trois hommes.

“Je suis heureux de la façon dont je joue”, a déclaré Djokovic après la victoire de trois sets de jeudi contre Federer en demi-finale.

“Je n’ai perdu qu’un set jusqu’à la finale (contre l’Allemand Jan-Lennard Struff au premier tour). J’ai deux jours de congé jusqu’à la finale, ce qui est très bien car cela me donne plus de temps pour récupérer de l’énergie”, a-t-il déclaré. Le serbe

Cette pause sera très précieuse contre Thiem, qui n’aura un jour de repos qu’après avoir éliminé vendredi en demi-finale l’Allemand Alexander Zverev.

– L’Autrichien, plus fatigué –

De plus, l’Autrichien a joué mercredi plus de quatre heures contre Nadal, avec trois sets gagnés au tie-break, tandis que vendredi il a rejoué et remporté, deux matchs décisifs contre Zverev pour l’emporter en 3 heures et 42 minutes.

Au total, Thiem a passé 18 heures et 15 minutes à se battre sur la piste, quand Djokovic a fait les six rounds en 12 heures et 29 minutes, soit presque six de moins.

De plus, Djokovic se verra remettre son record de sept titres en Australie, que Thiem aura probablement en tête.

“J’ai disputé deux finales à Roland-Garros contre Rafa qui est le roi de Paris et qui a remporté contre moi ses onzième et douzième titres. Et là, je vais disputer la finale contre le roi d’Australie, Novak, qui a gagné sept fois à Melbourne “, a déclaré Thiem.

Le Serbe est également en mesure de devenir le troisième joueur de l’histoire à remporter huit fois le même tournoi du Grand Chelem (il a gagné à Melbourne en 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 et 2019), après Nadal en Roland-Garros (12) et Federer à Wimbledon (8).

Mais Djokovic se méfie en grande partie de son futur rival, qui est déjà sûr d’occuper la quatrième position du classement mondial lundi et qu’il pourrait même déplacer Federer du troisième, son meilleur classement, s’il remporte le titre.

“Dominic a gagné lors de notre dernier match, un duel serré à Londres”, a rappelé Djokovic en référence au match de phase de groupes de fin d’année, remporté par l’Autrichien 6-7 (5/7), 6-3 , 7-6 (7/5). Mais c’était la fin de la saison, en salle et le meilleur des trois sets. Le dimanche sera le début de la saison, à l’extérieur (si le temps le permet) et le meilleur des cinq manches.

Djokovic insiste sur les éloges de l’Autrichien. “Il a joué un match extraordinaire contre Rafa (en quart de finale). Il est évidemment l’un des meilleurs au monde. Il mérite d’être là où il est. On dirait qu’il a beaucoup progressé sur surface dure, quand son jeu semble plus fait pour les surfaces plus lentes.”

D’un autre côté, Thiem a remporté l’Indian Wells Masters 1000 sur une surface dure l’an dernier, battant Federer à la fin.

“Cela lui a sûrement donné confiance en lui, prouvant qu’il peut aussi gagner des tournois sur d’autres surfaces, en plus de la terre battue”, a expliqué le Serbe.

Avant de disputer sa 26e finale du Grand Chelem – seuls Federer (31) et Nadal (27) ont fait mieux dans l’histoire – Djokovic dit que ce n’est pas loin le jour où Thiem remportera un titre du Grand Chelem.

Et l’Autrichien y croit aussi: pour cette finale, “il faudra être patient … même si j’ai hâte d’y jouer”.